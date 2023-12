Campionato mondiale di Formula 1: Martin Brundle a favore delle classiche

Gli organizzatori della Formula 1 stanno lavorando instancabilmente per rendere questo sport ancora più popolare e per farlo si stanno concentrando sull'attingere a nuovi mercati. L'interesse da parte di potenziali organizzatori di GP è grande e la pressione sugli attuali organizzatori di gare del Campionato del Mondo è altrettanto alta.

L'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali non nasconde il fatto che, data la visione critica del calendario del Campionato del Mondo, anche le gare classiche non hanno alcuna garanzia di rimanere in programma. Ma per Martin Brundle, veterano della Formula 1, una cosa è certa: i grandi classici devono restare.

In una sessione di domande e risposte su Sky Sports F1, l'attuale opinionista televisivo ha ammesso: "Penso che ora abbiamo un sacco di eventi di alto livello. Quando guidavo io, Monaco era l'unico gioiello della corona, ma ora ci sono questi incredibili circuiti a Singapore, Abu Dhabi, Gedda, Bahrain, Miami, Las Vegas e così via".

Tuttavia, il britannico ha anche sottolineato: "Penso che sia necessario un equilibrio in termini di gare storiche. Abbiamo dei veri e propri classici nel programma, e si possono costruire tutti i nuovi circuiti che si vogliono, ma ci vorrà molto tempo prima che abbiano lo stesso patrimonio di Spa, Monza, Suzuka o Silverstone. Anche Monaco fa parte di questa lista".

"A volte a Monte Carlo c'è una gara bagnata, un periodo di safety car o una bandiera rossa, e questo crea eccitazione nella gara. Ma capisco anche che il giorno della gara può diventare noioso e che le qualifiche sono più emozionanti. Ma la Formula 1 ci penserà molto bene prima di eliminare Monaco dal programma - e dovrebbe farlo", ha chiarito Brundle.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas