Jean Todt (ex-Ferrari) : des mots touchants pour Schumacher

Les succès de Max Verstappen et, avant lui, de Lewis Hamilton, le charisme des inoubliables Juan Manuel Fangio ou Ayrton Senna, tout cela ne change rien pour de nombreux amateurs de Formule 1 - pour eux, Michael Schumacher est et reste le plus grand, un point c'est tout.

Il a fallu attendre 2017 pour que la Fédération internationale des sports automobiles (FIA) sorte enfin de son sommeil et crée un temple de la renommée pour les meilleurs des meilleurs pilotes de course, un "Hall of Fame" comme il en existe aux États-Unis depuis de nombreuses décennies pour les sportifs d'exception.

Pour moi, il s'agissait de l'une des images les plus parlantes du sport automobile. Lorsque de nombreux champions de Formule 1 ont posé pour une photo de groupe dans le nouveau "FIA Hall of Fame", des pilotes comme Jackie Stewart, Mario Andretti, Nigel Mansell, Sebastian Vettel, Fernando Alonso ou Nico Rosberg, l'ombre d'un vainqueur de GP avec un trophée se détachait à gauche au-dessus d'eux.

Ce profil était reconnaissable entre mille : Michael Schumacher.

Naturellement présent en 2017 : Jean Todt, compagnon de longue date de Michael Schumacher chez Ferrari, président de la FIA de 2009 à fin 2021.



Avec le Français, aujourd'hui âgé de 77 ans, les choses ne se sont pas toujours bien passées. L'ancien copilote de rallye réagissait rapidement de manière un peu sèche, surtout lorsqu'il s'agissait de Michael Schumacher.



Je me souviens d'une scène où Michael Schumacher a dû s'arrêter après s'être cassé la jambe à Silverstone en 1999. Dans le cadre du GP d'Autriche, j'ai osé demander à Todt, le directeur de course de Ferrari de l'époque, combien de fois il était en contact avec Michael Schumacher. Le Français m'a répondu par la négative : "Qu'est-ce que vous croyez ! Tous les jours, bien sûr. Nous sommes une famille".



Le très intelligent Todt, qui était encore quelques instants auparavant le charme français incarné, était devenu en un tour de main cassant et dur comme de la pierre, des poignards sortaient de ses yeux. Le mépris s'était glissé dans ses mimiques.



Le petit groupe de journalistes regardait le sol avec un peu d'embarras et ne comprenait pas tout à fait l'explosion d'émotions de Todt.



C'est surtout lorsqu'il s'agit de Schumacher que le Français fait toujours preuve d'une vulnérabilité désarmante. Comme il y a quelques années, lorsqu'il a révélé qu'il avait regardé le Grand Prix du Brésil avec Michael Schumacher.



Et lors de l'inauguration du "Hall of Fame", Todt a déclaré à Paris : "Michael nous manque. Il se bat. Ce combat continue. Michael est un homme très spécial, également pour le sport automobile. Il compte beaucoup pour moi, c'est mon ami".



Interrogé sur le moment le plus émouvant passé aux côtés du grand coureur, Todt est revenu sur Suzuka 2000, lorsque Ferrari a pu fêter un nouveau champion du monde des pilotes pour la première fois depuis 1979 et Jody Scheckter grâce à Schumi.



Todt : "J'ai dit à Michael sur le podium - Michael, notre vie ne sera plus jamais la même. Ce fut le moment le plus puissant de ma carrière, là-haut avec lui sur le podium de Suzuka".



Ces jours-ci, dix ans après le maudit accident de ski de Michael Schumacher, Jean Todt a été interviewé par mon collègue Fréderic Ferrat du journal sportif français L'Équipe. Fred a également parlé à Todt de Michael Schumacher.



Jean Todt a répondu : "Michael est ici, donc il ne me manque pas. Il est merveilleusement entouré par sa femme et ses enfants. Sa vie est différente et j'ai le privilège de partager des moments avec lui. C'est tout ce qu'il y a à dire à ce sujet".