Sauber après Alfa Romeo : des raisons d'espérer

Pour James Key, 51 ans, Sauber est à la fois un retour et un nouveau départ : d'avril 2010 à février 2012, il a travaillé comme directeur technique de l'écurie Sauber, succédant à Willy Rampf. Il a ensuite rejoint McLaren via Toro Rosso (2012 à 2018), où il a travaillé de mars 2019 à mars 2023. En juin 2023, l'annonce a été faite - Key revient en Suisse, depuis le 1er septembre dans l'équipe qui s'appelle Alfa Romeo jusqu'à fin 2023 et qui sera Sauber en 2024 pour deux ans ; jusqu'à l'arrivée officielle d'Audi en 2026.

James Key a assisté aux difficultés rencontrées par Alfa Romeo lors de son année d'adieu. Au final, elle n'a obtenu que la neuvième place dans la coupe des constructeurs, une performance décevante. Cela n'effraie pas Key.

L'Anglais de Chelmsford (au nord-est de Londres) déclare : "La densité des performances dans la Formule 1 moderne est énorme. Si l'on se réfère aux résultats de toute la saison, nous sommes à 1,5 % de la tête, parfois moins".

"Les analyses de tours montrent, malgré la domination de Red Bull Racing, que le peloton se rapproche. Les écarts derrière RBR sont très faibles".



"Pour moi, cela signifie que nous avons largement de quoi rattraper notre retard si nous faisons tout correctement - au niveau du concept de la voiture et du développement. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas avancer en 2024, d'autant plus que les écarts derrière les top teams sont très faibles, bien plus faibles qu'il y a quelques années".



"Dans cette écurie, toutes les conditions sont réunies pour progresser. Nous comptons toujours sur l'excellente soufflerie. Nous allons intensifier la production et nous avons besoin de plus d'espace de bureaux. Mais en principe, nous avons une base saine sur laquelle nous pouvons construire. Je suis très confiant pour 2024".