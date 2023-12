Christian Horner: "Abbiamo dovuto essere molto selettivi".

21 dei 22 GP disputati quest'anno sono stati vinti da un pilota della Red Bull Racing. Solo a Singapore un pilota di un'altra squadra è salito sul gradino più alto del podio, con la stella della Ferrari Carlos Sainz. Max Verstappen ha vinto 19 gare, stabilendo un nuovo record per il maggior numero di vittorie in una stagione. Il campione ha difeso il suo titolo in modo dominante.

Tuttavia, la sua squadra non ha avuto gioco facile, come sottolinea Christian Horner. Il team principal dell'azienda di Milton Keynes sottolinea la mancanza di ore nella galleria del vento, che ha penalizzato la Red Bull Racing per aver leggermente superato il limite massimo di budget. "Questo ci ha lasciato meno tempo rispetto alla maggior parte dei nostri avversari", spiega.

"Per questo motivo abbiamo dovuto risparmiare tempo e scegliere in modo molto selettivo le parti da testare", sottolinea il cinquantenne britannico, che si aspetta un vento più contrario da parte della concorrenza il prossimo anno. "Sono convinto che nei prossimi anni le cose saranno più difficili. Non saremo in grado di ripetere questo anno speciale senza ulteriori sforzi".

"Si riparte sempre da zero quando si affronta una nuova stagione e credo che vedremo altre vetture che seguiranno la filosofia della RB19", ipotizza Horner, avvertendo: "Se si rimane fermi in questo settore, allora si va indietro".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas