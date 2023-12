Novos puzzles Raridades de corridas: Na sua própria sala de estar

Todas as semanas apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT. O procedimento é muito simples - diga-nos quem reconhece, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com.

A solução correcta da última vez: o inglês Roy Salvadori com o seu Vanwall em Rouen (França) em 1957, a sua única participação na equipa de Tony Vanderwell.

Nascido filho de imigrantes italianos em 12 de maio de 1922, Roy Francesco Salvadori seguiu um caminho para a Fórmula 1 que raramente é seguido - através dos carros desportivos.

Salvadori chegou tarde ao desporto devido à Segunda Guerra Mundial. Só em 1948, com apenas 26 anos de idade, é que se estreou, em corridas de clubes com a MG e a Riley. A primeira vez que causou sensação foi com um quinto lugar no Grand Prix des Frontières em Chimay (Bélgica) num ex-Nuvolari-Alfa Romeo em 1947 - apesar de uma quinta velocidade partida.





Um revés em 1951: capotamento em Silverstone, fratura do crânio, um padre chegou a dar-lhe a extrema-unção. Mas Salvadori recuperou e tornou-se um especialista temido nas corridas de aeródromos.



Os carros tornam-se mais potentes e Roy aperfeiçoa as suas capacidades de corrida. O fabricante de tractores David Brown levou-o para a equipa de carros desportivos Aston Martin. Em 1959, Salvadori venceu as 24 Horas de Le Mans ao lado do americano Carroll Shelby.



Salvadori disputou a sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1952 num Ferrari 500 privado conduzido por Giovanni Caprara. A Connaught integrou-o então na equipa de trabalho, mas após cinco desistências em cinco corridas, Salvadori estava farto.



Roy conduziu um Maserati 250F privado da Gilby Engineering durante três anos, mas foi só em 1958 que marcou os seus primeiros pontos no campeonato do mundo como piloto da equipa de trabalho de Charles e John Cooper - quarto em Zandvoort, terceiro em Silverstone, segundo atrás de Tony Brooks em Nürburgring, quinto em Monza. O resultado foi um quarto lugar no final do campeonato.



No entanto, Salvadori teve de sair no final da época e foi substituído por Masten Gregory e Bruce McLaren. Cooper tornou-se campeão do mundo com Jack Brabham em 1959, Roy fez parte do compromisso mal sucedido da Aston Martin na F1, após o que conduziu carros Cooper e Lola privados, terminando em sexto lugar em Aintree e Monza em 1961. Estas foram as suas últimas corridas para marcar pontos na categoria rainha.



Tínhamos dado uma pista aos adivinhos pelo caminho: Um dos poucos pilotos que trabalhava à frente e atrás do guardrail. Roy Salvadori pendurou o capacete no final de 1962, mas regressou à categoria rainha em 1966 - como chefe de equipa de John Cooper. A relação terminou ao fim de dois anos: Salvadori tinha ideias diferentes das de Cooper sobre a gestão de uma equipa de corridas.



Roy Salvadori ocupa-se então do seu concessionário automóvel em Inglaterra, antes de emigrar para o Mónaco no final da década de 1960. Morreu no Principado a 3 de junho de 2012, com 90 anos, apenas três semanas após a morte de Carroll Shelby, com quem tinha celebrado o seu maior sucesso em Le Mans.



