Bianca Bustamante (McLaren): Scivolata imbarazzante

A metà ottobre, la tradizionale scuderia britannica McLaren ha annunciato l'ingaggio della 18enne filippina Bianca Bustamante. Bianca Bustamante gareggerà con i colori della seconda più antica scuderia di F1 nel 2024 nella F1 Academy, una serie di gare da cui un giorno una donna sarà promossa di nuovo in Formula 1.

La Bustamante, che nel 2023 si è classificata settima nella classifica generale dell'Academy, sta imparando quanto sia sottile il ghiaccio sui social network. La Bustamante ha scatenato una tempesta di indignazione tra i fan della Formula 1 perché ha messo per sbaglio un like a un post.

Il post in questione era un commento (poi cancellato) che etichettava Bianca, nata a Manila, come sopravvalutata e includeva un'aggiunta che diffamava il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll suggerendo che il canadese fosse autistico.

Questo ha portato a critiche feroci da parte dei fan della Formula 1, e Bianca Bustamante ha parlato: "Mi scuso con tutto il cuore. Mi è piaciuto un post che era completamente inappropriato. Mi dispiace molto di aver ferito delle persone. Stavo scorrendo e per sbaglio mi è piaciuto il tweet. Quando mi sono reso conto del mio errore, l'ho immediatamente ritrattato, ovviamente".

"Il mio unico fratello è autistico, quindi so esattamente quali sono le sfide che le famiglie colpite devono affrontare. Non farei mai in vita mia commenti denigratori sulle persone disabili, né tantomeno denigrerei un collega autista. Prendo molto sul serio il problema dell'autismo".



"A Lance Stroll e a tutte le persone che si sono sentite colpite, posso solo dire che mi dispiace molto. Spero che tutti capiscano che si è trattato di un incidente".



Nel luglio del 2022, la televisione pubblica e la radio RTBF avevano sollevato un polverone per i commenti su Lance Stroll: il giornalista di Formula 1 ed esperto di GP Lionel Froissart aveva perso il posto al microfono dopo una gaffe verbale in cui il francese aveva dato dell'autista al pilota dell'Aston Martin Lance Stroll durante la trasmissione del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring.



Giornalista e scrittore, Froissart, confidente di Ayrton Senna negli anni '80 e '90, ha portato con sé ben quarant'anni di esperienza in Formula 1 quando l'emittente RTBF (Radio-Télévision Belge de la Communauté française) lo ha portato in squadra nel marzo 2022 come secondo uomo in cabina di commento accanto a Gaëtan Vigneron.



Froissart è noto anche come giornalista che chiama le cose con il loro nome, ma in Austria ha esagerato. Nella discussione con Vigneron, trasmessa in diretta sul canale, la conversazione si è incentrata sulla formazione dei piloti Aston Martin per la stagione 2023.



Froissart ha detto: "Da quello che ho capito, l'Aston Martin vorrebbe tenere Sebastian Vettel, in modo che almeno un pilota in questa squadra capisca la macchina".



Vigneron ha reagito con una risatina all'osservazione, che ovviamente implicava che Lance Stroll non capisse l'auto. Ma prima che potesse dire qualcosa, Froissart ha aggiunto: "In ogni caso, Stroll l'autistico non potrà aiutarvi".



In evidente imbarazzo, Vigneron ha fatto notare due volte che la descrizione era forte, ma Froissart ha insistito: "Ma è vero".



Gli spettatori hanno pubblicato online questa parte della trasmissione di RTBF e le reazioni sono state prevedibilmente feroci. Froissart ha risposto via Twitter: "Se si prende il termine autistico alla lettera, allora ovviamente non ha senso. Mi dispiace molto per questo! Invito tutti a incontrare Lance Stroll per farsi un'idea della sua personalità".



RTBF ha confermato che Froissart non sarà più al microfono fino a nuovo ordine: "RTBF condanna fermamente i commenti fatti dal signor Lionel Froissart il 10 luglio durante il servizio sull'Austria. Associare l'autismo a un pilota di Formula 1 in questo modo è inappropriato e non riflette i valori di RTBF".