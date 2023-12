Pirelli, fornitore di pneumatici di F1: quasi otto volte il giro del mondo

Le cifre presentate da Pirelli a fine anno sono impressionanti. Il fornitore di pneumatici della classe regina ha calcolato che le stelle del GP hanno completato 60.473 giri di gara con le loro auto da corsa con pneumatici Pirelli, coprendo una distanza di 307.925,8 km, l'equivalente di quasi otto circumnavigazioni del globo. I piloti di Formula 1 e i loro team hanno utilizzato 6847 set di pneumatici con i quali è stato completato almeno un giro.

La maggior parte di questi sono stati slick, con solo il 6,31% di tutti i chilometri percorsi con pneumatici intermedi o da pioggia. La mescola C3, scelta per ogni weekend di gara, è stata l'opzione più popolare. Sono stati percorsi 105.499 km con questo pneumatico, pari a più di un terzo della distanza percorsa.

Di tutte le mescole slick, la C1 è stata la meno utilizzata, coprendo solo il 5,73% della distanza. I prototipi sono stati utilizzati anche a Barcellona, Suzuka e Città del Messico, dove i piloti del GP hanno percorso 3800 chilometri.

Lo stint più lungo è stato completato dal debuttante della McLaren Oscar Piastri, che è dovuto rientrare ai box dopo il primo giro in Arabia Saudita per sostituire il muso della vettura dopo uno spiacevole incontro con Pierre Gasly. L'australiano ha colto l'occasione per cambiare gli pneumatici e ha concluso la gara con la mescola C2. Ciò significa che ha percorso 302,5 km con lo stesso set di pneumatici.

Valtteri Bottas ha completato lo stint più lungo con le gomme morbide sul circuito cittadino di Baku. Il finlandese ha percorso l'intera gara sprint di sabato con la mescola C5, percorrendo 102 chilometri. Il pilota dell'Alfa Romeo è stato anche il più longevo con la mescola più dura. Ha completato 32 giri a Silverstone, percorrendo 188,4 chilometri con questa mescola.

Il maggior numero di cambi di pneumatici è stato effettuato a Zandvoort, dove sono stati conteggiati anche i cambi di pneumatici durante le bandiere rosse. A causa del tempo variabile, gli statistici hanno contato 82 cambi di pneumatici. Sono stati utilizzati tutti i tipi di pneumatici. Il minor numero di pit stop è stato effettuato a Miami, dove ogni pilota ha effettuato una sola sosta. In totale sono stati effettuati 871 pit stop durante i 22 weekend di gara.

Il fine settimana di Austin si è rivelato il più caldo dell'anno, con una temperatura esterna di 34,7 gradi Celsius il sabato durante la gara sprint e di 32,8 gradi durante il Gran Premio di domenica. Il clima è stato più fresco a Zandvoort, con una temperatura media di 15,1 gradi. In termini di temperature dell'asfalto, l'Hungaroring è stata la gara più calda dell'anno con 53,6 gradi, mentre la superficie di Las Vegas è stata la più fredda con 18,5 gradi.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas