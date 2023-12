Michael Schumacher : sa carrière en GP a commencé par une arnaque

Certains fans de Formule 1 lèvent le nez : certaines scènes du documentaire de Netflix "Drive to Survive" leur paraissent un peu trop libres sur le plan dramaturgique. Mais si un scénario sur les débuts de Michael Schumacher en Formule 1 avait été présenté aux professionnels du streaming, les Américains auraient sans doute refusé avec gratitude - trop peu crédible.

Car la success story sans précédent de Michael Schumacher en Formule 1 commence par une boîte de spray lacrymogène. Non, vraiment ! Le point de départ de la carrière de rêve de Michael Schumacher en Formule 1 a été une scène incroyable dans les rues de Londres.

Mi-août 1991, Bertrand Gachot, alors pilote de course chez Jordan, a été condamné à 18 mois de prison par un tribunal londonien. Le juge a considéré qu'il était prouvé que le Luxembourgeois d'origine avait mis fin à un conflit avec un chauffeur de taxi en utilisant du gaz irritant, en violation de la loi.

Le chef de l'équipe de Formule 1 Eddie Jordan avait un problème : il se retrouvait sans deuxième pilote. Le bouillonnant Irlandais a envisagé plusieurs possibilités : Stefan Johansson, Derek Warwick, voire Keke Rosberg, en dépit du fait que le Finlandais n'avait pas pris le volant d'une GP depuis cinq ans et qu'il n'avait pas parlé de retour à la compétition de manière exagérée durant cette période.

Jordan était dos au mur : il avait commencé l'aventure de la Formule 1 à Phoenix en 1991 avec un budget très mince. Bien que la Jordan 191 paraissait bien financée avec sa peinture verte et ses autocollants publicitaires de Fuji Film, 7UP et BP, elle ne l'était pas en réalité. En fin de compte, le chef d'équipe, alors âgé de 43 ans, était clair : il ne pouvait pas se passer d'un pilote payant.



Michael qui ?

Jordan avait vaguement entendu parler de Michael Schumacher. Schumi avait triomphé l'année précédente lors de la course de Formule 3 de Macao et courait dans l'équipe junior de Mercedes-Benz dans le championnat du monde des voitures de sport.



De plus, il y a eu des contacts entre Jordan et Willi Weber, le manager de Schumacher, car des discussions avaient eu lieu selon lesquelles Weber reprendrait peut-être l'écurie de Formule 3000 de Jordan.



Weber prit contact avec Jordan, et les paroles d'Eddie sont légendaires, lorsque l'entreprenant Willi vanta les mérites de son protégé : "Michael who ?"



S'ensuivit une petite escroquerie bien entretenue. Quand Eddie demanda à Schumacher s'il avait de l'expérience à Spa-Francorchamps, Willi Weber répondit : "Mais bien sûr, il y est déjà allé des dizaines de fois". En réalité, Michael n'avait jamais vu de près le circuit qui allait devenir son salon de Formule 1.



Willi Weber n'en démordait pas et couvrait Jordan d'appels téléphoniques.



Eddie penchait toujours pour Keke Rosberg. Mais Trevor Foster, le manager de l'équipe Jordan de l'époque, conseillait lui aussi à son patron de choisir Michael Schumacher.



Record à Silverstone

Jordan, qui était à court d'argent, a fait payer 80.000 livres (plus de 200.000 euros aujourd'hui) le premier test de Michael Schumacher en Formule 1, le mardi précédant le GP de Belgique, sur le petit circuit de Silverstone. C'est Willi Weber qui a payé la note.



Après la course du championnat du monde des voitures de sport sur le Nürburgring, Schumacher, le directeur sportif de Mercedes Jochen Neerpasch et Weber se sont envolés pour l'Angleterre.



Le lendemain, Michael Schumacher s'est glissé dans la combinaison verte du pilote titulaire Andrea de Cesaris. Par rapport à aujourd'hui, la délégation de Jordan à Silverstone était ridicule : le team manager Foster, le responsable des relations publiques Ian Philipps, trois mécaniciens, et voilà.



Foster a déclaré plus tard à propos du premier test : "Au deuxième tour, Michael nous a dépassés dans la chicane avec des disques de frein enflammés. Sa conduite m'a donné quelques sueurs froides. J'ai dit à Willi Weber de calmer son pilote, s'il vous plaît. La voiture était équipée du moteur que nous voulions utiliser en Belgique. Nous ne pouvions pas nous permettre une panne de moteur. Weber a parlé à Schumacher et Michael s'est un peu étonné - il a dit qu'il n'avait pas encore vraiment commencé".



Foster a laissé Schumacher faire encore une série de dix tours, puis il l'a fait sortir de la voiture et s'est précipité vers le téléphone le plus proche (notez qu'il n'y avait pas encore de téléphones portables). "J'ai expliqué à Jordan que Schumacher avait roulé plus vite que de Cesaris et Gachot ne l'avaient jamais fait ici".



Pour la Belgique, le contrat fut rédigé : 150.000 livres. Garanti par Mercedes-Benz, organisé par les sponsors de Schumacher, Dekra et TicTac.



Le temps des confessions

Une fois arrivé en Belgique, l'heure de la confession a sonné. Willi Weber a d'abord dû annoncer à Michael Schumacher qu'il avait fait croire à Eddie Jordan qu'il connaissait le circuit. Ensuite, il a dû dire la vérité au chef d'équipe.



Weber : "Je lui ai simplement dit que je m'étais trompé sur le circuit - Michael connaît Zolder, pas Spa-Francorchamps".



Jordan n'a guère apprécié, mais Weber a pu calmer le chef d'équipe en colère : "Il m'a demandé ce que nous devions faire au nom du ciel. J'ai répondu : 'Rien du tout, laisse le garçon conduire et tout ira bien'".



Le pilote titulaire Andrea de Cesaris a senti le vent tourner. Le manager de l'équipe, Trevor Foster, a demandé au Romain de conduire le nouveau pilote allemand dans une voiture de location autour du circuit, mais l'Italien a trouvé excuse sur excuse et la visite de la piste n'a jamais eu lieu.



Michael Schumacher, très pragmatique, haussa les épaules, sortit un vélo pliant du coffre de sa voiture de fonction Mercedes et se mit à pédaler.



Nuit à l'auberge de jeunesse

Il n'y avait pas grand-chose du glamour de la Formule 1 : comme quelque chose s'était mal passé avec la réservation de l'hôtel, Michael Schumacher et Willi Weber ont passé la nuit dans une auberge de jeunesse.



Le reste est un morceau d'histoire de la Formule 1 : Schumacher s'est retrouvé dans le top 10 dès les premiers essais, a réalisé le huitième temps des qualifications et a même avancé à la septième place sur la grille de départ en raison d'une pénalité infligée à Riccardo Patrese.



Andrea de Cesaris, onzième en course, a failli monter sur le podium, mais son moteur Cosworth s'est consumé juste avant la fin.



Nous n'avons jamais su à quelle place Michael Schumacher aurait pu terminer son premier Grand Prix : Peu après le départ, alors qu'elle se trouvait déjà en 5e position, la Jordan est sortie de la piste après l'Eau Rouge - embrayage endommagé.



Un an plus tard, Michael Schumacher devait remporter son premier Grand Prix à Spa-Francorchamps, le premier de ses 91 triomphes en GP. A l'époque, Schumi était déjà assis dans une Benetton.



Mais c'est une autre histoire.