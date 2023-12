Pilota dell'anno 2023: Fallimento per Pérez e Russell

Alla fine di ogni stagione di GP, gli organizzatori della Formula 1 chiedono ai piloti una parola: sono invitati a stilare la loro personale top 10 dell'anno passato, indipendentemente dai punti ottenuti.

Come dopo una gara del Campionato mondiale di Formula 1, il primo classificato riceve 25 punti, il secondo 18 e così via fino al decimo classificato, che riceve un punto in più. La Formula 1 calcola quindi chi ha ottenuto il maggior numero di punti tra le dichiarazioni dei 19 piloti.

Perché 19 piloti? Come l'anno precedente, non tutti i piloti hanno partecipato: Lewis Hamilton ha rinunciato.

I risultati sono stati pubblicati sul sito ufficiale della Formula 1. Abbiamo elencato le posizioni dei piloti. Tra parentesi abbiamo riportato la posizione del pilota nel campionato mondiale per un confronto. Più in basso sono riportati i risultati del 2022.

È sorprendente: Il secondo classificato Sergio Pérez è solo il decimo miglior pilota per i piloti, e il pilota della Mercedes George Russell non è nemmeno entrato nella top ten. Un anno fa era stato classificato come il terzo miglior pilota.

Pilota dell'anno

01 Max Verstappen (1° posto nel mondiale)

02 Lewis Hamilton (3°)

03 Fernando Alonso (4°)

04 Lando Norris (6°)

05 Charles Leclerc (5°)

06° Carlos Sainz (7°)

07° Alex Albon (13°)

08° Oscar Piastri (9°)

09° Pierre Gasly (11°)

10° Sergio Pérez (2°)



Classifica 2022

01 Max Verstappen (classifica mondiale 1)

02 Charles Leclerc (2°)

03 Lewis Hamilton (6°) e George Russell (4°)

05 Lando Norris (7°)

06 Fernando Alonso (9°)

07 Carlos Sainz (5°)

08 Alex Albon (19°), Sergio Pérez (3°) e Sebastian Vettel (12°)