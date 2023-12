Jean Todt (ex Ferrari): emotivas palabras para Schumacher

Los éxitos de Max Verstappen y Lewis Hamilton antes que él, el carisma de los inolvidables Juan Manuel Fangio o Ayrton Senna, nada de esto cambia nada para muchos aficionados a la Fórmula 1: para ellos, Michael Schumacher es y sigue siendo el más grande y punto.

No fue hasta 2017 cuando la FIA despertó por fin de su letargo y erigió un salón de la fama para los mejores de los mejores pilotos de carreras, un "Hall of Fame", como ha sido práctica común en Estados Unidos durante muchas décadas para los atletas excepcionales.

Para mí, esto dio lugar a una de las imágenes más significativas del automovilismo. Mientras numerosos campeones de Fórmula 1 se alineaban para una foto de grupo en el nuevo Salón de la Fama de la FIA, pilotos como Jackie Stewart, Mario Andretti, Nigel Mansell, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Nico Rosberg, la sombra de un ganador de GP con un trofeo se cernía sobre ellos a la izquierda.

Este perfil era inconfundible: Michael Schumacher.

Por supuesto, Jean Todt, compañero de Michael Schumacher durante muchos años en Ferrari y presidente de la FIA desde 2009 hasta finales de 2021, también estuvo allí en 2017.



El francés, de 77 años, no siempre se llevó bien con él. Especialmente cuando se trataba de Michael Schumacher, el antiguo copiloto de rallies no tardaba en reaccionar con la piel un poco fina.



Recuerdo una escena cuando Michael Schumacher tuvo que tomarse un descanso tras romperse una pierna en Silverstone en 1999. Durante el GP de Austria, me atreví a preguntar al entonces director de carrera de Ferrari, Todt, con qué frecuencia estaba en contacto con Michael Schumacher. El francés me espetó: "¡Qué te crees! Todos los días, por supuesto. Somos una familia".



El inteligente Todt, que momentos antes era la personificación del encanto francés, se había vuelto insolente y duro como una roca en un abrir y cerrar de ojos. El desprecio se había apoderado de su expresión.



El pequeño grupo de periodistas mira al suelo, un poco avergonzado, y no acaba de entender el arrebato emocional de Todt.



Especialmente cuando se trata de Schumacher, el francés siempre muestra una vulnerabilidad desarmante. Como hace unos años, cuando reveló que había visto el Gran Premio de Brasil junto a Michael Schumacher.



Y en la inauguración del "Salón de la Fama", Todt dijo en París: "Echamos de menos a Michael. Está luchando. Esta lucha continúa. Michael es una persona muy especial, también para el automovilismo. Significa mucho para mí, es mi amigo".



Cuando se le preguntó por el momento más emotivo al lado del gran piloto, Todt se remontó a Suzuka 2000, cuando Ferrari pudo celebrar un campeón del mundo de pilotos por primera vez desde 1979 gracias a Schumi y Jody Scheckter.



Todt: "Le dije a Michael en el podio: Michael, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Fue el momento más fuerte de mi carrera, junto a él en el podio de Suzuka".



Estos días, diez años después del maldito accidente de esquí de Michael Schumacher, Jean Todt fue entrevistado por mi colega Fréderic Ferrat, del diario deportivo francés L'Équipe. Fred también preguntó a Todt sobre Michael Schumacher.



Jean Todt respondió: "Michael está aquí, así que no le echo de menos. Está maravillosamente rodeado de su mujer y sus hijos. Su vida es diferente y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo".