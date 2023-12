Sauber dopo Alfa Romeo: un motivo di speranza

Per James Key, 51 anni, la Sauber rappresenta sia un ritorno che un nuovo inizio: dall'aprile 2010 al febbraio 2012 ha lavorato come direttore tecnico presso la scuderia Sauber, succedendo a Willy Rampf. Si è poi trasferito alla McLaren tramite la Toro Rosso (dal 2012 al 2018), dove ha lavorato dal marzo 2019 al marzo 2023. Nel giugno 2023 è stato annunciato il ritorno di Key in Svizzera, entrando a far parte della scuderia che si chiamerà Alfa Romeo fino alla fine del 2023 e correrà come Sauber per due anni nel 2024, prima dell'ingresso ufficiale di Audi nel 2026.

James Key è stato testimone di come l'Alfa Romeo abbia faticato nel suo anno di addio. Alla fine ha ottenuto solo il nono posto nella Coppa Costruttori, una prestazione deludente. Key non si lascia scoraggiare.

L'inglese di Chelmsford (a nord-est di Londra) dice: "La densità di potenza nella Formula 1 moderna è enorme. Se guardiamo ai risultati dell'intera stagione, siamo all'1,5% di distacco dai leader, a volte anche meno".

"Le analisi dei giri mostrano che, nonostante il dominio della Red Bull Racing, il campo si sta avvicinando. I distacchi dalla RBR sono molto ridotti".



"Per me, questo significa che abbiamo molto spazio per recuperare se facciamo tutto bene, in termini di concetto di veicolo e di sviluppo. Non vedo alcun motivo per cui non possiamo salire di livello nel 2024, soprattutto perché i distacchi dai top team sono molto ridotti, molto più ridotti rispetto a qualche anno fa".



"Questa squadra ha tutte le carte in regola per migliorare. Continuiamo a contare sull'eccellente galleria del vento. Intensificheremo la produzione e abbiamo bisogno di più spazio per gli uffici. Ma fondamentalmente abbiamo una base sana su cui costruire. Sono molto fiducioso per il 2024".