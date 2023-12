Christian Horner: "Tivemos de ser muito selectivos"

21 dos 22 GPs disputados este ano foram vencidos por um piloto da Red Bull Racing. Apenas em Singapura um piloto de outra equipa esteve no degrau mais alto do pódio, com a estrela da Ferrari, Carlos Sainz. Max Verstappen venceu 19 corridas, estabelecendo um novo recorde para o maior número de vitórias numa temporada. O campeão defendeu o seu título de forma dominante.

No entanto, a sua equipa não teve um jogo fácil, como sublinha Christian Horner. O chefe de equipa da equipa sediada em Milton Keynes aponta a falta de horas de túnel de vento, que a Red Bull Racing foi penalizada por ter excedido ligeiramente o limite superior do orçamento. "Isto deixou-nos com menos tempo do que a maioria dos nossos adversários", explica.

"Foi por isso que tivemos de ser muito económicos com o nosso tempo e muito selectivos na escolha das peças a testar", sublinha o britânico de 50 anos, que espera mais vento contrário da concorrência no próximo ano. "Estou convencido de que as coisas vão ser mais apertadas nos próximos anos. Não vamos poder repetir este ano especial sem mais demoras".

"Começa-se sempre de novo quando se aborda uma nova época e penso que vamos ver mais alguns carros que vão seguir a filosofia do RB19", supõe Horner, avisando: "Se ficarmos parados neste negócio, então estamos a andar para trás".

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas