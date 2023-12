Essere Michael Schumacher: ARD presenta un programma in cinque parti

Dal 14 dicembre è disponibile per i fan della Formula 1 in Germania nella mediateca ARD, e ora Das Erste trasmette "Being Michael Schumacher" anche sulla televisione normale: Da giovedì 28 dicembre 2023, alle 23.35, si potrà vedere il documentario in cinque parti dell'autore Andreas Troll, dieci anni dopo l'incidente sugli sci che ha coinvolto l'ex pilota della Ferrari e della Mercedes.

"Essere Michael Schumacher" ripercorre il cammino di un atleta eccezionale: da bambino sulla pista di go-kart della cava di ghiaia di Kerpen a leggenda del motorsport; da bambino di tre anni, proveniente dalle più umili origini, che pescava dalla pattumiera le gomme usate dei suoi avversari e li batteva con quelle, a stella della Ferrari, a pilota di Formula 1 di maggior successo e fama al mondo.

Numerosi compagni di viaggio hanno voluto dire la loro, come il fratello Ralf Schumacher, la stella della Mercedes Lewis Hamilton, il campione del mondo Fernando Alonso, il geniale tecnico e stratega Ross Brawn, l'ex capo squadra della Mercedes Norbert Haug e il direttore della Ferrari Jean Todt, poi diventato presidente della FIA.

"Schumacher è un'icona", sottolinea l'asso del basket Dirk Nowitzki. Il calciatore Bastian Schweinsteiger "ha conosciuto l'inno nazionale" solo grazie alle vittorie di Schumacher, mentre per Franziska van Almsick, Schumacher è "un modello, una personalità molto importante".

La carriera di Schumi è stata accompagnata da polemiche. Il suo ex rivale in pista, David Coulthard, afferma: "Poteva essere duro e spietato". Il programma in cinque puntate di ARD non ignora il lato intransigente di Michael Schumacher, la sua ferrea volontà di vincere, che in certi momenti ha bloccato tutto il resto, come nelle controverse finali del Campionato del Mondo ad Adelaide nel 1994 contro Damon Hill e nel 1997 contro Jacques Villeneuve.



Ma Michael Schumacher persona era diverso dal pilota. La sua famiglia è sempre stata un importante luogo di ritiro per Michael Schumacher. "E lui ha sempre protetto questo bastione", dice la sua manager Sabine Kehm.



Il fascino di Michael Schumacher è ininterrotto e Sabine Kehm afferma: "Quando un atleta riesce a rendere il suo nome quasi sinonimo dello sport che pratica, allora non è possibile fare altro. Se si sente il nome di Michael, la Formula 1 viene subito in mente. In definitiva, Michael incarna la classe regina".



Il 29 dicembre 2013, Michael Schumacher ha riportato gravi lesioni alla testa in un incidente sugli sci in Francia. Da allora non è più apparso in pubblico.



Tutti e cinque gli episodi di "Being Michael Schumacher", della durata di circa 30 minuti ciascuno, sono disponibili nella mediateca ARD dal 14 dicembre (solo in Germania) fino a metà dicembre 2024.



Per la gioia dei fan di Schumacher al di fuori della Germania, ARD trasmetterà tutti gli episodi in replica il 28/29 dicembre dalle 23:25.





Essere Michael Schumacher: date di trasmissione ARD

Giovedì 28 dicembre, 23:35: Fossa di ghiaia

Venerdì 29 dicembre, 00:05: Soggiorno

Venerdì, 29 dicembre, ore 00.35: Rosso

Venerdì 29 dicembre, ore 01.05: Time out

Venerdì, 29 dicembre, 01.35: Uomo