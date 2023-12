Jean Todt (ex-Ferrari): Palavras comoventes para Schumacher

Os sucessos de Max Verstappen e Lewis Hamilton antes dele, o carisma do inesquecível Juan Manuel Fangio ou Ayrton Senna, nada disto muda nada para muitos fãs da Fórmula 1 - para eles, Michael Schumacher é e continua a ser o maior e ponto final.

Só em 2017 é que a FIA acordou finalmente do seu sono e ergueu um hall da fama para os melhores dos melhores pilotos de corrida, um "Hall of Fame", como tem sido prática comum na América há muitas décadas para atletas excepcionais.

Para mim, isto resultou numa das imagens mais significativas de sempre do desporto automóvel. Enquanto numerosos campeões de Fórmula 1 se alinhavam para uma fotografia de grupo no novo Hall of Fame da FIA, pilotos como Jackie Stewart, Mario Andretti, Nigel Mansell, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Nico Rosberg, a sombra de um vencedor de um GP com um troféu pairava sobre eles à esquerda.

Este perfil era inconfundível - Michael Schumacher.

É claro que Jean Todt, companheiro de longa data de Michael Schumacher na Ferrari e presidente da FIA de 2009 até o final de 2021, também estava lá em 2017.



O francês de 77 anos nem sempre se deu bem com ele. Especialmente quando se tratava de Michael Schumacher, o antigo copiloto de ralis reagia rapidamente de forma um pouco rude.



Lembro-me de uma cena em que Michael Schumacher teve de fazer uma pausa depois de partir uma perna em Silverstone, em 1999. Durante o GP da Áustria, atrevi-me a perguntar ao então diretor de corrida da Ferrari, Todt, com que frequência entrava em contacto com Michael Schumacher. O francês respondeu-me: "O que é que achas? Todos os dias, claro. Somos uma família".



O inteligente Todt, que momentos antes era a personificação do charme francês, tornou-se num piscar de olhos ríspido e duro como uma rocha, com punhais a sair-lhe dos olhos. O desprezo tinha-se insinuado na sua expressão.



O pequeno grupo de jornalistas olhou para o chão, um pouco embaraçado, e não conseguiu entender a explosão emocional de Todt.



Especialmente quando se trata de Schumacher, o francês sempre mostra uma vulnerabilidade desarmante. Como há alguns anos, quando revelou que tinha assistido ao Grande Prémio do Brasil juntamente com Michael Schumacher.



E na inauguração do "Hall of Fame", Todt disse em Paris: "Sentimos falta de Michael. Ele está a lutar. Esta luta continua. Michael é uma pessoa muito especial, também para o desporto automóvel. Ele significa muito para mim, é meu amigo".



Quando questionado sobre o momento mais emotivo ao lado do grande piloto, Todt recordou Suzuka 2000, quando a Ferrari pôde celebrar um campeão mundial de pilotos pela primeira vez desde 1979 graças a Schumi e Jody Scheckter.



Todt: "Eu disse ao Michael no pódio - Michael, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Foi o momento mais forte da minha carreira, ao lado dele no pódio em Suzuka."



Hoje, dez anos depois do maldito acidente de esqui de Michael Schumacher, Jean Todt foi entrevistado pelo meu colega Fréderic Ferrat do jornal desportivo francês L'Équipe. O Fred também perguntou a Todt sobre Michael Schumacher.



Jean Todt respondeu: "O Michael está aqui, por isso não sinto a sua falta. Ele está maravilhosamente rodeado pela mulher e pelos filhos. A vida dele é diferente e eu tenho o privilégio de partilhar momentos com ele. É tudo o que há para dizer".