Being Michael Schumacher : ARD diffuse une série en cinq parties

Depuis le 14 décembre, les fans de Formule 1 d'Allemagne peuvent le consulter dans la médiathèque de l'ARD. Désormais, Das Erste diffuse également "Being Michael Schumacher" à la télévision normale : A partir du jeudi 28 décembre 2023, à 23h35, on pourra voir le documentaire en cinq parties de l'auteur Andreas Troll, dix ans après l'accident de ski de l'ancien pilote Ferrari et Mercedes.

"Being Michael Schumacher" retrace le parcours d'un athlète d'exception - du jeune garçon sur la piste de karting de la gravière de Kerpen à la légende du sport automobile ; du petit garçon de trois ans issu d'un milieu très modeste, qui récupérait les pneus usagés de ses adversaires dans les poubelles et les battait avec, à la star de Ferrari, au pilote de Formule 1 le plus performant et le plus célèbre du monde.

De nombreux compagnons de route s'expriment, comme son frère Ralf Schumacher, la star de Mercedes Lewis Hamilton, le champion du monde Fernando Alonso, le technicien et stratège de génie Ross Brawn, l'ancien chef d'équipe de Mercedes Norbert Haug et le directeur de Ferrari Jean Todt, qui deviendra plus tard président de la FIA.

"Schumacher est une icône", souligne l'as du basket Dirk Nowitzki. Le footballeur Bastian Schweinsteiger a "vraiment appris à connaître l'hymne national" grâce aux victoires de Schumacher, et pour Franziska van Almsick, Schumacher est "un modèle, une personnalité très importante".

La carrière de Schumi a été accompagnée de controverses. Son ancien rival sur la piste, David Coulthard, déclare : "Il pouvait être dur et impitoyable". Les cinq épisodes de l'ARD n'occultent pas le côté intransigeant de Michael Schumacher, cette volonté d'acier de gagner qui, à certains moments, faisait abstraction de tout le reste - comme lors des finales controversées du championnat du monde d'Adélaïde en 1994 contre Damon Hill et en 1997 contre Jacques Villeneuve.



Mais l'homme Michael Schumacher était différent du pilote de course. Sa famille a toujours été un refuge important pour Michael Schumacher. "Et il a toujours protégé ce bastion", explique sa manager Sabine Kehm.



La fascination pour Michael Schumacher est intacte, et Sabine Kehm déclare : "Lorsqu'un athlète parvient à ce que son nom soit presque synonyme du sport qu'il pratique, rien ne va plus. Quelqu'un entend le nom de Michael et la formule 1 lui vient immédiatement à l'esprit. En fin de compte, Michael personnifie la catégorie reine".



Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher a subi de graves blessures à la tête lors d'un accident de ski en France. Depuis, il n'est plus apparu en public.



Les cinq épisodes de "Being Michael Schumacher", d'une durée d'environ 30 minutes chacun, sont disponibles depuis le 14 décembre dans la médiathèque d'ARD (uniquement en Allemagne), jusqu'à la mi-décembre 2024.



Pour le plus grand plaisir des fans de Schumacher en dehors de l'Allemagne, la première chaîne diffusera tous les épisodes à la suite les 28 et 29 décembre à partir de 23h25.





Being Michael Schumacher : Dates de diffusion sur ARD

Jeudi 28 décembre, 23h35 : Gravière

vendredi 29 décembre, 00h05 : Salon

vendredi 29 décembre, 00.35 heures : Rouge

vendredi 29 décembre, 01.05 heures : Temps mort

Vendredi 29 décembre, 01h35 : Homme