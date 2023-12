Ser Michael Schumacher: ARD emite un programa de cinco capítulos

Desde el 14 de diciembre está a disposición de los aficionados alemanes a la Fórmula 1 en la mediateca de ARD, y ahora Das Erste también emite "Being Michael Schumacher" en la televisión normal: A partir del jueves 28 de diciembre de 2023, a las 23.35 horas, podrá verse el documental en cinco partes del autor Andreas Troll, diez años después del accidente de esquí del antiguo piloto de Ferrari y Mercedes.

"Being Michael Schumacher" traza la trayectoria de un deportista excepcional: de niño en la pista de karts de la gravera de Kerpen a leyenda del automovilismo; de niño de tres años de origen humilde que sacaba los neumáticos usados de sus adversarios del cubo de la basura y les ganaba con ellos, a estrella de Ferrari, al piloto de Fórmula 1 más exitoso y famoso del mundo.

Numerosos compañeros dan su opinión, como su hermano Ralf Schumacher, la estrella de Mercedes Lewis Hamilton, el campeón del mundo Fernando Alonso, el brillante técnico y estratega Ross Brawn, el antiguo jefe de equipo de Mercedes Norbert Haug y el director de Ferrari Jean Todt, que más tarde fue presidente de la FIA.

"Schumacher es un icono", subraya el as del baloncesto Dirk Nowitzki. El futbolista Bastian Schweinsteiger "sólo conoció realmente el himno nacional" gracias a las victorias de Schumacher, y para Franziska van Almsick, Schumacher es "un modelo a seguir, una personalidad muy importante".

La carrera de Schumi estuvo acompañada de polémica. Su antiguo rival en la pista, David Coulthard, dice: "Podía ser duro y despiadado". El programa en cinco partes de ARD no ignora el lado intransigente de Michael Schumacher, esa férrea voluntad de ganar, que en determinados momentos bloqueaba todo lo demás - como en las polémicas finales del Campeonato del Mundo en Adelaida en 1994 contra Damon Hill y en 1997 contra Jacques Villeneuve.



Pero Michael Schumacher como persona era diferente al piloto de carreras. Su familia siempre fue un importante lugar de retiro para Michael Schumacher. "Y él siempre protegió este bastión", dice su mánager Sabine Kehm.



La fascinación por Michael Schumacher es inquebrantable, y Sabine Kehm afirma: "Cuando un deportista consigue que su nombre sea casi sinónimo del deporte que practica, no hay nada más posible. Cuando alguien oye el nombre de Michael, inmediatamente le viene a la mente la Fórmula 1. En definitiva, Michael personifica la categoría reina".



El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió graves lesiones en la cabeza en un accidente de esquí en Francia. Desde entonces no ha aparecido en público.



Los cinco episodios de "Being Michael Schumacher", de unos 30 minutos de duración cada uno, están disponibles en la mediateca de ARD desde el 14 de diciembre (solo en Alemania) hasta mediados de diciembre de 2024.



Para deleite de los fans de Schumacher fuera de Alemania, ARD emitirá todos los episodios seguidos los días 28 y 29 de diciembre a partir de las 23:25.





Being Michael Schumacher: fechas de emisión en ARD

Jueves 28 de diciembre, 23:35: Gravel pit

Viernes 29 de diciembre, 00:05: Sala de estar

Viernes, 29 de diciembre, 00.35 horas: Rojo

Viernes, 29 de diciembre, 01.05 hrs: Tiempo muerto

Viernes, 29 de diciembre, 01.35 horas: Hombre