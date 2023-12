Michael Schumacher: Incomparável, inesquecível

Antes da dramática final do Campeonato do Mundo de 2021 entre Max Verstappen e Lewis Hamilton em Abu Dhabi, Sebastian Vettel afirmou: "Aconteça o que acontecer este fim de semana, Michael Schumacher continua a ser o meu herói. Não importa quantos títulos Lewis ganhe, isso não importa para mim. Eu dou-me bem com o Lewis, mas preferia que o recorde do Michael não fosse batido".

No final das contas, o desejo de Sebastian se tornou realidade: Verstappen venceu Hamilton na polêmica final do Campeonato Mundial de 2021 em Abu Dhabi, o que significa que não houve oitavo título para o britânico. Em 2022 e 2023, Lewis lutou com uma Flecha de Prata sem brilho.

O interesse em Michael Schumacher nunca diminuiu desde que o sete vezes campeão tem lutado pela sua saúde após o acidente fatal de esqui em 29 de dezembro de 2013. Há quatro razões para isso.

Em primeiro lugar, há os fãs fiéis de Schumacher. Além disso, o seu filho Mick chegou à Fórmula 1. A partir de setembro de 2021, o comovente filme SCHUMACHER pode ser visto na Netflix, que rapidamente se tornou o documentário mais clicado no portal de streaming. A RTL exibiu o filme na televisão de acesso livre em novembro de 2022, e depois houve a batalha do campeonato mundial entre Verstappen e Hamilton, com a possibilidade de o britânico ultrapassar Michael Schumacher com um oitavo título.



Mais de um milhão de descarregamentos da nova série de cinco episódios de Schumacher da ARD, "Being Michael Schumacher", mostram também como o interesse por Michael Schumacher continua a ser enorme.



Este fenómeno mantém-se inalterado: Sempre que, no âmbito do meu trabalho de repórter de Fórmula 1, converso com alguém - um passageiro de um avião, um rececionista de um hotel, um empregado de mesa de um restaurante, um taxista - e as pessoas descobrem que trabalho na categoria rainha, uma das perguntas que inevitavelmente se segue é: "Diga-me, pode dizer-me como está o Michael Schumacher?"



Tenho sempre de responder: "Não, não posso, lamento." Só a família e os amigos mais próximos podem fazer isso. E eles permanecem teimosamente em silêncio.



Felix Damm representa a família Schumacher em questões de direito dos media. Numa entrevista ao portal especializado "Legal Tribune Online", o advogado disse: "Trata-se sempre de proteger assuntos privados. Também considerámos se um relatório final sobre o estado de saúde do Michael seria a forma correcta de o fazer. Mas isso não teria sido o fim do processo e teria de ser seguido por relatórios de estado constantemente actualizados".



O advogado continua: "Acredito que a grande maioria dos fãs consegue lidar bem com isto e também respeitar o facto de o acidente ter posto em marcha um processo em que o espaço privado seguro é necessário e vai continuar a ser respeitado."





Grande momento em Espanha

Infelizmente, nunca vivi a forma como os gigantes da Flecha de Prata Rudi Caracciola (Mercedes-Benz) e Bernd Rosemeyer (Auto Union) lutavam pelas vitórias, como Juan Manuel Fangio passava de título em título com uma facilidade aparentemente lúdica, como Jim Clark desencorajava os seus adversários com desempenhos irresistíveis. Mas tive o privilégio de ver os excepcionais pilotos Ayrton Senna e Michael Schumacher ao longo das suas carreiras nos GPs.



Algumas das vitórias de Schumi foram momentos verdadeiramente fantásticos, como na Catalunha em 1996. Schumacher andou literalmente em círculos à volta dos seus adversários na corrida à chuva, em várias curvas o alemão escolheu linhas completamente diferentes, algo que tinha trazido consigo do karting para a Fórmula 1. Enquanto outros pilotos se limitavam a deslizar, Schumacher encontrava aderência.



No final, Schumi terminou com 45 segundos de vantagem sobre Jean Alesi, uma volta ao mundo, apenas Jacques Villeneuve conseguiu manter-se na mesma volta, o quarto classificado Heinz-Harald Frentzen foi ultrapassado, Pedro Diniz em sexto já estava duas voltas atrás, todos os outros saíram da pista ou retiraram-se devido a defeitos ou colisões.



O mestre da chuva Rudi Caracciola tinha encontrado o seu sucessor. Foi a primeira vitória de Michael Schumacher pela Ferrari. Seguiram-se mais 71 vitórias a vermelho até Xangai 2006.





Dois Schumachers diferentes

O novo documentário da ARD, que vale bem a pena ver, mostra também as duas faces de Michael Schumacher - o piloto duro e o homem de família dedicado. O vencedor de 91 GPs estabeleceu-se primeiro em Vufflens-le-Château e depois em Gland, a partir de 2008. Em tempos, o piloto mudou-se da Alemanha para o Mónaco, porque já não conseguia encontrar paz e sossego nesse país.



"As pessoas entravam no nosso jardim", disse-me uma vez num momento de tranquilidade. Mas Monte Carlo também não era o lugar certo para ele. Além disso, o Mónaco oferecia muito poucas atracções para Schumacher, que era um grande amante da natureza. "Demasiado pequeno, pouco verde", pensava Schumi.



Quando me perguntaram sobre a vida pacífica na Suíça, Michael Schumacher contou-me a seguinte anedota: "Quando vou à Suíça comprar pãezinhos, as pessoas só olham uma vez, no máximo, e de vez em quando alguém pede um autógrafo, é tudo. Mais tarde, essas pessoas podem dizer em casa: 'Adivinha quem eu vi hoje? Mas a nossa família pode viver sem ser molestada".



"Uma vez, estava a passear o cão e conheci uma mulher que também estava a passear o cão. Começámos a conversar, falámos sobre isto ou aquilo. E de repente ela perguntou-me: "E o que é que você faz na vida?" Ela não fazia ideia de quem eu era. Achei aquilo maravilhoso".



O desejo de paz e sossego foi também o motivo de numerosas viagens aos EUA, onde a maioria das pessoas não sabia quem era Michael Schumacher e onde o interesse pela Fórmula 1 estava em baixa antes do boom da Netflix.



Durante uma dessas viagens, os amigos decidiram espontaneamente fazer um curso de condução de NASCAR. Assim, Schumi e os seus companheiros entraram numa longa fila de espera. "Passado algum tempo, ficámos fartos de esperar e fomos embora", contou-me o excecional piloto. Quando lhe perguntei porque não me tinha dito quem era, Schumi respondeu: "Não queria saltar a fila, não seria correto". Portanto, nunca vimos Michael Schumacher num carro da NASCAR.



Inacreditável, mas é verdade - ninguém na fila reconheceu o alemão.



Só conheço dois pilotos de quem se fala tanto, apesar de não estarem entre nós, e isto aplica-se tanto aos fãs como aos especialistas: Michael Schumacher e Ayrton Senna.



Talvez este seja o sinal de respeito mais valioso que podemos dar a estas personalidades - o facto de não as esquecermos.