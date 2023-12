Bianca Bustamante (McLaren): Vergonzoso desliz

A mediados de octubre, la tradicional escudería británica McLaren anunció el fichaje de la filipina Bianca Bustamante, de 18 años. La joven competirá con los colores de la segunda escudería más antigua de la F1 en 2024 en la F1 Academy, una serie de carreras desde la que un día una mujer ascenderá de nuevo a la Fórmula 1.

Bustamante, que terminó séptima en la Academia de 2023, está aprendiendo lo delgado que es el hielo en las redes sociales. Ha causado una tormenta de indignación entre los aficionados a la Fórmula 1 porque accidentalmente le gustó un post.

El post en cuestión era un comentario (ya borrado) que tachaba a Bianca, nacida en Manila, de sobrevalorada e incluía un apéndice en el que se calumniaba al piloto de Aston Martin Lance Stroll sugiriendo que el canadiense era autista.

Esto provocó duras críticas de los aficionados a la Fórmula 1, y Bianca Bustamante se ha pronunciado: "Pido disculpas de todo corazón. Me gustó un post que era completamente inapropiado. Siento mucho haber herido a la gente. Estaba haciendo scroll y accidentalmente me gustó el tuit. Cuando me di cuenta de mi error, lo revertí inmediatamente, por supuesto".

"Mi único hermano es autista, así que sé exactamente a qué retos se enfrentan las familias afectadas. Jamás en mi vida haría comentarios despectivos sobre las personas discapacitadas, y mucho menos denigraría a un compañero conductor. Me tomo el tema del autismo muy en serio".



"A Lance Stroll y a todas las personas que se sintieron afectadas, sólo puedo decirles: lo siento mucho. Espero que todo el mundo entienda que esto fue un accidente".



En julio de 2022, se armó un gran revuelo por unos comentarios sobre Lance Stroll en la cadena pública de radio y televisión RTBF: el periodista de Fórmula 1 y experto en GP Lionel Froissart perdió su asiento ante el micrófono tras una metedura de pata verbal en la que el francés llamó autista al piloto de Aston Martin Lance Stroll durante la retransmisión del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.



El periodista y escritor Froissart, confidente de Ayrton Senna en las décadas de 1980 y 1990, aportó sus cuarenta años de experiencia en la Fórmula 1 cuando la emisora RTBF (Radio-Télévision Belge de la Communauté française) le incorporó al equipo en marzo de 2022 como segundo hombre en la cabina de comentaristas junto a Gaëtan Vigneron.



Froissart también es conocido como periodista por llamar a las cosas por su nombre, pero en Austria fue demasiado lejos. En la discusión con Vigneron, retransmitida en directo por el canal, la conversación se centró en la alineación de pilotos de Aston Martin para la temporada 2023.



Froissart dijo: "Según tengo entendido, a Aston Martin le gustaría mantener a Sebastian Vettel para que al menos un piloto de este equipo entienda el coche".



Vigneron reaccionó con una risita al comentario, que por supuesto implicaba que Lance Stroll no entendía el coche. Pero antes de que pudiera decir nada, Froissart añadió: "En cualquier caso, Stroll el autista no podrá ayudarte".



Visiblemente avergonzado, Vigneron señaló dos veces que esta descripción era fuerte, pero Froissart insistió: "Pero es verdad".



Los telespectadores colgaron en Internet esta parte de la emisión de la RTBF y las reacciones fueron previsiblemente feroces. Froissart respondió a través de Twitter: "Si se toma el término autista literalmente aquí, entonces por supuesto que no tiene sentido. Lo siento mucho. Invito a todo el mundo a conocer a Lance Stroll para hacerse una idea de su personalidad".



La RTBF confirmó que Froissart dejaría de tomar el micrófono hasta nuevo aviso: "La RTBF condena enérgicamente los comentarios realizados por el Sr. Lionel Froissart el 10 de julio durante la cobertura de Austria. Asociar el autismo con un piloto de Fórmula 1 de esta manera es inapropiado y no refleja los valores de la RTBF".