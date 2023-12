Pilote de l'année 2023 : Échec pour Pérez et Russell

A la fin de chaque saison de GP, les responsables de la Formule 1 demandent aux pilotes de prendre la parole : ils doivent établir leur top 10 personnel de l'année écoulée, indépendamment des points de championnat du monde.

Comme après une course de championnat du monde de Formule 1, le pilote classé premier reçoit 25 points, le deuxième 18 et ainsi de suite jusqu'au dixième qui reçoit encore un point. La Formule 1 calcule ensuite, sur la base des déclarations des 19 pilotes, qui a engrangé le plus de points.

Pourquoi 19 pilotes ? Comme l'année dernière, tous les pilotes n'ont pas participé - Lewis Hamilton a renoncé.

Le résultat a été publié sur le site officiel de la Formule 1. A titre de comparaison, nous avons indiqué entre parenthèses le classement du pilote au championnat du monde. Plus bas, les résultats de 2022.

On remarque que : Sergio Pérez, deuxième au classement général du championnat du monde, n'est que le dixième pilote le mieux classé pour les pilotes, et le pilote Mercedes George Russell n'est même plus classé parmi les dix meilleurs. Il y a un an, il était encore classé troisième pilote le plus puissant.

Pilote de l'année

01. Max Verstappen (1ère place au championnat du monde)

02. Lewis Hamilton (3e)

03. Fernando Alonso (4e)

04. Lando Norris (6e)

05. Charles Leclerc (5.)

06. Carlos Sainz (7.)

07. Alex Albon (13.)

08. Oscar Piastri (9.)

09. Pierre Gasly (11.)

10. Sergio Pérez (2.)



Classement 2022

01. Max Verstappen (1er rang au championnat du monde)

02. Charles Leclerc (2e)

03. Lewis Hamilton (6e) et George Russell (4e)

05. Lando Norris (7.)

06. Fernando Alonso (9.)

07. Carlos Sainz (5.)

08. Alex Albon (19.), Sergio Pérez (3.) et Sebastian Vettel (12.)