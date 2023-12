Bianca Bustamante (McLaren): Deslize embaraçoso

Em meados de outubro, a tradicional equipa de corridas britânica McLaren anunciou a contratação de Bianca Bustamante, de 18 anos, oriunda das Filipinas. Ela competirá com as cores da segunda mais antiga equipa de F1 em 2024 na F1 Academy, uma série de corridas a partir da qual uma mulher poderá um dia ser promovida novamente à Fórmula 1.

Bustamante, que terminou em sétimo lugar na classificação geral da Academy em 2023, está atualmente a aprender como é fino o gelo nas redes sociais. A piloto causou uma tempestade de indignação entre os fãs da Fórmula 1 por ter gostado acidentalmente de um post.

O post em questão era um comentário (entretanto apagado) que rotulava Bianca, nascida em Manila, de sobrevalorizada e incluía uma adenda que difamava o piloto da Aston Martin Lance Stroll, sugerindo que o canadiano era autista.

A publicação foi alvo de críticas ferozes por parte dos fãs da Fórmula 1 e Bianca Bustamante pronunciou-se: "Peço desculpa de todo o coração. Gostei de um post que era completamente inapropriado. Peço imensa desculpa por ter magoado as pessoas. Estava a dar uma vista de olhos e, sem querer, gostei do tweet. Quando me apercebi do meu erro, reverti-o imediatamente, como é óbvio".

"O meu único irmão é autista, por isso sei exatamente os desafios que as famílias afectadas enfrentam. Nunca na minha vida faria comentários depreciativos sobre pessoas com deficiência, muito menos denegrir um colega motorista. Levo a questão do autismo muito a sério".



"A Lance Stroll e a todas as pessoas que se sentiram afectadas, só posso dizer - lamento imenso. Espero que toda a gente compreenda que isto foi um acidente".



Em julho de 2022, houve muito barulho por causa de comentários feitos sobre Lance Stroll na estação pública de televisão e rádio RTBF: o jornalista de Fórmula 1 e especialista em GP, Lionel Froissart, perdeu o seu lugar ao microfone depois de uma gafe verbal em que o francês chamou o piloto da Aston Martin Lance Stroll de autista durante a transmissão do Grande Prémio da Áustria no Red Bull Ring.



O jornalista e escritor Froissart, confidente de Ayrton Senna nas décadas de 1980 e 1990, trazia consigo quarenta anos de experiência na Fórmula 1 quando a RTBF (Radio-Télévision Belge de la Communauté française) o integrou na equipa em março de 2022 como segundo homem na cabina de comentários ao lado de Gaëtan Vigneron.



Froissart é também conhecido como jornalista por chamar as coisas pelos nomes, mas na Áustria foi longe demais. Na discussão com Vigneron, que foi transmitida em direto no canal, a conversa centrou-se no alinhamento de pilotos da Aston Martin para a época de 2023.



Froissart disse: "Pelo que sei, a Aston Martin gostaria de manter Sebastian Vettel para que pelo menos um piloto desta equipa entenda o carro".



Vigneron reagiu com uma risada ao comentário, que obviamente implicava que Lance Stroll não entendia o carro. Mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Froissart acrescentou: "Em todo o caso, Stroll, o autista, não vai poder ajudar-te".



Audivelmente embaraçado, Vigneron referiu duas vezes que esta descrição era forte, mas Froissart insistiu: "Mas é verdade".



Os telespectadores publicaram online esta parte da emissão da RTBF e as reacções foram previsivelmente ferozes. Froissart respondeu através do Twitter: "Se tomarmos aqui o termo autista à letra, então é claro que não faz sentido. Peço imensa desculpa por isso! Convido toda a gente a conhecer Lance Stroll para ter uma ideia da sua personalidade".



A RTBF confirmou que Froissart deixaria de estar ao microfone até nova ordem: "A RTBF condena veementemente os comentários feitos pelo Sr. Lionel Froissart em 10 de julho durante a cobertura austríaca. Associar o autismo a um piloto de Fórmula 1 desta forma é inapropriado e não reflecte os valores da RTBF".