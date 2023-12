Piloto do Ano 2023: Fracasso para Pérez e Russell

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023 chegou ao fim, Max Verstappen defendeu com sucesso o seu título e as classificações foram concluídas. Agora, os pilotos votaram no seu Piloto do Ano, e dois deles saíram-se muito mal.

No final de cada época de GP, os organizadores da Fórmula 1 pedem uma palavra aos pilotos: é-lhes pedido que elaborem o seu top 10 pessoal do ano transato, independentemente dos pontos obtidos.

Tal como após uma corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o primeiro classificado recebe 25 pontos, o segundo 18 e assim sucessivamente até ao décimo classificado, que recebe mais um ponto. A Fórmula 1 calcula então quem marcou mais pontos a partir das declarações dos 19 pilotos.

Porquê 19 pilotos? Tal como no ano anterior, nem todos os pilotos participaram - Lewis Hamilton optou por não participar.

Os resultados foram agora publicados no sítio Web oficial da Fórmula 1. Para efeitos de comparação, indicámos entre parênteses a posição do piloto no campeonato do mundo. Mais abaixo estão os resultados de 2022.

É impressionante: O vice-campeão mundial Sergio Pérez é apenas o décimo melhor piloto para os pilotos, e o piloto da Mercedes, George Russell, nem sequer entrou no top 10. Há um ano, foi classificado como o terceiro melhor piloto.

Piloto do ano

01 Max Verstappen (1º lugar no campeonato do mundo)

02 Lewis Hamilton (3º)

03 Fernando Alonso (4º)

04 Lando Norris (6º)

05 Charles Leclerc (5º)

06º Carlos Sainz (7º)

07º Alex Albon (13º)

08º Oscar Piastri (9º)

09º Pierre Gasly (11º)

10º Sergio Pérez (2º)



Classificação 2022

01 Max Verstappen (1º no campeonato do mundo)

02 Charles Leclerc (2º)

03 Lewis Hamilton (6º) e George Russell (4º)

05 Lando Norris (7º)

06 Fernando Alonso (9º)

07 Carlos Sainz (5º)

08 Alex Albon (19º), Sergio Pérez (3º) e Sebastian Vettel (12º)