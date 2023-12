Jean Todt (ex Ferrari): parole toccanti per Schumacher

I successi di Max Verstappen e Lewis Hamilton prima di lui, il carisma dell'indimenticato Juan Manuel Fangio o di Ayrton Senna, nulla di tutto questo cambia per molti fan della Formula 1: per loro, Michael Schumacher è e rimane il più grande e basta.

Solo nel 2017 la FIA si è finalmente svegliata dal suo torpore e ha eretto una Hall of Fame per i migliori piloti, una "Hall of Fame", come è stato fatto in America per molti decenni per gli atleti eccezionali.

Per me, questo ha dato vita a una delle immagini più significative del motorsport. Mentre numerosi campioni di Formula 1 si allineavano per una foto di gruppo nella nuova Hall of Fame della FIA, piloti come Jackie Stewart, Mario Andretti, Nigel Mansell, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Nico Rosberg, l'ombra di un vincitore di GP con un trofeo incombeva su di loro sulla sinistra.

Questo profilo era inconfondibile: Michael Schumacher.

Naturalmente, nel 2017 era presente anche Jean Todt, compagno di lunga data di Michael Schumacher alla Ferrari e presidente della FIA dal 2009 fino alla fine del 2021.



Il 77enne francese non è sempre stato in buoni rapporti con lui. Soprattutto quando si trattava di Michael Schumacher, l'ex copilota di rally non tardava a reagire in modo un po' troppo sottile.



Ricordo una scena quando Michael Schumacher dovette fare una pausa dopo essersi rotto una gamba a Silverstone nel 1999. Durante il GP d'Austria, osai chiedere all'allora direttore di gara della Ferrari Todt quanto spesso fosse in contatto con Michael Schumacher. Il francese mi ha risposto di getto: "Ma cosa credi! Ogni giorno, naturalmente. Siamo una famiglia".



L'intelligentissimo Todt, che un attimo prima era la personificazione del fascino francese, in un batter d'occhio era diventato spocchioso e duro come una roccia, con i pugnali che gli uscivano dagli occhi. Il disprezzo si era insinuato nella sua espressione.



Il piccolo gruppo di giornalisti guardava a terra, un po' imbarazzato, e non riusciva a capire lo sfogo emotivo di Todt.



Soprattutto quando si tratta di Schumacher, il francese mostra sempre una vulnerabilità disarmante. Come qualche anno fa, quando rivelò di aver assistito al Gran Premio del Brasile insieme a Michael Schumacher.



E all'inaugurazione della "Hall of Fame", Todt ha detto a Parigi: "Michael ci manca. Sta combattendo. Questa lotta continua. Michael è una persona molto speciale, anche per il motorsport. Significa molto per me, è un mio amico".



Quando gli è stato chiesto quale sia stato il momento più emozionante al fianco del grande pilota, Todt ha ripensato a Suzuka 2000, quando la Ferrari ha potuto festeggiare un campione del mondo piloti per la prima volta dal 1979 grazie a Schumi e Jody Scheckter.



Todt: "Sul podio ho detto a Michael: Michael, la nostra vita non sarà più la stessa. Quello è stato il momento più forte della mia carriera, insieme a lui sul podio di Suzuka".



In questi giorni, dieci anni dopo il maledetto incidente sugli sci di Michael Schumacher, Jean Todt è stato intervistato dal collega Fréderic Ferrat del quotidiano sportivo francese L'Équipe. Fred ha anche chiesto a Todt di parlare di Michael Schumacher.



Jean Todt ha risposto: "Michael è qui, quindi non mi manca. È meravigliosamente circondato da sua moglie e dai suoi figli. La sua vita è diversa e io ho il privilegio di condividere dei momenti con lui. Non c'è altro da aggiungere".