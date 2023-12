Michael Schumacher: lo que le caracterizó como piloto

Pat Symonds está lejos de pensar en retirarse. El inglés, que ahora tiene 70 años, en realidad quería retirarse en 2022, pero sencillamente disfruta demasiado de su trabajo como jefe técnico en la Fórmula 1.

Symonds, un veterano de la Fórmula 1 que se incorporó a la categoría reina a principios de los 80 con Toleman (ahora Alpine), puede presumir de algo que a la mayoría de los ingenieros se les niega: ha trabajado con tres pilotos excepcionales, Ayrton Senna, Michael Schumacher y Fernando Alonso. Pero Schumi ha conservado un lugar especial en el corazón de Symonds.

Cuando Michael Schumacher se convirtió en piloto ganador y campeón del mundo con Benetton en 1994/1995, Pat Symonds era su ingeniero de carreras. Pat explica: "Siempre me ha fascinado la forma en que interactúan los ingenieros y los pilotos, porque hay que estar cerca sin acercarse demasiado. Me explico: tienes que estar tan cerca del piloto que casi puedas adivinar lo que está pensando la otra persona. Cuando trabajé con Michael Schumacher, por ejemplo, llegamos a este nivel: un entendimiento casi sin palabras, era casi como una transferencia de pensamiento."

"Pero, y esto es muy importante para un ingeniero de carreras, siempre tienes que recordar que trabajas para una escudería, no para un piloto. El piloto es un empleado más del equipo".

"Los ingenieros son personas muy lógicas que quieren que todo se haga de una manera muy específica y con un alto nivel de calidad. Por eso suelen preferir trabajar con pilotos que piensen de forma similar. Si, como ingeniero de carreras, de repente tienes que lidiar con un temperamento latino, por ejemplo, entonces no es fácil. Algunos pilotos pueden ser difíciles. Pero un buen ingeniero de carreras es adaptable".



"He tenido el privilegio de trabajar con pilotos por encima de la media, con algunos campeones del mundo y con otros que estaban a punto de serlo. Pero de todos los pilotos con los que he trabajado en cuarenta años de carreras, Michael Schumacher es mi favorito."



"Simplemente teníamos una gran conexión el uno con el otro, tanto a nivel profesional como personal. Crecimos juntos en Benetton".



"Michael no tenía rival en la forma en que prestaba atención a cada detalle. Perfeccionó la idea básica de la mejora continua. Nadie antes que él lo ha aplicado con tanta coherencia, y yo también lo he interiorizado. Cuidábamos hasta el más mínimo detalle para ganar un poco más de tiempo. Fue un sueño trabajar con él por su lógica, su dedicación, su ética de trabajo, su inteligencia y su capacidad para conducir un coche tan increíblemente rápido. Siempre fue increíble".



"Michael era increíblemente bueno con la gente. Es uno de los tipos más agradables que he conocido en este deporte. Tengo la mejor opinión de él. Su personal era muy importante para él, conocía a todo el mundo. Si viviera en mi barrio, sería mi mejor amigo".



"Sólo he visto a dos pilotos capaces de reunir a un equipo detrás de ellos como un solo hombre: Michael Schumacher y Mark Webber. Tenían una personalidad muy especial, caían bien a todo el mundo, así que el personal se desvivía literalmente por ayudarles".



"Eso también se debía a su tremendo impulso interior. Michael se entregaba a su trabajo como nadie. Era uno de los primeros en llegar al circuito por la mañana y uno de los últimos en marcharse por la noche. Le encantaba estar con los mecánicos y nunca tenía miedo de ensuciarse las manos y ayudar".



"Michael era brillante leyendo una carrera, por así decirlo. Hasta cierto punto, era capaz de desligarse mentalmente de la pura conducción y tenía reservas para pensar en el transcurso de la carrera. Esta capacidad mental adicional diferencia a un piloto como él de sus rivales. Además, se acordaba de todo".



¿Estamos hablando de una especie de memoria fotográfica? Symonds respondió: "No, no me refiero a eso. Una persona con memoria fotográfica puede recordar todo lo que ha grabado, pero eso no significa que saque las conclusiones correctas de esa información. Michael tenía muchos datos a su disposición, sabía cómo tratar esa información, cómo ordenarla -eso es importante, eso no es tan relevante- y luego sacaba las conclusiones correctas sobre qué dirección tomar. Analizar es lo importante, no recordar".



"Una persona con memoria fotográfica podrá decir después que esta mesa de aquí es blanca y cómo eran las flores que había en ella. Michael le explicaría por qué la mesa es blanca y por qué se eligieron las flores".



"Cuando trabajé con Ayrton Senna en Toleman, definitivamente tenía algunos déficits, en términos de forma física o de trabajo de detalle. Probablemente tenía más talento que Michael. Y Fernando también tenía algunas pequeñas cosas que necesitaba limar. Pero Michael era increíblemente bueno en todos los aspectos: su capacidad para trabajar su forma física, su comprensión del contexto o su capacidad para leer una carrera, todo era perfecto. Para mí, por eso es la mejor persona con la que he trabajado".