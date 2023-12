Championnat du monde de Formule 1 : Martin Brundle plaide pour les classiques

Les responsables de la Formule 1 travaillent sans relâche pour rendre ce sport encore plus populaire et misent pour cela sur la conquête de nouveaux marchés. L'intérêt des organisateurs potentiels de GP est grand, et la pression qui pèse sur les organisateurs actuels de manches du championnat du monde est à la mesure de cet intérêt.

Le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, ne cache pas qu'avec l'examen critique du calendrier du championnat du monde, même les classiques n'ont aucune garantie de rester au programme. Mais pour le vétéran de la Formule 1 Martin Brundle, une chose est sûre : les grandes classiques doivent rester.

Lors d'une séance de questions-réponses organisée par "Sky Sports F1", l'actuel expert TV a certes reconnu : "Je pense que nous avons désormais beaucoup d'événements de haut niveau. Quand je pilotais, Monaco était le seul joyau de la couronne du championnat du monde, mais il y a maintenant ces pistes incroyables à Singapour, Abu Dhabi, Jeddah, Bahreïn, Miami, Las Vegas et ainsi de suite".

Mais le Britannique a également souligné : "Je pense qu'il faut un équilibre en ce qui concerne les courses historiques. Nous avons quelques véritables classiques au programme, et on peut construire autant de nouveaux circuits que l'on veut, il faudra beaucoup de temps pour qu'ils aient le même héritage que Spa, Monza, Suzuka ou Silverstone. Monaco fait aussi partie de cette liste".

"Parfois, à Monte-Carlo, vous avez une course sous la pluie, une phase de safety car ou un drapeau rouge, et cela crée du suspense dans la course. Mais je comprends aussi que cela puisse être ennuyeux le jour de la course et que les qualifications y soient plus excitantes. Mais la Formule 1 réfléchira vraiment très attentivement avant de retirer Monaco du programme - et elle devrait le faire", a précisé Brundle en même temps.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island