Christian Horner : "Nous avons dû être très sélectifs".

21 des 22 GP qui ont eu lieu cette année ont été remportés par un pilote Red Bull Racing. Ce n'est qu'à Singapour, avec la star de Ferrari Carlos Sainz, qu'un pilote d'une autre équipe est monté sur la plus haute marche du podium. Max Verstappen a remporté 19 courses, établissant ainsi un nouveau record du plus grand nombre de victoires en une saison. Le champion a défendu son titre de manière dominante.

Pourtant, son équipe n'a pas eu la partie facile, comme le souligne Christian Horner. Le chef d'équipe de l'écurie de Milton Keynes fait référence aux heures de soufflerie manquantes, qui ont été supprimées à Red Bull Racing en guise de sanction pour avoir légèrement dépassé le plafond budgétaire. "Cela nous a laissé moins de temps que la plupart de nos adversaires", explique-t-il.

"Nous avons donc dû être très économes en temps et très sélectifs dans le choix des pièces à tester", souligne le Britannique de 50 ans, qui s'attend à davantage de vents contraires de la part de la concurrence l'année prochaine. "Je suis convaincu que la compétition sera plus serrée dans les années à venir. Nous ne pourrons pas répéter facilement cette année particulière".

"On repart toujours à zéro quand on aborde une nouvelle saison et je pense que nous verrons quelques voitures de plus qui suivront la philosophie de la RB19", suppose Horner, avant de mettre en garde : "Si vous restez immobile dans ce business, vous allez à reculons".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island