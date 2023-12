Nouvelle énigme Racing-Raritäten : Dans son propre salon

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com.

La date limite d'envoi est le dimanche de la semaine en cours, à minuit.

La bonne solution de la dernière fois : l'Anglais Roy Salvadori avec son Vanwall à Rouen (France) en 1957, ce fut sa seule participation à l'équipe de Tony Vanderwell.

Fils d'immigrés italiens né le 12 mai 1922, Roy Francesco Salvadori s'est engagé dans une voie vers la Formule 1 qui n'est plus que rarement empruntée - via les voitures de sport.

Salvadori est venu au sport sur le tard, à cause de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1948, donc à 26 ans à peine, qu'il a fait ses débuts, dans le cadre de courses de clubs avec MG et Riley. Il a fait sensation pour la première fois avec une cinquième place au Grand Prix des Frontières à Chimay (Belgique) dans une ex-Nuvolari-Alfa Romeo en 1947 - malgré une cinquième vitesse cassée.





En 1951, un revers : tonneau à Silverstone, fracture du crâne, un prêtre lui a même donné les derniers sacrements. Mais Salvadori s'est rétabli et est devenu le redoutable spécialiste des courses d'aérodrome.



Les voitures devenaient plus puissantes, Roy affinait son métier de pilote. Le fabricant de tracteurs David Brown le fit entrer dans l'équipe de voitures de sport d'Aston Martin. En 1959, Salvadori remporta les 24 heures du Mans aux côtés de l'Américain Carroll Shelby.



Salvadori a disputé sa première course de Formule 1 en 1952 dans une Ferrari 500 privée de Giovanni Caprara. Ensuite, Connaught l'a fait venir dans l'équipe d'usine, mais après cinq échecs en cinq courses, Salvadori en a eu assez.



Pendant trois ans, Roy a piloté une Maserati 250F privée de Gilby Engineering, mais ce n'est qu'en 1958 qu'il a marqué ses premiers points en championnat du monde, en tant que pilote d'usine de Charles et John Cooper - quatrième à Zandvoort, troisième à Silverstone, deuxième derrière Tony Brooks au Nürburgring, cinquième à Monza. Cela lui a valu la quatrième place finale au championnat du monde.



Néanmoins, Salvadori dut partir à la fin de la saison, il fut remplacé par Masten Gregory et Bruce McLaren. Cooper devint champion du monde en 1959 avec Jack Brabham, Roy fit partie de l'engagement raté d'Aston Martin en F1, puis il conduisit des Cooper et des Lola privées, et termina sixième à Aintree et Monza en 1961. Ce furent ses dernières courses à points dans la catégorie reine.



Nous avions donné un indice aux devinettes : Un des rares pilotes à avoir travaillé devant et derrière la glissière de sécurité. Fin 1962, Roy Salvadori a raccroché son casque, mais il est revenu dans la catégorie reine en 1966, en tant que manager de l'équipe John Cooper. Après deux ans, c'est la fin : Salvadori avait une autre idée de la gestion d'une écurie de course que Cooper.



Roy Salvadori s'est ensuite occupé de son commerce automobile en Angleterre, avant d'émigrer à Monaco à la fin des années 1960. Il est mort dans la Principauté le 3 juin 2012, à l'âge de 90 ans, trois semaines seulement après le décès de Carroll Shelby, avec lequel il avait fêté son plus grand succès au Mans.



Voici donc la nouvelle énigme : ce pilote de course polyvalent a fait de ce circuit grandiose son salon.



Participez vous aussi ! Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com. La date limite d'envoi est fixée au dimanche de la semaine en cours, à minuit.