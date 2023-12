Pirelli, fornecedor de pneus de F1: quase oito vezes à volta do mundo

A Pirelli, fornecedora de pneus de Fórmula 1, apresenta no final do ano os números relativos à época de 2023. Os pneus de Fórmula 1 percorreram uma distância total de quase oito circunavegações do globo nos 22 GP.

Os números apresentados pela Pirelli no final do ano são impressionantes. O fornecedor de pneus da categoria rainha calculou que as estrelas do GP completaram 60.473 voltas de corrida nos seus carros de corrida com pneus Pirelli, cobrindo uma distância de 307.925,8 km - o equivalente a quase oito circum-navegações do globo. Os pilotos de Fórmula 1 e as suas equipas utilizaram 6847 conjuntos de pneus com os quais completaram pelo menos uma volta.

A maioria destes pneus foram slicks, com apenas 6,31% de todos os quilómetros percorridos com pneus intermédios ou de chuva. O composto C3, que foi o pneu escolhido para cada fim de semana de corrida, foi a opção mais popular. Foram percorridos 105.499 km com este pneu, o que corresponde a mais de um terço da distância percorrida.

De todos os compostos slick, o C1 foi o menos utilizado, cobrindo apenas 5,73% da distância. Os protótipos também foram utilizados em Barcelona, Suzuka e Cidade do México, onde os pilotos de GP percorreram 3800 quilómetros.

A passagem mais longa foi completada pelo estreante da McLaren, Oscar Piastri, que teve de ir às boxes após a primeira volta na Arábia Saudita para receber um novo nariz do carro após um encontro desagradável com Pierre Gasly. O australiano aproveitou a oportunidade para trocar os pneus e terminou a corrida com o composto C2. Isto significa que ele percorreu 302,5 km com o mesmo conjunto de pneus.

Valtteri Bottas completou a mais longa sessão com os pneus macios no circuito de rua em Baku. O finlandês conduziu toda a corrida de sprint no sábado com o composto C5, percorrendo 102 quilómetros. O piloto da Alfa Romeo também foi o que mais tempo percorreu com o composto mais duro. Ele completou 32 voltas em Silverstone, percorrendo 188,4 quilómetros com este composto.

Os fãs viram o maior número de mudanças de pneus em Zandvoort, com as mudanças de pneus durante as bandeiras vermelhas também a serem contabilizadas. O clima instável fez com que os estatísticos contassem 82 trocas de pneus. Foram utilizados todos os tipos de pneus. O menor número de paragens nas boxes foi feito em Miami, com cada piloto a fazer apenas uma paragem. No total, foram efectuadas 871 paragens nas boxes durante os 22 fins-de-semana de corrida.

O fim de semana em Austin provou ser a corrida mais quente do ano, com uma temperatura exterior de 34,7 graus Celsius no sábado durante a corrida de sprint e 32,8 graus durante o Grande Prémio no domingo. Em Zandvoort, a temperatura média foi de 15,1 graus. Em termos de temperaturas do asfalto, o Hungaroring foi a corrida mais quente do ano, com 53,6 graus, enquanto a superfície de Las Vegas foi a mais fria, com 18,5 graus.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas