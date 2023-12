Sauber depois da Alfa Romeo: razões para ter esperança

A Alfa Romeo teve um desempenho dececionante no último ano do acordo com a Sauber: o segundo último lugar na Taça dos Construtores. O piloto James Key, que regressa, tem motivos para ter esperança.

Para James Key, de 51 anos, a Sauber é simultaneamente um regresso e um novo começo: de abril de 2010 a fevereiro de 2012, trabalhou como Diretor Técnico na equipa de corridas Sauber, sucedendo a Willy Rampf. Em seguida, mudou-se para a McLaren via Toro Rosso (2012 a 2018), onde trabalhou de março de 2019 a março de 2023. Em junho de 2023, foi anunciado que Key regressaria à Suíça, juntando-se à equipa que se chamará Alfa Romeo até ao final de 2023 e que correrá como Sauber durante dois anos em 2024, antes da Audi se juntar oficialmente em 2026.

James Key testemunhou as dificuldades da Alfa Romeo no seu ano de despedida. No final, apenas conseguiu o nono lugar na Taça dos Construtores, um desempenho dececionante. Key não se deixa abater por isso.

O inglês de Chelmsford (nordeste de Londres) diz: "A densidade de potência na Fórmula 1 moderna é enorme. Se olharmos para os resultados de toda a época, estamos 1,5 por cento atrás dos líderes, por vezes é menos".

"As análises das voltas mostram que, apesar do domínio da Red Bull Racing, o pelotão está a aproximar-se. As diferenças atrás da RBR são muito pequenas."



"Para mim, isto significa que temos muito espaço para recuperar o atraso se fizermos tudo bem - em termos do conceito e desenvolvimento do veículo. Não vejo qualquer razão para não subirmos em 2024, especialmente porque as diferenças em relação às equipas de topo são muito pequenas, muito menores do que eram há alguns anos."



"Esta equipa de regatas tem tudo o que precisa para melhorar. Continuamos a contar com o excelente túnel de vento. Vamos intensificar a produção e precisamos de mais espaço para os escritórios. Mas, basicamente, temos uma base saudável sobre a qual podemos construir. Estou muito confiante para 2024".