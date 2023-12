Daniel Ricciardo: "Foi uma maldição e uma bênção"

Daniel Ricciardo tinha acabado de regressar à grelha de partida da Fórmula 1 quando foi obrigado a fazer uma nova pausa: Na sua terceira corrida pela equipa AlphaTauri após o seu regresso, teve azar na segunda sessão de treinos livres, quando embateu com o carro da sua empresa no muro para evitar um choque com o seu compatriota Oscar Piastri, que tinha saído da pista pouco antes.

Ricciardo sofreu uma fratura do metacarpo esquerdo, que o condenou a cinco GPs como espetador. A complicada fratura exigiu uma primeira intervenção cirúrgica, que foi realizada pelo famoso médico de MotoGP Dr. Xavier Mir. Lance Stroll, que se tinha lesionado no pulso na época anterior, também lhe tinha recomendado a operação.

Ricciardo recorda no podcast "Beyond the Grid": "Fomos do hospital da pista para o hospital em Amesterdão, onde a mão foi examinada. E eles disseram que estava partida. Naquela altura, parecia que um elefante a tinha pisado. O médico disse-me que me aconselhava a ser operado e que talvez fosse melhor esperar uns dias até o inchaço diminuir, para depois poder escolher o local da operação."

O facto de a escolha ter recaído sobre o médico de MotoGP Dr. Xavier Mir teve vantagens e desvantagens, como explica Ricciardo: "Foi uma maldição e uma bênção porque ele lida com muitos pilotos de MotoGP que são sobre-humanos. São mesmo. Isso é um facto. Acho que eles esperavam o mesmo de mim. Ele provavelmente pensou que os pilotos de Fórmula 1 e de MotoGP são iguais neste aspeto e não sentem dor. Mas eu disse: 'Não, doutor, eu sinto a dor e vou chorar neste hospital durante as próximas 48 horas'".

"Acho que todos os médicos e enfermeiros que me ajudaram foram óptimos, mas riram-se muito porque eu estremeci, puxei a mão para trás e fiz perguntas sobre todas as agulhas que me foram espetadas no braço. Acho que eles pensavam que eu era tão duro como um piloto de MotoGP. Mas não sou", admite o oito vezes vencedor de um GP.

Campeonato Mundial de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas