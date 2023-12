Pirelli, fournisseur de pneus pour la F1 : presque huit fois le tour du monde

Ce sont des chiffres considérables que Pirelli présente en cette fin d'année. Le fournisseur de pneus de la catégorie reine a calculé que les stars des GP ont parcouru 60 473 tours de course sur leurs voitures de course équipées de pneus Pirelli, soit 307 925,8 km, ce qui correspond à une distance de près de huit tours de la Terre. Les pilotes de Formule 1 et leurs équipes ont utilisé 6847 trains de pneus sur lesquels ils ont effectué au moins un tour.

La majorité d'entre eux étaient des slicks, seuls 6,31 % des kilomètres parcourus l'ont été en pneus intermédiaires ou en pneus pluie. Le mélange C3, qui était proposé à chaque week-end de course, a été la variante la plus populaire. 105 499 km ont été parcourus avec ce pneu, ce qui représente plus d'un tiers de la distance parcourue.

De tous les mélanges slick, le C1 a été le moins utilisé, puisqu'il n'a couvert que 5,73% de la distance. Des prototypes ont également été utilisés à Barcelone, Suzuka et Mexico, sur lesquels les pilotes du GP ont parcouru 3800 km.

Le plus long relais a été réalisé par le rookie de McLaren Oscar Piastri, qui a dû rentrer au stand après le premier tour en Arabie Saoudite pour se faire remplacer le nez de sa voiture après une rencontre désagréable avec Pierre Gasly. L'Australien a profité de l'occasion pour changer de pneus et a ensuite terminé la course avec le mélange C2. Il a ainsi parcouru 302,5 km avec le même train de pneus.

C'est Valtteri Bottas qui a réalisé le plus long relais en pneus tendres sur le circuit routier de Bakou. Le Finlandais a disputé toute la course de sprint du samedi avec le mélange C5 et a parcouru 102 km. Le pilote Alfa Romeo a également roulé le plus longtemps avec le mélange le plus dur. A Silverstone, il a bouclé 32 tours et parcouru 188,4 km avec cette gomme.

C'est à Zandvoort que les fans ont vu le plus grand nombre de changements de pneus, même si les changements de pneus pendant les phases rouges sont également comptabilisés. Le temps changeant a permis aux statisticiens de comptabiliser 82 changements de pneus. Tous les types de pneus ont été utilisés. C'est à Miami que le nombre d'arrêts au stand a été le plus faible, chaque pilote n'ayant effectué qu'un seul arrêt. Au total, 871 arrêts au stand ont été effectués au cours des 22 week-ends de course.

Le week-end d'Austin s'est avéré être la course la plus chaude de l'année : 34,7 degrés Celsius à l'extérieur le samedi pendant la course de sprint et 32,8 degrés pendant le Grand Prix le dimanche. C'est à Zandvoort qu'il a fait le plus frais, avec une température moyenne de 15,1 degrés. En ce qui concerne les températures de l'asphalte, le Hungaroring a été la course la plus chaude de l'année avec 53,6 degrés, tandis que le revêtement de Las Vegas a été le plus froid avec 18,5 degrés.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island