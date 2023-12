Michael Schumacher: la carriera di GP è iniziata con una frode

Alcuni fan della Formula 1 stanno storcendo il naso: alcune scene del documentario di Netflix "Drive to Survive" sono un po' troppo liberamente sceneggiate per loro. Ma se ai professionisti dello streaming fosse stata presentata una sceneggiatura sul debutto di Michael Schumacher in Formula 1, gli americani l'avrebbero probabilmente rifiutata con un ringraziamento: troppo poco plausibile.

Dopo tutto, la storia di successo senza precedenti di Michael Schumacher in Formula 1 inizia con una bomboletta di gas lacrimogeno. No, davvero! Il punto di partenza della carriera da sogno di Michael Schumacher in Formula 1 fu una scena incredibile per le strade di Londra.

A metà agosto 1991, l'allora pilota della Jordan Bertrand Gachot fu condannato a 18 mesi di carcere da un tribunale di Londra. Il giudice ritenne provato che il pilota di origine lussemburghese avesse posto fine illegalmente a un conflitto con un tassista con del gas irritante.

Il boss del team di Formula 1 Eddie Jordan aveva un problema: era rimasto senza un secondo pilota. Il vivace irlandese prese in considerazione diverse opzioni: Stefan Johansson, Derek Warwick, persino Keke Rosberg, nonostante il fatto che il finlandese non si fosse seduto su una vettura da GP per cinque anni e che in questo periodo non avesse parlato troppo spesso di un ritorno.

Jordan era con le spalle al muro: aveva iniziato l'avventura in Formula 1 a Phoenix nel 1991, con un budget irrisorio. Anche se la Jordan 191, con la sua vernice verde e gli adesivi pubblicitari di Fuji Film, 7UP e BP, sembrava ben finanziata, in realtà non lo era. Alla fine, l'allora 43enne boss della scuderia si rese conto che non avrebbe potuto evitare un pilota pagato.



Michael chi?

Jordan aveva sentito vagamente parlare di Michael Schumacher. Schumi aveva trionfato nella gara di Formula 3 a Macao l'anno precedente e aveva corso nella squadra junior della Mercedes-Benz nel Campionato mondiale delle auto sportive.



Ci fu anche un contatto tra Jordan e il manager di Schumacher, Willi Weber, in quanto si era parlato della possibilità che Weber rilevasse la squadra di Formula 3000 di Jordan.



Weber si mise in contatto con Jordan e sono leggendarie le parole di Eddie quando l'intraprendente Willi elogiò il suo protetto: "Michael chi?".



A questo seguì una piccola truffa ben custodita. Quando Eddie chiese se Schumacher avesse esperienza a Spa-Francorchamps, Willi Weber rispose: "Certo che ce l'ha, ci è stato decine di volte". In realtà, Michael non aveva mai visto da vicino il circuito che sarebbe diventato il suo salotto di Formula 1.



Willi Weber non si arrese e coprì Jordan di telefonate.



Eddie era ancora orientato verso Keke Rosberg. Ma anche il team manager della Jordan dell'epoca, Trevor Foster, consigliò al suo capo di scegliere Michael Schumacher.



Record a Silverstone

La Jordan, in ristrettezze economiche, pagò 80.000 sterline (più di 200.000 euro di oggi) per il primo test di Formula 1 di Michael Schumacher il martedì prima del GP del Belgio sul piccolo circuito di Silverstone. Il conto lo pagò Willi Weber.



Dopo la gara del Campionato mondiale di auto sportive al Nürburgring, Schumacher, il direttore sportivo della Mercedes Jochen Neerpasch e Weber volarono in Inghilterra.



Un giorno dopo, Michael Schumacher si infilò nella tuta verde del pilota abituale Andrea de Cesaris. Per gli standard odierni, la delegazione Jordan a Silverstone era ridicola: il team manager Foster, il responsabile delle pubbliche relazioni Ian Philipps, tre meccanici e basta.



Foster commentò in seguito il primo test: "Al secondo giro, Michael ci superò alla chicane con i dischi dei freni arroventati. Il suo stile di guida mi ha fatto sudare. Ho detto a Willi Weber di calmare il suo pilota. La macchina aveva il motore che volevamo guidare in Belgio. Non potevamo permetterci un guasto al motore. Weber parlò con Schumacher e Michael rimase un po' sorpreso, dicendo che non era ancora partito correttamente".



Foster lasciò che Schumacher guidasse un'altra serie di dieci, poi lo fece scendere dall'auto e si precipitò al telefono più vicino (nota: non c'erano ancora i cellulari). "Spiegai a Jordan che Schumacher aveva guidato più velocemente di quanto de Cesaris e Gachot avessero mai fatto qui".



Il contratto fu stilato per il Belgio: 150.000 sterline. Garantito dalla Mercedes-Benz, organizzato dagli sponsor di Schumacher, Dekra e TicTac.



Tempo di confessioni

Una volta in Belgio, fu il momento della confessione. Willi Weber dovette prima dire a Michael Schumacher che aveva ingannato Eddie Jordan sulla sua conoscenza della pista. Poi ha dovuto confessare tutto al capo della squadra.



Weber: "Gli ho semplicemente detto che mi sbagliavo sulla pista: Michael conosce Zolder, non Spa-Francorchamps".



Jordan non è rimasto impressionato, ma Weber è riuscito a calmare il capo squadra arrabbiato: "Mi ha chiesto cosa mai avremmo dovuto fare ora. Gli ho risposto: 'Niente, lascia guidare il ragazzo e tutto andrà bene'".



Il pilota abituale Andrea de Cesaris ha percepito qualcosa di negativo. Il team manager Trevor Foster chiese al romano di accompagnare il debuttante tedesco sul circuito con un'auto a noleggio, ma l'italiano trovò una scusa dietro l'altra e l'ispezione in pista non ebbe mai luogo.



Michael Schumacher, tutto pragmatismo, scrollò le spalle, prese una bicicletta pieghevole dal bagagliaio della sua auto aziendale Mercedes e partì.



Pernottamento nell'ostello della gioventù

Non c'era molto del glamour della Formula 1: poiché qualcosa era andato storto con la prenotazione dell'albergo, Michael Schumacher e Willi Weber passarono la notte in un ostello della gioventù.



Il resto è un pezzo di storia della Formula 1: Schumacher è stato nella top ten fin dalla prima sessione di prove, ha ottenuto l'ottavo tempo in qualifica ed è addirittura salito al settimo posto in griglia a causa di una penalità per Riccardo Patrese.



Andrea de Cesaris, che ha iniziato la gara in undicesima posizione, è arrivato a un soffio dal podio, ma poi il motore Cosworth si è spento poco prima della fine.



Non abbiamo mai scoperto in quale posizione Michael Schumacher avrebbe potuto concludere il suo primo Gran Premio: Poco dopo la partenza, già al 5° posto, la Jordan si ritirò dopo l'Eau Rouge - guasto alla frizione.



Un anno dopo, Michael Schumacher avrebbe vinto il suo primo Gran Premio a Spa-Francorchamps, il primo di 91 trionfi in GP. A quel punto Schumi era già seduto su una Benetton.



Ma questa è un'altra storia.