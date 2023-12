Nuovo puzzle Racing rarità: Nel vostro salotto

Ogni settimana presentiamo un piccolo pezzo di storia del motorsport, di solito proveniente dagli archivi dei nostri partner dell'agenzia fotografica britannica LAT. La procedura è molto semplice: diteci chi riconoscete, dove e quando è stata scattata la foto (esempio: Jo Siffert, Monza, 1970) e con un po' di fortuna potreste vincere un piccolo premio. Non dimenticate il vostro nome, indirizzo, anno di nascita e numero di telefono. Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com.

Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.

La soluzione corretta dell'ultima volta: l'inglese Roy Salvadori con la sua Vanwall a Rouen (Francia) nel 1957, la sua unica apparizione per la squadra di Tony Vanderwell.

Figlio di immigrati italiani, nato il 12 maggio 1922, Roy Francesco Salvadori ha intrapreso un percorso di accesso alla Formula 1 che raramente viene più seguito: quello delle auto sportive.

Salvadori si avvicinò tardi a questo sport a causa della Seconda Guerra Mondiale. Solo nel 1948, a soli 26 anni, fece il suo debutto, in gare di club con MG e Riley. La prima volta fece scalpore con un quinto posto al Grand Prix des Frontières di Chimay (Belgio) su una ex-Nuvolari-Alfa Romeo nel 1947 - nonostante la rottura della quinta marcia.





Una battuta d'arresto nel 1951: cappottamento a Silverstone, frattura del cranio, un prete gli diede addirittura l'estrema unzione. Ma Salvadori si riprende e diventa un temuto specialista delle gare su pista.



Le auto diventano sempre più potenti e Roy affina le sue capacità di guida. Il produttore di trattori David Brown lo portò nella squadra di auto sportive Aston Martin. Nel 1959, Salvadori vinse la 24 Ore di Le Mans insieme all'americano Carroll Shelby.



Salvadori disputò la sua prima gara di Formula 1 nel 1952 su una Ferrari 500 privata guidata da Giovanni Caprara. Connaught lo portò poi nella squadra ufficiale, ma dopo cinque ritiri in cinque gare, Salvadori ne aveva abbastanza.



Roy rimase per tre anni su una Maserati 250F privata della Gilby Engineering, ma solo nel 1958 ottenne i suoi primi punti nel campionato mondiale come pilota ufficiale per Charles e John Cooper: quarto a Zandvoort, terzo a Silverstone, secondo dietro Tony Brooks al Nürburgring, quinto a Monza. Il risultato è stato il quarto posto alla fine del campionato.



Tuttavia, Salvadori dovette lasciare a fine stagione e fu sostituito da Masten Gregory e Bruce McLaren. Cooper divenne campione del mondo con Jack Brabham nel 1959, Roy partecipò al fallimentare impegno dell'Aston Martin in F1, dopodiché guidò vetture Cooper e Lola iscritte privatamente, arrivando sesto sia ad Aintree che a Monza nel 1961. Queste furono le sue ultime gare a punti nella classe regina.



Avevamo dato un indizio agli indovini lungo il percorso: Uno dei pochi piloti che ha lavorato davanti e dietro il guardrail. Roy Salvadori appese il casco al chiodo alla fine del 1962, ma tornò nella classe regina nel 1966, come team manager di John Cooper. La storia finì dopo due anni: Salvadori aveva idee diverse su come gestire una squadra da corsa rispetto a Cooper.



Roy Salvadori si occupò quindi della sua concessionaria di auto in Inghilterra prima di emigrare a Monaco alla fine degli anni Sessanta. Morì nel Principato il 3 giugno 2012 all'età di 90 anni, solo tre settimane dopo la morte di Carroll Shelby, con il quale aveva celebrato il suo più grande successo a Le Mans.



Ed eccoci al nuovo indovinello: questo versatile pilota ha fatto di questa magnifica pista il suo salotto.



Partecipa anche tu! Inviate la vostra soluzione a: mathias.brunner@speedweek.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è la mezzanotte della domenica della settimana in corso.