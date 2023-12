Michael Schumacher: Incomparable, inolvidable

Antes de la dramática final del Campeonato del Mundo de 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en Abu Dabi, Sebastian Vettel dijo: "No importa lo que pase este fin de semana - Michael Schumacher sigue siendo mi héroe. No importa cuántos títulos gane Lewis, a mí no me importa. Me llevo bien con Lewis, pero preferiría que no se batiera el récord de Michael".

Al final, el deseo de Sebastian se cumplió: Verstappen venció a Hamilton en la polémica final del Mundial de 2021 en Abu Dabi, lo que significó que no habría octavo título para el británico. En 2022 y 2023, Lewis luchó con una Flecha de Plata sin brillo.

El interés por Michael Schumacher nunca ha decaído desde que el siete veces campeón lucha por su salud tras el fatal accidente de esquí del 29 de diciembre de 2013. Esto se debe a cuatro razones.

En primer lugar, están los fieles seguidores de Schumacher. Además, su hijo Mick llegó a la Fórmula 1. A partir de septiembre de 2021 se pudo ver en Netflix la conmovedora película SCHUMACHER, que rápidamente se convirtió en el documental más cliqueado del portal de streaming. RTL emitió la película en abierto en noviembre de 2022, y después llegó la batalla por el campeonato del mundo entre Verstappen y Hamilton, con la posibilidad para el británico de superar a Michael Schumacher con un octavo título.



Más de un millón de descargas de la nueva serie de cinco capítulos de Schumacher de ARD, "Being Michael Schumacher", muestran también el enorme interés que sigue despertando Michael Schumacher.



Este fenómeno no ha cambiado: Cada vez que entablo conversación con alguien en mi trabajo como reportero de Fórmula 1 -quizá un pasajero en un avión, un recepcionista en un hotel, un camarero en un restaurante, un taxista- y la gente se entera de que trabajo en la categoría reina, una de las preguntas que sigue inevitablemente es: "Dígame, ¿podría decirme tal vez cómo le va a Michael Schumacher?".



Siempre tengo que decir: "No, no puedo, lo siento". Sólo su familia y sus amigos más cercanos pueden hacerlo. Y permanecen obstinadamente en silencio.



Felix Damm representa a la familia Schumacher en asuntos de derecho de los medios de comunicación. En una entrevista con el portal especializado "Legal Tribune Online", el abogado declaró: "Siempre se trata de proteger asuntos privados. También consideramos si un informe final sobre el estado de salud de Michael podría ser la forma correcta de hacerlo. Pero eso no habría sido el final, y habría tenido que ir seguido de informes de estado constantemente actualizados."



El abogado continúa: "Creo que la gran mayoría de los fans pueden llevarlo bien y también respetan el hecho de que el accidente ha puesto en marcha un proceso en el que el espacio privado seguro es necesario y ahora seguirá siendo respetado."





Gran momento en España

Por desgracia, nunca viví cómo los gigantes de las Flechas de Plata, Rudi Caracciola (Mercedes-Benz) y Bernd Rosemeyer (Auto Union), luchaban por las victorias, cómo Juan Manuel Fangio pasaba de título en título con una facilidad aparentemente lúdica, cómo Jim Clark desalentaba a sus adversarios con actuaciones irresistibles. Pero tuve el privilegio de ver a los excepcionales pilotos Ayrton Senna y Michael Schumacher a lo largo de sus carreras de GP.



Algunas de las victorias de Schumi fueron momentos realmente grandiosos, como la de Cataluña en 1996. Schumacher condujo literalmente en círculos alrededor de sus oponentes en la carrera bajo la lluvia. En numerosas curvas, el alemán eligió trazadas completamente diferentes, algo que había traído consigo del karting a la Fórmula 1. Donde otros pilotos se limitaban a deslizarse, el alemán se limitaba a derrapar. Donde otros pilotos se limitaban a derrapar, Schumacher encontraba agarre.



Al final, Schumi terminó 45 segundos por delante de Jean Alesi, una vuelta al mundo, sólo Jacques Villeneuve consiguió mantenerse en la misma vuelta, el cuarto clasificado, Heinz-Harald Frentzen, fue doblado, Pedro Diniz, sexto, ya estaba dos vueltas por detrás, todos los demás se salieron de la pista o se retiraron debido a defectos o colisiones.



El maestro de la lluvia Rudi Caracciola había encontrado a su sucesor. Era la primera victoria de Michael Schumacher para Ferrari. Le seguirían 71 más de rojo hasta Shanghai 2006.





Dos Schumacher diferentes

El nuevo documental de ARD, que merece la pena ver, también muestra las dos caras de Michael Schumacher: el duro piloto y el devoto padre de familia. El 91 veces ganador de un GP se instaló primero en Vufflens-le-Château, y después en Gland a partir de 2008. El piloto se había trasladado a Mónaco desde Alemania porque allí ya no encontraba paz ni tranquilidad.



"La gente entraba en nuestro jardín", me dijo una vez en un momento de tranquilidad. Pero Montecarlo tampoco era para él. Además, Mónaco ofrecía muy pocos atractivos para Schumacher, que era un gran amante de la naturaleza. "Demasiado pequeño, no lo suficientemente verde", pensaba Schumi.



Cuando le pregunté por la apacible vida en Suiza, Michael Schumacher me contó esta anécdota: "Cuando voy a Suiza a comprar panecillos, la gente sólo me mira una vez como mucho, de vez en cuando alguien me pide un autógrafo, eso es todo. Más tarde, estas personas pueden decir en casa: '¿Adivina a quién he visto hoy? Pero nuestra familia puede vivir sin ser molestada".



"Una vez estaba paseando al perro y me encontré con una mujer que también estaba paseando al perro. Entablamos conversación, hablamos de esto o de lo otro. Y de repente me dijo: '¿Y a qué te dedicas?' No tenía ni idea de quién era yo. Me pareció maravilloso".



El deseo de paz y tranquilidad fue también el motivo de numerosos viajes a Estados Unidos, donde la mayoría de la gente no sabía quién era Michael Schumacher y donde el interés por la Fórmula 1 estaba en horas bajas antes del boom de Netflix.



Durante uno de estos viajes, unos amigos decidieron espontáneamente hacer un curso de conducción de NASCAR. Así que Schumi y sus compañeros se apuntaron a una larga cola. "Al cabo de un rato, nos hartamos de esperar, así que nos fuimos", me contó el excepcional piloto. Cuando le pregunté por qué no me había dicho quién era, Schumi respondió: "No quería saltarme la cola, eso no habría estado bien". Así que nunca vimos a Michael Schumacher en un coche de la NASCAR.



Increíble, pero cierto: nadie en la cola reconoció al alemán.



Sólo conozco a dos pilotos de los que se hable tanto, aunque no estén entre nosotros, y eso vale tanto para los aficionados como para los expertos: Michael Schumacher y Ayrton Senna.



Quizá sea ésta la señal de respeto más valiosa que podemos mostrar a tales personalidades: que no les olvidamos.