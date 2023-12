Campeonato do Mundo de Fórmula 1: Martin Brundle a favor dos clássicos

O Diretor-Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali, tem sublinhado repetidamente que mesmo os tradicionais GP de Fórmula 1 não garantem um lugar no calendário do campeonato do mundo. Martin Brundle pensa o mesmo: A categoria rainha deve continuar a acelerar no Mónaco.

Os organizadores da Fórmula 1 estão a trabalhar incansavelmente para tornar o desporto ainda mais popular e, para isso, estão a concentrar-se na exploração de novos mercados. O interesse de potenciais organizadores de GP é grande e a pressão sobre os actuais organizadores de corridas do Campeonato do Mundo é correspondentemente elevada.

O Diretor Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali, não esconde que, dada a visão crítica do calendário do Campeonato do Mundo, mesmo os clássicos não têm qualquer garantia de permanecer no programa. Mas para o veterano da Fórmula 1 Martin Brundle, uma coisa é certa: os grandes clássicos devem permanecer.

Numa sessão de perguntas e respostas na Sky Sports F1, o atual comentador televisivo admitiu: "Penso que agora temos muitos eventos de alto calibre. Quando eu conduzia, o Mónaco era a única joia da coroa, mas agora há pistas incríveis em Singapura, Abu Dhabi, Jeddah, Bahrain, Miami, Las Vegas, etc.".

No entanto, o britânico também sublinhou: "Penso que é necessário um equilíbrio em termos de corridas históricas. Temos alguns verdadeiros clássicos no programa e podemos construir tantos circuitos novos quantos quisermos, mas demorará muito tempo até que eles tenham a mesma herança de Spa, Monza, Suzuka ou Silverstone. O Mónaco também faz parte dessa lista".

"Por vezes, em Monte Carlo, temos uma corrida com chuva, um período de safety car ou uma bandeira vermelha, e isso cria emoção na corrida. Mas também compreendo que pode ser aborrecido no dia da corrida e que a qualificação é mais emocionante. Mas a Fórmula 1 vai pensar muito bem antes de retirar o Mónaco do programa - e deve fazê-lo", afirmou Brundle na mesma altura.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas