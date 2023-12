Ser Michael Schumacher: ARD apresenta programa em cinco partes

No dia 29 de dezembro de 2023, completam-se dez anos sobre o acidente de esqui fatal de Michael Schumacher. A partir de 28 de dezembro, a ARD apresentará uma série de cinco episódios sobre a vida do inesquecível piloto de corridas.

Disponível para os fãs de Fórmula 1 da Alemanha na mediateca da ARD desde 14 de dezembro, Das Erste exibe agora também "Being Michael Schumacher" na televisão normal: A partir de quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, às 23h35, o documentário em cinco partes do autor Andreas Troll pode ser visto, dez anos após o acidente de esqui que envolveu o antigo piloto da Ferrari e da Mercedes.

"Being Michael Schumacher" traça o percurso de um atleta excecional - de um rapaz na pista de karting da saibreira de Kerpen a uma lenda do desporto automóvel; de uma criança de três anos de origens humildes que pescava os pneus usados dos seus adversários do caixote do lixo e os batia com eles, a uma estrela da Ferrari, ao mais bem sucedido e famoso piloto de Fórmula 1 do mundo.

Muitos companheiros têm uma palavra a dizer, como o seu irmão Ralf Schumacher, a estrela da Mercedes Lewis Hamilton, o campeão do mundo Fernando Alonso, o brilhante técnico e estratega Ross Brawn, o antigo chefe de equipa da Mercedes Norbert Haug e o diretor da Ferrari Jean Todt, que mais tarde se tornou presidente da FIA.

"Schumacher é um ícone", sublinha o craque do basquetebol Dirk Nowitzki. O futebolista Bastian Schweinsteiger "só conheceu realmente o hino nacional" através das vitórias de Schumacher e, para Franziska van Almsick, Schumacher é "um modelo a seguir, uma personalidade muito importante".

A carreira de Schumi foi acompanhada de polémica. O seu antigo rival na pista, David Coulthard, diz: "Ele podia ser duro e implacável". O programa de cinco partes da ARD não ignora o lado intransigente de Michael Schumacher, essa vontade firme de vencer, que em certos momentos bloqueou tudo o resto - como nas polémicas finais do Campeonato do Mundo em Adelaide em 1994 contra Damon Hill e em 1997 contra Jacques Villeneuve.



Mas a pessoa Michael Schumacher era diferente do piloto de corridas. A sua família foi sempre um importante local de retiro para Michael Schumacher. "E ele sempre protegeu este bastião", diz a sua empresária Sabine Kehm.



O fascínio por Michael Schumacher é ininterrupto e Sabine Kehm afirma: "Quando um atleta consegue tornar o seu nome quase sinónimo do desporto que pratica, nada mais é possível. Quando se ouve o nome de Michael, vem logo à cabeça a Fórmula 1. Em última análise, Michael personifica a classe rainha".



Em 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu ferimentos graves na cabeça num acidente de esqui em França. Desde então, não voltou a aparecer em público.



Os cinco episódios de "Being Michael Schumacher", cada um com cerca de 30 minutos de duração, estão disponíveis na mediateca da ARD desde 14 de dezembro (apenas na Alemanha) até meados de dezembro de 2024.



Para gáudio dos fãs de Schumacher fora da Alemanha, a ARD vai exibir todos os episódios em simultâneo nos dias 28 e 29 de dezembro, a partir das 23h25.





Being Michael Schumacher: datas de transmissão na ARD

Quinta-feira, 28 de dezembro, 23:35: Gravel pit

Sexta-feira, 29 de dezembro, 00:05: Sala de estar

Sexta-feira, 29 de dezembro, 00.35 hrs: Vermelho

Sexta-feira, 29 de dezembro, 01.05 hrs: Intervalo

Sexta-feira, 29 de dezembro, 01h35: Homem