Michael Schumacher : ce qui le caractérisait en tant que coureur

Pat Symonds n'est pas prêt de s'arrêter. En fait, l'Anglais, aujourd'hui âgé de 70 ans, voulait prendre sa retraite en 2022, mais son travail en tant que technicien en chef de la Formule 1 lui procure tout simplement trop de plaisir.

Le vétéran de la Formule 1 Symonds, arrivé dans la catégorie reine au début des années 1980 avec Toleman (aujourd'hui Alpine), peut se targuer d'une chose que la plupart des ingénieurs n'ont pas : il a travaillé avec les trois pilotes d'exception Ayrton Senna, Michael Schumacher et Fernando Alonso. Mais Schumi a gardé une place particulière dans le cœur de Symonds.

Lorsque Michael Schumacher est devenu pilote victorieux et champion du monde 1994/1995 chez Benetton, Pat Symonds était son ingénieur de course. Pat détaille : "La façon dont les ingénieurs et les pilotes interagissent m'a toujours fasciné, car il faut être proche sans être trop proche. Je m'explique : tu dois être si proche du pilote que tu peux presque deviner ce que l'autre pense. Lorsque j'ai travaillé avec Michael Schumacher, par exemple, nous avons atteint ce niveau - une compréhension presque sans mots, c'était presque comme une transmission de pensée".

"Mais, et c'est très important pour un ingénieur de course, tu dois toujours garder à l'esprit que tu travailles pour une écurie, pas pour un pilote. Le pilote n'est qu'un autre employé de l'équipe".

"Les ingénieurs sont des personnes très logiques qui veulent que tout soit fait d'une manière très précise et à un niveau de qualité élevé. Ils ont donc tendance à préférer travailler avec des pilotes qui pensent de la même manière. Si, en tant qu'ingénieur de course, tu dois tout à coup gérer un tempérament latin, par exemple, ce n'est pas facile. Certains pilotes peuvent être difficiles. Mais un bon ingénieur de course est capable de s'adapter".



"J'ai eu le privilège de travailler avec des pilotes supérieurs à la moyenne, avec quelques champions du monde, ainsi qu'avec d'autres qui étaient sur le point de devenir champions du monde. Mais de tous les pilotes avec lesquels j'ai travaillé en quarante ans de course, Michael Schumacher est celui que je préfère".



"Nous avions tout simplement un lien formidable entre nous, d'un point de vue professionnel, mais aussi sur le plan humain et personnel. Nous avons grandi ensemble chez Benetton".



"Michael était incomparable dans la manière dont il faisait attention à chaque détail. Il a perfectionné l'idée fondamentale de s'améliorer continuellement. Personne avant lui n'avait appliqué cela de manière aussi cohérente, et j'ai moi aussi intégré cette idée. Nous avons vraiment fait attention aux moindres détails pour gagner encore un peu de temps. C'était un rêve de travailler avec lui, en ce qui concerne sa logique, son engagement, son éthique de travail, son intelligence et sa capacité à conduire une telle voiture à une vitesse folle. C'était toujours stupéfiant".



"Michael était incroyablement doué avec les gens. C'est l'un des gars les plus gentils que j'ai jamais rencontrés dans ce sport. Je pense le plus grand bien de lui. Ses collaborateurs étaient vraiment importants pour lui, il connaissait tout le monde. S'il vivait dans mon quartier, ce serait mon meilleur ami".



"Je n'ai connu que deux pilotes qui pouvaient rassembler une équipe derrière eux comme un seul homme, c'était Michael Schumacher et Mark Webber. Ils avaient tout simplement cette personnalité très particulière, ils étaient aimés de tous, donc le personnel se déchirait littéralement pour les aider".



"C'était aussi dû à son énorme motivation intérieure. Michael s'est jeté dans le travail comme personne d'autre. Il était l'un des premiers à arriver sur le circuit le matin et l'un des derniers à le quitter la nuit. Il aimait être parmi les mécaniciens et n'a jamais eu peur de se salir les mains et d'aider".



"Michael excellait dans l'art de lire une course, pour ainsi dire. Il pouvait en quelque sorte se détacher mentalement de la conduite pure et avait des réserves pour réfléchir au déroulement de la course. Ce surplus de capacité mentale distingue un pilote comme lui de ses adversaires. Il se souvenait aussi de tout".



Parle-t-on ici d'une sorte de mémoire photographique ? Symonds répond : "Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Une personne dotée d'une mémoire photographique peut rappeler tout ce qu'elle a enregistré, mais cela ne signifie pas qu'elle tire les bonnes conclusions de ces informations. Michael avait beaucoup de données à sa disposition, il savait traiter ces informations, les trier - c'est important, ce n'est pas si pertinent - et ensuite il en tirait les conclusions correctes, dans quelle direction il fallait aller. C'est l'analyse qui est importante, pas la mémoire".



"Une personne dotée d'une mémoire photographique pourra dire plus tard que cette table est blanche et à quoi ressemblaient les fleurs qui s'y trouvaient. Michael t'expliquerait pourquoi la table est blanche et pour quelles raisons le type de fleurs a été choisi".



"Lorsque je travaillais avec Ayrton Senna chez Toleman, il avait définitivement encore quelques lacunes - au niveau de la forme physique ou du travail sur les détails. Il avait probablement plus de talent que Michael. Et même chez Fernando, il y avait encore quelques petites choses à régler. Mais Michael était incroyablement bon à tous points de vue : sa capacité à travailler sur sa forme physique, sa compréhension du contexte ou sa capacité à lire une course - tout était parfait. Pour moi, il est donc le meilleur avec lequel j'ai jamais travaillé".