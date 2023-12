Bianca Bustamante (McLaren) : Un faux pas embarrassant

Mi-octobre, l'écurie traditionnelle anglaise McLaren a annoncé l'engagement de la Philippine Bianca Bustamante, âgée de 18 ans. Elle portera les couleurs de la deuxième plus ancienne écurie de F1 en 2024 dans la F1 Academy, une série de courses qui devrait un jour permettre à une femme d'accéder à nouveau à la Formule 1.

Bustamante, septième au classement général de l'Academy en 2023, est en train d'apprendre à quel point la glace est fine sur les réseaux sociaux. Elle a provoqué une tempête parmi les fans de Formule 1 parce qu'elle a liké un post par erreur.

Il s'agissait d'un message (supprimé depuis) qui qualifiait Bianca, née à Manille, de surestimée et qui était accompagné d'un commentaire calomniant le pilote d'Aston Martin Lance Stroll, en laissant entendre que le Canadien était autiste.

Cela a suscité de vives critiques de la part des fans de Formule 1, et Bianca Bustamante s'est exprimée ainsi : "Je m'excuse de tout cœur. J'ai liké un post qui était totalement inapproprié. Je suis vraiment désolée d'avoir blessé des gens. J'étais en train de faire défiler les pages et j'ai liké le tweet par erreur. Quand j'ai réalisé mon erreur, je l'ai bien sûr immédiatement annulée".

"Mon seul frère est autiste, et je connais donc parfaitement les défis auxquels sont confrontées les familles concernées. Jamais de ma vie je ne tiendrais des propos méprisants à l'égard des personnes handicapées, et encore moins je ne dénigrerais un collègue conducteur. Je prends le sujet de l'autisme très au sérieux".



"Pour Lance Stroll et toutes les personnes qui se sont senties concernées, je ne peux que dire - je suis vraiment désolé. J'espère que tout le monde comprendra qu'il s'agit d'une mésaventure".



En juillet 2022 déjà, des propos concernant Lance Stroll avaient fait couler beaucoup d'encre, à l'époque sur la chaîne de télévision et de radio publique RTBF : après un dérapage verbal, le journaliste de Formule 1 et expert en GP Lionel Froissart avait perdu sa place au micro, le Français ayant traité le pilote Aston Martin Lance Stroll d'autiste lors de la retransmission du Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring.



Journaliste et auteur, Froissart, qui fut le confident d'Ayrton Senna dans les années 1980 et 1990, apportait avec lui une bonne quarantaine d'années d'expérience en Formule 1 lorsque la RTBF (Radio-Télévision Belge de la Communauté française) l'a fait venir dans l'équipe en mars 2022, en tant que deuxième homme dans la cabine des commentateurs aux côtés de Gaëtan Vigneron.



Froissart est également connu pour appeler les choses par leur nom en tant que journaliste, mais en Autriche, il est allé trop loin. Lors de la discussion avec Vigneron, diffusée en direct sur la chaîne, la conversation a porté sur la composition des pilotes d'Aston Martin pour la saison 2023.



Froissart a déclaré : "D'après ce que j'ai compris, Aston Martin aimerait garder Sebastian Vettel pour qu'au moins un pilote de cette équipe comprenne la voiture".



Vigneron a réagi en ricanant à cette remarque pointue, qui sous-entendait évidemment que Lance Stroll ne comprenait pas la voiture. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Froissart a renchéri : "De toute façon, Stroll l'autiste ne pourra pas les aider".



Visiblement gêné, Vigneron a fait remarquer à deux reprises que ce terme était sans doute un peu fort, mais Froissart a insisté : "Mais alors que c'est vrai".



Des téléspectateurs ont mis en ligne cette partie de l'émission de la RTBF, les réactions ont été violentes, comme on pouvait s'y attendre. Froissart s'est exprimé via Twitter : "Si l'on prend ici le terme d'autiste au sens littéral, cela n'a évidemment aucun sens. Je suis vraiment désolé ! J'invite tout le monde à rencontrer Lance Stroll pour se faire une idée de sa personnalité".



La RTBF a confirmé que Froissart ne serait plus au micro jusqu'à nouvel ordre : "La RTBF condamne fermement les remarques faites le 10 juillet par Monsieur Lionel Froissart dans le cadre du reportage sur l'Autriche. Associer l'autisme de cette manière à un pilote de Formule 1 est inapproprié et ne correspond pas aux valeurs de la RTBF".