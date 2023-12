Daniel Ricciardo: "È stata una maledizione e una benedizione".

Daniel Ricciardo era appena tornato sulla griglia di partenza della Formula 1 quando è stato costretto a prendersi un'altra pausa: Nella sua terza uscita per il team AlphaTauri dopo il suo ritorno, ha avuto sfortuna nella seconda sessione di prove quando ha guidato la sua auto aziendale contro il muro per evitare un incidente con il connazionale Oscar Piastri, che era volato via poco prima.

Ricciardo ha riportato la frattura del metacarpo sinistro, che lo ha condannato a cinque GP da spettatore. La complicata frattura ha richiesto prima un intervento chirurgico, eseguito dal famoso medico della MotoGP, il dottor Xavier Mir. Anche Lance Stroll, che si era infortunato al polso nella stagione precedente, glielo aveva consigliato.

Ricciardo ricorda nel podcast "Beyond the Grid": "Siamo andati dall'ospedale a bordo pista all'ospedale di Amsterdam, dove la mano è stata scansionata. Ci hanno detto che era rotta. A quel punto, sembrava che un elefante l'avesse calpestata. Il medico mi ha consigliato di operarmi e mi ha detto che avrei potuto aspettare qualche giorno, finché il gonfiore non fosse diminuito, e poi avrei potuto scegliere dove operarmi".

Il fatto che la scelta sia ricaduta sul dottor Xavier Mir, medico della MotoGP, ha avuto vantaggi e svantaggi, come spiega Ricciardo: "È stata una maledizione e una benedizione, perché ha a che fare con molti piloti della MotoGP che sono sovrumani. Lo sono davvero. Questo è un dato di fatto. Credo che si aspettassero lo stesso da me. Probabilmente pensava che i piloti di Formula 1 e di MotoGP fossero uguali da questo punto di vista e non sentissero il dolore. Ma io ho detto: 'No, dottore, sento il dolore e piangerò in questo ospedale per le prossime 48 ore'".

"Penso che tutti i medici e le infermiere che mi hanno aiutato siano stati fantastici, ma ridevano molto perché io trasalivo, tiravo indietro la mano e facevo domande su ogni ago che mi veniva infilato nel braccio. Credo che pensassero che fossi forte come un pilota di MotoGP. Ma non lo sono", ammette l'otto volte vincitore del GP.

