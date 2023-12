Michael Schumacher: Incomparabile, indimenticato

In vista della drammatica finale del Campionato del Mondo 2021 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ad Abu Dhabi, Sebastian Vettel ha dichiarato: "Non importa cosa accadrà questo fine settimana: Michael Schumacher rimane il mio eroe. Non importa quanti titoli vincerà Lewis, per me non ha importanza. Vado d'accordo con Lewis, ma preferirei che il record di Michael non venisse battuto".

Il desiderio di Sebastian si è avverato: Verstappen ha battuto Hamilton nella controversa finale del campionato del mondo 2021 ad Abu Dhabi, il che significa che il britannico non ha vinto l'ottavo titolo. Nel 2022 e 2023, Lewis ha lottato con una Freccia d'Argento spenta.

L'interesse per Michael Schumacher non è mai scemato da quando il sette volte campione ha lottato per la sua salute dopo il fatale incidente sugli sci del 29 dicembre 2013. Le ragioni sono quattro.

In primo luogo, ci sono i fedeli fan di Schumacher. Inoltre, suo figlio Mick è riuscito a entrare in Formula 1. Da settembre 2021 è stato possibile vedere su Netflix il commovente film SCHUMACHER, che è diventato rapidamente il documentario più cliccato sul portale di streaming. RTL ha trasmesso il film in chiaro nel novembre 2022, e poi c'è stata la battaglia per il campionato mondiale tra Verstappen e Hamilton, con la possibilità per il britannico di superare Michael Schumacher con un ottavo titolo.



Oltre un milione di download della nuova serie di cinque puntate di Schumacher di ARD, "Being Michael Schumacher", dimostrano inoltre quanto sia grande l'interesse per Michael Schumacher.



Questo fenomeno rimane immutato: Ogni volta che, nell'ambito del mio lavoro di giornalista di Formula 1, inizio una conversazione con qualcuno - magari un passeggero di un aereo, un receptionist di un hotel, un cameriere di un ristorante, un tassista - e scopro che lavoro nella classe regina, una delle domande che inevitabilmente segue è: "Mi dica, mi può dire come sta Michael Schumacher?".



Devo sempre rispondere: "No, non posso, mi dispiace". Solo la sua famiglia e gli amici più stretti possono farlo. E loro rimangono ostinatamente in silenzio.



Felix Damm rappresenta la famiglia Schumacher in materia di diritto dei media. In un'intervista al portale specializzato "Legal Tribune Online", l'avvocato ha dichiarato: "Si tratta sempre di proteggere le questioni private. Abbiamo anche valutato se una relazione finale sullo stato di salute di Michael potesse essere il modo giusto per farlo. Ma non sarebbe stata la fine, e avrebbe dovuto essere seguita da relazioni sullo stato di salute costantemente aggiornate".



L'avvocato continua: "Credo che la stragrande maggioranza dei fan sia in grado di gestire bene la cosa e anche di rispettare il fatto che l'incidente ha messo in moto un processo in cui lo spazio privato sicuro è necessario e ora continuerà ad essere rispettato."





Grande momento in Spagna

Purtroppo non ho mai vissuto il modo in cui i giganti delle Frecce d'Argento Rudi Caracciola (Mercedes-Benz) e Bernd Rosemeyer (Auto Union) lottavano per le vittorie, come Juan Manuel Fangio passava da un titolo all'altro con apparente facilità, come Jim Clark scoraggiava i suoi avversari con prestazioni irresistibili. Ma ho avuto il privilegio di osservare gli eccezionali piloti Ayrton Senna e Michael Schumacher durante le loro carriere nei GP.



Alcune delle vittorie di Schumacher sono state momenti davvero eccezionali, come quella in Catalogna nel 1996. Schumacher ha letteralmente girato in tondo intorno ai suoi avversari nella gara sotto la pioggia, in numerose curve il tedesco ha scelto linee completamente diverse, cosa che aveva portato con sé dal karting alla Formula 1. Dove gli altri piloti si limitavano a scivolare, Schumacher trovava aderenza.



Alla fine, Schumi ha concluso con 45 secondi di vantaggio su Jean Alesi, un giro del mondo, solo Jacques Villeneuve è riuscito a rimanere nello stesso giro, Heinz-Harald Frentzen, quarto, è stato doppiato, Pedro Diniz, sesto, era già a due giri di distanza, tutti gli altri sono usciti di pista o si sono ritirati per difetti o collisioni.



Il maestro della pioggia Rudi Caracciola aveva trovato il suo successore. Fu la prima vittoria di Michael Schumacher per la Ferrari. Ne seguiranno altre 71 in rosso fino a Shanghai 2006.





Due Schumacher diversi

Il nuovo documentario della ARD, che vale la pena di vedere, mostra anche i due volti di Michael Schumacher: il duro corridore e il devoto padre di famiglia. Il 91° vincitore del GP si è stabilito prima a Vufflens-le-Château, poi a Gland dal 2008. Il pilota si era trasferito a Monaco dalla Germania perché non riusciva più a trovare pace e tranquillità.



"La gente entrava nel nostro giardino", mi disse una volta in un momento di tranquillità. Ma Monte Carlo non faceva per lui. Inoltre, Monaco offriva troppe poche attrazioni per Schumacher, che era un amante della natura. "Troppo piccola, non abbastanza verde", pensava Schumi.



Quando gli chiesi della vita tranquilla in Svizzera, Michael Schumacher mi raccontò questo aneddoto: "Quando vado in Svizzera a comprare i panini, la gente mi guarda al massimo una volta, ogni tanto qualcuno mi chiede un autografo, tutto qui. Più tardi, a casa, queste persone potrebbero dire: 'Indovina chi ho visto oggi? Ma la nostra famiglia può vivere indisturbata".



"Una volta ero a spasso con il cane e ho incontrato una donna che era a sua volta a spasso con il cane. Abbiamo iniziato una conversazione, parlando di questo o di quello. E all'improvviso mi ha detto: "E tu che lavoro fai?" Non aveva idea di chi fossi. Ho pensato che fosse meraviglioso".



Il desiderio di pace e tranquillità è stato anche il motivo di numerosi viaggi negli Stati Uniti, dove la maggior parte delle persone non sapeva chi fosse Michael Schumacher e dove l'interesse per la Formula 1 era al minimo prima del boom di Netflix.



Durante uno di questi viaggi, gli amici decisero spontaneamente di frequentare un corso di guida NASCAR. Così Schumi e i suoi amici si sono uniti a una lunga coda. "Dopo un po' ci siamo stufati di aspettare e ce ne siamo andati", mi ha detto l'eccezionale pilota. Quando gli ho chiesto perché non mi avesse detto chi era, Schumi ha risposto: "Non volevo saltare la fila, non sarebbe stato corretto". Quindi non abbiamo mai visto Michael Schumacher su un'auto NASCAR.



Incredibile, ma vero: nessuno in coda ha riconosciuto il tedesco.



Conosco solo due piloti di cui si parla così spesso, anche se non sono in mezzo a noi, e questo vale sia per i fan che per gli esperti: Michael Schumacher e Ayrton Senna.



Forse questo è il più prezioso segno di rispetto che possiamo dare a queste personalità: non dimenticarle.