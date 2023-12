Michael Schumacher: "La carrera de GP comenzó con un fraude

Algunos aficionados a la Fórmula 1 se ponen de perfil: algunas escenas del documental de Netflix "Drive to Survive" están demasiado librescas para ellos. Pero si a los profesionales del streaming se les hubiera presentado un guión sobre el debut de Michael Schumacher en la Fórmula 1, los estadounidenses probablemente lo habrían rechazado con agradecimiento: demasiado inverosímil.

Después de todo, la historia de éxito sin precedentes de Michael Schumacher en la Fórmula 1 comienza con una lata de gas lacrimógeno. No, en serio. El punto de partida de la carrera de ensueño de Michael Schumacher en la Fórmula 1 fue una escena increíble en las calles de Londres.

A mediados de agosto de 1991, el entonces piloto jordano Bertrand Gachot fue condenado a 18 meses de cárcel por un tribunal londinense. El juez consideró probado que el piloto, nacido en Luxemburgo, había puesto fin ilegalmente a un conflicto con un taxista con gas irritante.

El jefe del equipo de Fórmula 1, Eddie Jordan, tenía un problema: se había quedado sin segundo piloto. El animado irlandés barajó varias opciones: Stefan Johansson, Derek Warwick, incluso Keke Rosberg, a pesar de que el finlandés llevaba cinco años sin sentarse en un GP y no había hablado en exceso de un regreso durante este tiempo.

Jordan estaba entre la espada y la pared: había empezado la aventura de la Fórmula 1 en Phoenix en 1991 con un presupuesto ínfimo. Aunque el Jordan 191 con su pintura verde y sus pegatinas publicitarias de Fuji Film, 7UP y BP parecía bien financiado, en realidad no lo estaba. Al final, el jefe del equipo, que entonces tenía 43 años, se dio cuenta de que no podría prescindir de un piloto de pago.



¿Michael qué?

Jordan había oído hablar vagamente de Michael Schumacher. Schumi había triunfado en la carrera de Fórmula 3 en Macao el año anterior y corría en el equipo junior de Mercedes-Benz en el Campeonato Mundial de Coches Deportivos.



También hubo contactos entre Jordan y el mánager de Schumacher, Willi Weber, ya que se había hablado de la posibilidad de que Weber se hiciera cargo del equipo de carreras de Fórmula 3000 de Jordan.



Weber se puso en contacto con Jordan, y son legendarias las palabras de Eddie cuando el emprendedor Willi elogió a su protegido: "¿Michael qué?".



A esto siguió una pequeña estafa bien guardada. Cuando Eddie preguntó si Schumacher tenía experiencia en Spa-Francorchamps, Willi Weber respondió: "Claro que la tiene, ha estado allí docenas de veces". En realidad, Michael nunca había visto de cerca el circuito que se convertiría en su salón de la Fórmula 1.



Willi Weber no cejó en su empeño y cubrió a Jordan de llamadas telefónicas.



Eddie seguía inclinándose por Keke Rosberg. Pero el entonces director del equipo Jordan, Trevor Foster, también aconsejó a su jefe que eligiera a Michael Schumacher.



Récord en Silverstone

La escasa liquidez de Jordan pagó 80.000 libras (más de 200.000 euros de hoy en día) por el primer test de Fórmula 1 de Michael Schumacher el martes anterior al GP de Bélgica en el pequeño circuito de Silverstone. Willi Weber pagó la factura.



Tras la carrera del Campeonato Mundial de Turismos Deportivos en Nürburgring, Schumacher, el director deportivo de Mercedes, Jochen Neerpasch, y Weber volaron a Inglaterra.



Un día después, Michael Schumacher se subió al mono verde del piloto titular Andrea de Cesaris. Para los estándares de hoy en día, la delegación jordana en Silverstone era ridícula: el director del equipo Foster, el director de relaciones públicas Ian Philipps, tres mecánicos, y eso era todo.



Foster comentó más tarde sobre la primera prueba: "En la segunda vuelta, Michael nos pasó a toda velocidad por la chicane con los discos de freno al rojo vivo. Su estilo de conducción me hizo sudar la gota gorda. Le dije a Willi Weber que por favor calmara a su piloto. El coche tenía el motor que queríamos conducir en Bélgica. No podíamos permitirnos un fallo de motor. Weber habló con Schumacher y Michael se sorprendió un poco: dijo que aún no había arrancado bien".



Foster dejó que Schumacher condujera otra serie de diez, luego le sacó del coche y corrió al teléfono más cercano (nota: aún no había teléfonos móviles). "Le expliqué a Jordan que Schumacher había conducido más rápido que de Cesaris y Gachot aquí".



El contrato se redactó para Bélgica: 150.000 libras. Garantizado por Mercedes-Benz, organizado por los patrocinadores de Schumacher, Dekra y TicTac.



Hora de confesarse

Una vez en Bélgica, llegó la hora de la confesión. Willi Weber tuvo que decirle primero a Michael Schumacher que había estado engañando a Eddie Jordan sobre sus conocimientos de la pista. Luego tuvo que sincerarse con el jefe del equipo.



Weber: "Simplemente le dije que estaba equivocado sobre el circuito: Michael conoce Zolder, no Spa-Francorchamps".



Jordan no quedó muy impresionado, pero Weber consiguió calmar al enfadado jefe de equipo: "Me preguntó qué demonios debíamos hacer ahora. Le dije: 'Nada, deja conducir al chico y todo irá bien'".



El piloto titular Andrea de Cesaris intuyó que algo iba mal. El director del equipo, Trevor Foster, pidió al romano que condujera al debutante alemán por el circuito en un coche de alquiler, pero el italiano encontró una excusa tras otra y la inspección en pista nunca llegó a realizarse.



Michael Schumacher, todo pragmatismo, se encogió de hombros, sacó una bicicleta plegable del maletero de su coche de empresa Mercedes y salió pedaleando.



Noche en el albergue juvenil

No había mucho rastro del glamour de la Fórmula 1: como algo había ido mal con la reserva del hotel, Michael Schumacher y Willi Weber pasaron la noche en un albergue juvenil.



El resto es un trozo de historia de la Fórmula 1: Schumacher estuvo entre los diez primeros desde la primera sesión de entrenamientos, marcó el octavo mejor tiempo en la calificación e incluso subió al séptimo puesto de la parrilla debido a una penalización a Riccardo Patrese.



Andrea de Cesaris, que empezó la carrera en undécima posición, estuvo a punto de subir al podio, pero el motor Cosworth se fundió poco antes del final.



Nunca supimos en qué posición podría haber terminado Michael Schumacher su primer Gran Premio: Poco después de la salida, ya en 5ª posición, el Jordan salió rodando después de Eau Rouge - fallo del embrague.



Un año más tarde, Michael Schumacher ganaría su primer Gran Premio en Spa-Francorchamps, el primero de sus 91 triunfos en GP. Para entonces, Schumi ya estaba sentado en un Benetton.



Pero ésa es otra historia.