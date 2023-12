Michael Schumacher: O que o caracterizou como piloto

Pat Symonds está longe de pensar em reformar-se. O inglês, agora com 70 anos, queria mesmo reformar-se em 2022, mas simplesmente gosta demasiado do seu trabalho como chefe técnico na Fórmula 1.

O veterano da Fórmula 1 Symonds, que entrou para a categoria rainha no início dos anos 80 com a Toleman (atualmente Alpine), pode orgulhar-se de algo que foi negado à maioria dos engenheiros: trabalhou com três pilotos excepcionais, Ayrton Senna, Michael Schumacher e Fernando Alonso. Mas Schumi manteve um lugar especial no coração de Symonds.

Quando Michael Schumacher se tornou um piloto vencedor e campeão do mundo na Benetton em 1994/1995, Pat Symonds era o seu engenheiro de corrida. Pat explica: "A forma como os engenheiros e os pilotos interagem sempre me fascinou, porque é preciso estar próximo sem estar demasiado próximo. Eu explico: temos de estar tão perto do piloto que quase conseguimos adivinhar o que a outra pessoa está a pensar. Quando trabalhei com Michael Schumacher, por exemplo, atingimos este nível - um entendimento quase sem palavras, era quase como uma transferência de pensamento."

"Mas, e isto é muito importante para um engenheiro de corridas, temos sempre de nos lembrar que estamos a trabalhar para uma equipa de corridas, não para um piloto. O piloto é apenas mais um empregado da equipa."

"Os engenheiros são pessoas muito lógicas que querem que tudo seja feito de uma forma muito específica e com um elevado nível de qualidade. Por isso, tendem a preferir trabalhar com pilotos que pensam de forma semelhante. Se, como engenheiro de corrida, tivermos de repente de lidar com um temperamento latino, por exemplo, não é fácil. Alguns pilotos podem ser difíceis. Mas um bom engenheiro de corridas é adaptável".



"Tive o privilégio de trabalhar com pilotos acima da média, com alguns campeões do mundo e com outros que estavam prestes a tornar-se campeões do mundo. Mas de todos os pilotos com quem trabalhei em quarenta anos de corridas, Michael Schumacher é o meu favorito."



"Simplesmente tínhamos uma grande ligação um com o outro, tanto a nível profissional como pessoal. Crescemos juntos na Benetton."



"O Michael era incomparável na forma como prestava atenção a todos os pormenores. Aperfeiçoou a ideia básica da melhoria contínua. Ninguém antes dele o implementou de forma tão consistente e eu também o interiorizei. Cuidávamos realmente dos mais pequenos pormenores para ganhar um pouco mais de tempo. Era um sonho trabalhar com ele em termos da sua lógica, da sua dedicação, da sua ética de trabalho, da sua inteligência e da sua capacidade de conduzir um carro tão rápido. Era sempre espetacular".



"O Michael era incrivelmente bom com as pessoas. É um dos tipos mais simpáticos que já conheci neste desporto. Tenho a maior consideração por ele. O seu pessoal era muito importante para ele, conhecia toda a gente. Se ele vivesse no meu bairro, seria o meu melhor amigo".



"Só vi dois pilotos que conseguiam reunir uma equipa atrás de si como um homem - Michael Schumacher e Mark Webber. Tinham uma personalidade muito especial, eram apreciados por toda a gente, por isso a equipa desfez-se literalmente para os ajudar."



"Isso também se deveu à sua enorme motivação interior. O Michael empenhava-se no seu trabalho como ninguém. Era um dos primeiros a chegar à pista de manhã e um dos últimos a sair à noite. Adorava estar com os mecânicos e nunca teve medo de sujar as mãos e ajudar."



"O Michael era brilhante a ler uma corrida, por assim dizer. Até certo ponto, era capaz de se desligar mentalmente da condução pura e simples e tinha reservas para pensar no desenrolar da corrida. Esta capacidade mental extra distingue um piloto como ele dos seus adversários. Ele também se lembrava de tudo".



Estamos a falar de uma espécie de memória fotográfica? Symonds respondeu: "Não, não é isso que quero dizer. Uma pessoa com uma memória fotográfica pode recordar tudo o que registou, mas isso não significa que tire as conclusões correctas a partir dessa informação. O Michael tinha muitos dados à sua disposição, sabia como lidar com essa informação, como classificá-la - isso é importante, isso não é tão relevante - e depois tirava as conclusões correctas sobre a direção a seguir. O importante é analisar, não lembrar".



"Uma pessoa com uma memória fotográfica poderá mais tarde dizer que esta mesa aqui é branca e como eram as flores que estavam em cima dela. O Michael explicar-lhe-ia porque é que a mesa é branca e porque é que as flores foram escolhidas."



"Quando trabalhei com o Ayrton Senna na Toleman, ele tinha definitivamente alguns défices - em termos de forma física ou de trabalho de pormenor. Provavelmente tinha mais talento do que o Michael. E o Fernando também tinha algumas pequenas coisas que precisavam de ser corrigidas. Mas o Michael era incrivelmente bom em todos os aspectos: a sua capacidade de trabalhar a sua condição física, a sua compreensão do contexto ou a sua capacidade de ler uma corrida - tudo estava certo. Para mim, é por isso que ele é a melhor pessoa com quem já trabalhei."