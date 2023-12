Michael Schumacher : incomparable, inoubliable

Avant la finale dramatique du championnat du monde 2021 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Abu Dhabi, Sebastian Vettel a déclaré : "Quoi qu'il arrive ce week-end, Michael Schumacher restera mon héros. Lewis peut remporter tous les titres qu'il veut, cela n'a aucune importance pour moi. Je m'entends bien avec Lewis, mais je préférerais que le record de Michael ne soit pas battu".

Il s'est avéré que le souhait de Sebastian a été exaucé : Verstappen a battu Hamilton lors de la finale controversée du championnat du monde d'Abu Dhabi en 2021, donc pas de huitième titre pour le Britannique. En 2022 et 2023, Lewis s'est battu avec une flèche d'argent émoussée.

L'intérêt pour Michael Schumacher ne s'est jamais éteint depuis que le septuple champion se bat pour sa santé après le funeste accident de ski du 29 décembre 2013. Il y a quatre raisons à cela.

Tout d'abord, cela est dû aux fidèles fans de Schumacher. En outre, son fils Mick a réussi à se faire une place en Formule 1. Dès septembre 2021, on pouvait voir sur Netflix le film émouvant SCHUMACHER, qui est rapidement devenu le documentaire le plus cliqué du portail de streaming. RTL a diffusé le film en clair en novembre 2022. Et puis il y a eu le combat Verstappen-Hamilton au championnat du monde, avec la possibilité pour le Britannique de dépasser Michael Schumacher grâce à un huitième titre.



Plus d'un million de téléchargements du nouveau film en cinq parties sur Michael Schumacher diffusé par ARD, "Being Michael Schumacher", montrent à quel point l'intérêt pour Michael Schumacher reste énorme.



Ce phénomène n'a pas changé : Chaque fois que, dans le cadre de mon travail de reporter sur la Formule 1, j'engage la conversation avec quelqu'un, un passager d'avion peut-être, une réceptionniste d'hôtel, un serveur de restaurant, un chauffeur de taxi, et que les gens apprennent que je travaille dans la catégorie reine, l'une des questions suivantes est inévitablement : "Dites-moi, pourriez-vous me dire comment va Michael Schumacher ?"



Je dois alors à chaque fois répondre : "Non, je ne peux pas, je suis désolé". Seuls la famille et le cercle d'amis les plus proches peuvent le faire. Et ils gardent un silence de fer.



Felix Damm représente la famille Schumacher dans les affaires de droit des médias. Lors d'un entretien avec le portail spécialisé "Legal Tribune Online", l'avocat a déclaré : "Il s'agit toujours de protéger la vie privée. Nous nous sommes donc demandé si une annonce finale sur l'état de santé de Michael pouvait être la bonne solution. Mais cela n'aurait pas été la fin, et il aurait fallu que des informations sur l'état de l'eau soient actualisées en permanence".



Le juriste poursuit : "Je pense que la grande majorité des fans s'en sortent bien et respectent le fait que l'accident a déclenché un processus dans lequel l'espace de protection privé est nécessaire et continue d'être respecté".





Heure de gloire en Espagne

Je n'ai malheureusement jamais vu les géants des Flèches d'argent Rudi Caracciola (Mercedes-Benz) et Bernd Rosemeyer (Auto Union) se battre pour la victoire, Juan Manuel Fangio aller de titre en titre avec une apparente facilité de jeu, Jim Clark décourager ses adversaires par des performances irrésistibles. Mais j'ai eu le privilège de voir les pilotes de course d'exception Ayrton Senna et Michael Schumacher pendant leurs carrières complètes en GP.



Certaines courses victorieuses de Schumi ont été de véritables moments de gloire, comme en Catalogne en 1996. Dans la course sous la pluie, Schumacher a littéralement tourné en rond autour de ses adversaires, dans de nombreux virages, l'Allemand a choisi des lignes complètement différentes, ce qu'il avait apporté en Formule 1 depuis le karting. Là où d'autres pilotes ne faisaient que glisser, Schumacher trouvait de l'adhérence.



Finalement, Schumi a terminé 45 secondes devant Jean Alesi, un tour du monde, seul Jacques Villeneuve a réussi à rester dans le même tour, Heinz-Harald Frentzen, quatrième, a été dépassé, Pedro Diniz, sixième, avait déjà deux tours de retard, tous les autres sont sortis de la piste ou ont été éliminés suite à des défauts ou des collisions.



Le maître de la pluie Rudi Caracciola avait trouvé son successeur. C'était la première victoire de Michael Schumacher pour Ferrari. Il y en aura 71 autres en rouge jusqu'à Shanghai 2006.





Deux Schumacher différents

Le nouveau documentaire d'ARD, qui mérite d'être vu, montre également les deux visages de Michael Schumacher - le coureur dur à cuire et le père de famille dévoué. Le vainqueur de 91 GP s'est d'abord installé à Vufflens-le-Château, puis à Gland à partir de 2008. Le pilote de course avait quitté l'Allemagne pour s'installer à Monaco, car il n'y trouvait plus la paix.



"Les gens se promenaient comme ça dans notre jardin", m'a-t-il dit un jour dans un moment de calme. Mais Monte-Carlo ne lui convenait pas non plus. De plus, Monaco n'offrait pas assez d'attraits à Schumacher, un homme de la nature très marqué. "Trop petit, pas assez vert", estimait Schumi.



Interrogé sur la vie paisible en Suisse, Michael Schumacher m'a raconté cette anecdote : "Lorsque je vais chercher du pain en Suisse, les gens jettent tout au plus un coup d'œil, de temps en temps quelqu'un demande un autographe, c'est tout. Plus tard, ces personnes diront peut-être à la maison : 'Devine qui j'ai vu aujourd'hui ? Mais notre famille peut vivre sans être inquiétée".



"Une fois, je me promenais avec mon chien et j'ai rencontré une femme qui se promenait également avec son chien. Nous avons engagé la conversation, nous avons parlé de ceci ou de cela. Et tout à coup, elle m'a dit : 'Et que faites-vous dans la vie?' Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. J'ai trouvé ça fabuleux".



Le désir de tranquillité était également à l'origine de nombreux voyages aux États-Unis, où la plupart des gens ne savaient pas qui était Michael Schumacher et où l'intérêt pour la Formule 1 était en berne avant le boom de Netflix.



C'est lors de l'un de ces voyages que le désir spontané de suivre un cours d'apprentissage de la NASCAR est né avec des amis. Schumi et ses copains ont donc fait la queue. "Au bout d'un moment, nous avons trouvé l'attente trop stupide, alors nous sommes repartis", m'a révélé ce pilote d'exception. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas dit qui il était, Schumi a répondu : "Je ne voulais pas couper la file, ça n'aurait pas été correct". Nous n'avons donc jamais vu Michael Schumacher dans une voiture de NASCAR.



Incroyable mais vrai - dans la file d'attente, personne n'avait reconnu l'Allemand.



Je ne connais que deux pilotes dont on parle aussi souvent, bien qu'ils ne soient pas parmi nous, et cela vaut aussi bien pour les fans que pour les spécialistes : Michael Schumacher et Ayrton Senna.



C'est peut-être le signe de respect le plus précieux que nous puissions témoigner à de telles personnalités : ne pas les oublier.