Michael Schumacher: cosa lo ha caratterizzato come pilota

Pat Symonds è ben lontano dal pensare di andare in pensione. L'ormai settantenne inglese avrebbe voluto ritirarsi nel 2022, ma il suo lavoro di capo tecnico in Formula 1 gli piace troppo.

Il veterano della Formula 1 Symonds, entrato nella classe regina all'inizio degli anni '80 con la Toleman (ora Alpine), può vantare qualcosa che alla maggior parte degli ingegneri è stato negato: ha lavorato con tre piloti eccezionali, Ayrton Senna, Michael Schumacher e Fernando Alonso. Ma Schumi ha conservato un posto speciale nel cuore di Symonds.

Quando Michael Schumacher è diventato un pilota vincente e campione del mondo alla Benetton nel 1994/1995, Pat Symonds era il suo ingegnere di gara. Pat spiega: "Il modo in cui ingegneri e piloti interagiscono mi ha sempre affascinato, perché bisogna essere vicini senza esserlo troppo. Mi spiego: devi essere così vicino al pilota che puoi quasi indovinare cosa sta pensando l'altro. Quando ho lavorato con Michael Schumacher, per esempio, abbiamo raggiunto questo livello: un'intesa quasi senza parole, quasi un trasferimento di pensiero".

"Ma, e questo è molto importante per un ingegnere di gara, bisogna sempre ricordare che si lavora per una squadra corse, non per un pilota. Il pilota è solo un altro dipendente della squadra".

"Gli ingegneri sono persone molto logiche che vogliono che tutto sia fatto in un modo molto specifico e con un alto livello di qualità. Quindi tendono a preferire di lavorare con piloti che pensano in modo simile. Se, come ingegnere di gara, devi improvvisamente avere a che fare con un temperamento latino, per esempio, allora non è facile. Alcuni piloti possono essere difficili. Ma un buon ingegnere di gara è in grado di adattarsi".



"Ho avuto il privilegio di lavorare con piloti superiori alla media, con alcuni campioni del mondo e con altri che stavano per diventarlo. Ma di tutti i piloti con cui ho lavorato in quarant'anni di corse, Michael Schumacher è il mio preferito".



"Avevamo semplicemente un grande legame l'uno con l'altro, sia a livello professionale che personale. Siamo cresciuti insieme alla Benetton".



"Michael era impareggiabile nel modo in cui prestava attenzione a ogni dettaglio. Ha perfezionato l'idea di base del miglioramento continuo. Nessuno prima di lui l'ha attuato in modo così coerente, e anch'io l'ho interiorizzato. Abbiamo davvero curato i minimi dettagli per guadagnare un po' di tempo in più. È stato un sogno lavorare con lui per la sua logica, la sua dedizione, la sua etica del lavoro, la sua intelligenza e la sua capacità di guidare una macchina così follemente veloce. Era sempre incredibile".



"Michael era incredibilmente bravo con le persone. È uno dei ragazzi più gentili che abbia mai conosciuto in questo sport. Ho un'ottima opinione di lui. Il suo staff era davvero importante per lui, conosceva tutti. Se vivesse nel mio quartiere, sarebbe il mio migliore amico".



"Ho visto solo due piloti in grado di radunare una squadra dietro di sé come un uomo solo: Michael Schumacher e Mark Webber. Avevano una personalità molto speciale, erano benvoluti da tutti, quindi il personale si faceva letteralmente in quattro per aiutarli".



"Questo era dovuto anche alla sua enorme spinta interiore. Michael si buttava nel lavoro come nessun altro. Era uno dei primi ad arrivare in pista al mattino e uno degli ultimi ad andarsene la sera. Amava stare in mezzo ai meccanici e non aveva mai paura di sporcarsi le mani e dare una mano".



"Michael era bravissimo a leggere una gara, per così dire. In una certa misura, era in grado di staccarsi mentalmente dalla guida pura e aveva delle riserve per pensare all'andamento della gara. Questa capacità mentale extra distingue un pilota come lui dai suoi avversari. Inoltre, ricordava tutto".



Stiamo parlando di una sorta di memoria fotografica? Symonds risponde: "No, non è questo che intendo. Una persona con una memoria fotografica può ricordare tutto ciò che ha registrato, ma questo non significa che tragga le giuste conclusioni da queste informazioni. Michael aveva a disposizione molti dati, sapeva come trattare queste informazioni, come ordinarle - questo è importante, questo non è così rilevante - e poi ha tratto le giuste conclusioni sulla direzione da prendere. L'importante è analizzare, non ricordare".



"Una persona con una memoria fotografica sarà poi in grado di dire che questo tavolo qui è bianco e che aspetto avevano i fiori su di esso. Michael vi spiegherà perché il tavolo è bianco e perché sono stati scelti i fiori".



"Quando ho lavorato con Ayrton Senna alla Toleman, lui aveva sicuramente qualche deficit, in termini di forma fisica o di lavoro sui dettagli. Probabilmente aveva più talento di Michael. E anche Fernando aveva alcune piccole cose da sistemare. Ma Michael era incredibilmente bravo sotto ogni punto di vista: la sua capacità di lavorare sulla forma fisica, la sua comprensione del contesto o la sua capacità di leggere una gara - tutto era perfetto. Per me è la persona migliore con cui abbia mai lavorato".