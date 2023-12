Michael Schumacher: a carreira no GP começou com uma fraude

Alguns fãs da Fórmula 1 estão a torcer o nariz: certas cenas do documentário da Netflix "Drive to Survive" têm um guião demasiado liberal para eles. Mas se tivessem apresentado aos profissionais do streaming um guião sobre a estreia de Michael Schumacher na Fórmula 1, os americanos teriam provavelmente recusado com um agradecimento - demasiado implausível.

Afinal de contas, a história de sucesso sem precedentes de Michael Schumacher na Fórmula 1 começa com uma lata de gás lacrimogéneo. Não, a sério! O ponto de partida para a carreira de sonho de Michael Schumacher na Fórmula 1 foi uma cena inacreditável nas ruas de Londres.

Em meados de agosto de 1991, o então piloto da Jordan, Bertrand Gachot, foi condenado a 18 meses de prisão por um tribunal londrino. O juiz considerou provado que o piloto nascido no Luxemburgo tinha terminado ilegalmente um conflito com um taxista com gás irritante.

O chefe de equipa da Fórmula 1, Eddie Jordan, tinha um problema: estava sem um segundo piloto. O animado irlandês considerou várias opções: Stefan Johansson, Derek Warwick, até mesmo Keke Rosberg, apesar do facto de o finlandês não se ter sentado num piloto de GP durante cinco anos e não ter falado demasiadas vezes sobre um regresso durante este período.

Jordan estava encostado à parede: tinha começado a sua aventura na Fórmula 1 em Phoenix, em 1991, com um orçamento muito reduzido. Embora o Jordan 191 com a sua pintura verde e autocolantes publicitários da Fuji Film, 7UP e BP parecesse bem financiado, na realidade não o era. Por fim, o chefe de equipa, então com 43 anos, apercebeu-se de que não conseguiria evitar um piloto pago.



Michael quê?

Jordan tinha ouvido falar vagamente de Michael Schumacher. Schumi tinha triunfado na corrida de Fórmula 3 em Macau no ano anterior e correu na equipa júnior da Mercedes-Benz no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos.



Houve também contactos entre Jordan e o empresário de Schumacher, Willi Weber, uma vez que havia conversações sobre a possibilidade de Weber assumir a equipa de corrida de Fórmula 3000 da Jordan.



Weber entrou em contacto com Jordan, e as palavras de Eddie são lendárias quando o empreendedor Willi elogiou o seu protegido: "Michael quê?"



A isto seguiu-se um pequeno e bem guardado esquema. Quando Eddie perguntou se Schumacher tinha alguma experiência em Spa-Francorchamps, Willi Weber respondeu: "Claro que tem, ele já lá esteve dezenas de vezes". Na verdade, Michael nunca tinha visto de perto o circuito que viria a ser a sua sala de estar na Fórmula 1.



Willi Weber não desistiu e cobriu Jordan de telefonemas.



Eddie ainda estava inclinado para Keke Rosberg. Mas o diretor da equipa Jordan na altura, Trevor Foster, também aconselhou o seu patrão a escolher Michael Schumacher.



Recorde em Silverstone

A Jordan, sem dinheiro, pagou 80.000 libras (mais de 200.000 euros atualmente) pelo primeiro teste de Michael Schumacher na Fórmula 1, na terça-feira antes do GP da Bélgica, no pequeno circuito de Silverstone. Willi Weber pagou a fatura.



Após a corrida do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos em Nürburgring, Schumacher, o Diretor Desportivo da Mercedes, Jochen Neerpasch, e Weber voaram para Inglaterra.



Um dia mais tarde, Michael Schumacher entra no carro verde do piloto regular Andrea de Cesaris. Para os padrões actuais, a delegação da Jordan em Silverstone era ridícula: o chefe de equipa Foster, o diretor de relações públicas Ian Philipps, três mecânicos e mais nada.



Mais tarde, Foster comentou o primeiro teste: "Na segunda volta, o Michael passou por nós na chicane com os discos de travão em brasa. O seu estilo de condução fez-me começar a suar. Disse ao Willi Weber para acalmar o seu piloto. O carro tinha o motor que queríamos conduzir na Bélgica. Não nos podíamos dar ao luxo de ter uma falha de motor. O Weber falou com o Schumacher e o Michael ficou um pouco surpreendido - disse que ainda nem sequer tinha arrancado corretamente."



Foster deixou Schumacher conduzir mais uma série de dez, depois tirou-o do carro e correu para o telefone mais próximo (nota: ainda não havia telemóveis). "Expliquei à Jordan que Schumacher tinha sido mais rápido do que Cesaris e Gachot alguma vez tinham sido aqui.



O contrato foi redigido para a Bélgica: 150.000 libras. Garantido pela Mercedes-Benz, organizado pelos patrocinadores de Schumacher, Dekra e TicTac.



Tempo para uma confissão

Uma vez na Bélgica, era altura de fazer uma confissão. Primeiro, Willi Weber teve de dizer a Michael Schumacher que tinha andado a enganar Eddie Jordan sobre o seu conhecimento da pista. Depois, teve de ser sincero com o chefe de equipa.



Weber: "Disse-lhe simplesmente que estava enganado quanto à pista - o Michael conhece Zolder, não Spa-Francorchamps."



Jordan não ficou muito impressionado, mas Weber conseguiu acalmar o chefe de equipa furioso: "Ele perguntou-me o que devíamos fazer agora. Eu disse: 'Nada, deixem o rapaz conduzir e vai correr tudo bem'".



O piloto regular Andrea de Cesaris pressentiu algo de mau. O chefe de equipa Trevor Foster pediu ao romano que conduzisse o novato alemão pelo circuito num carro alugado, mas o italiano arranjou uma desculpa atrás da outra e a inspeção de pista nunca se realizou.



Michael Schumacher, todo ele pragmático, encolheu os ombros, tirou uma bicicleta dobrável da bagageira do carro da empresa Mercedes e saiu a pedalar.



Pernoita na pousada da juventude

O glamour da Fórmula 1 não foi muito evidente: porque algo correu mal com a reserva do hotel, Michael Schumacher e Willi Weber passaram a noite numa pousada da juventude.



O resto é um pedaço de história da Fórmula 1: Schumacher ficou entre os dez primeiros desde a primeira sessão de treinos, fez o oitavo melhor tempo na qualificação e até subiu para sétimo na grelha devido a uma penalização para Riccardo Patrese.



Andrea de Cesaris, que começou a corrida em décimo primeiro lugar, esteve a um passo do pódio, mas o motor Cosworth avariou pouco antes do final.



Nunca descobrimos em que posição Michael Schumacher poderia ter terminado o seu primeiro Grande Prémio: Pouco depois da largada, já em 5º lugar, a Jordan saiu da pista após a Eau Rouge - falha da embraiagem.



Um ano mais tarde, Michael Schumacher ganharia o seu primeiro Grande Prémio em Spa-Francorchamps, o primeiro de 91 triunfos em GPs. Schumi já estava sentado num Benetton nessa altura.



Mas isso é outra história.