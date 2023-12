No es mal momento para la salida

Dentro de unas semanas dará comienzo una nueva temporada de automovilismo emocionante y variada, con muchos aspectos nuevos, constelaciones interesantes, sedes atractivas, reglamentos parcialmente modificados y muchas sorpresas.

Al mismo tiempo que miro hacia 2024, aprovecho para despedirme de los lectores de SPEEDWEEK.com. Tras un total de casi 45 años como redactor jefe de Motorsport aktuell, luego en la revista semanal SPEEDWEEK y la posterior concentración en el portal online SPEEDWEEK.com.

Cuando menciono estas cifras, queda claro que me estoy acercando a la edad de jubilación y que ya es hora de hacer realidad mi decisión de retirarme de la actividad diaria, que se ha retrasado varias veces.

Esta decisión no me ha resultado difícil por varias razones. Dejo atrás un equipo bien coordinado y unido, desde Ivo Schützbach a Vanessa Georgoulas, Nora Lantschner y Mathias Brunner, que por fin tiene un nuevo jefe después de 41 años. Hay una red única de expertos de todo el mundo con experiencia en todas las series de carreras imaginables, que me acompañaron desde MSa hasta el nuevo proyecto hace 15 años sin ninguna objeción (y sin ningún aumento de sueldo o de honorarios).

Gracias al vigor juvenil e incansable de todos nuestros empleados, hemos convertido el portal online SPEEDWEEK.com en el número 1 del sector en los países de habla alemana desde noviembre de 2012. Informamos sobre más series que nuestros competidores y además contamos con uno o dos puntos de venta únicos.

400% de crecimiento en 4 años

Para mí personalmente, después de mi experiencia profesional con medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión, ha sido emocionante volver a explorar una nueva área apasionante con el online y aprender las lecciones adecuadas con el apoyo de expertos digitales como Christof Hinterplattner, Tina Bernold, Andreas Hanzl y Thomas Lang.

Está claro que no lo hemos hecho todo mal y hemos pasado del nº 3 al nº 1 en la región DACH en cuatro años. Durante este periodo, logramos un crecimiento del tráfico del 400%; sólo en 2022, aumentamos nuestro alcance en un 76%, manteniéndonos cómodamente dentro del presupuesto.

No es mal momento para jubilarse, sobre todo porque ya he pospuesto mi jubilación varias veces, me estoy acercando a los 70 y me gustaría dejarlo mientras pueda subir las escaleras del Centro de Prensa sin ayuda. La ampliación del calendario de carreras a 22 Grandes Premios por primera vez ha facilitado aún más mi decisión.

En el último año hemos conseguido que SPEEDWEEK.com sea accesible a usuarios en otros idiomas, pero sería un mal charlatán si presumiera de haber hecho la más mínima contribución a ello. Simplemente dejé que ocurriera, con la ayuda de la IA y de nuestro grupo de expertos de confianza.

Llevo meses trabajando en mi lista personal de cosas que hacer antes de morir, que quiero poner en práctica paso a paso a partir del 1 de enero de 2024.

Después del 31 de diciembre de 2023, ya no aburriré ni molestaré a nadie de forma fiable con las últimas noticias, columnas y comentarios. A partir de ahora, los expertos competentes podrán poner en práctica algunas ideas nuevas, cuya eficacia pronto se hará patente.

Todavía tengo en la cabeza, en mis numerosos cuadernos y grabaciones de audio, muchos pasajes de entrevistas inéditos, ideas e información para reportajes e historias, pero ahora les pongo definitivamente un límite.

Durante 51 años, me interpuse en el camino del personal que trabaja en los potreros de este mundo y, durante esta actividad desprevenida, a veces captaba una noticia trivial que podía convertirse hábilmente en un reportaje utilizando el recurso estilístico periodístico de la exageración.

Si de vez en cuando se formulaba un texto medianamente útil, se debía a mis excelentes profesores, como Dieter Stappert, Yörn Pugmeister, Herbert Völker y Helmut Zwickl, de cuyos consejos me beneficié durante décadas.

Dicen que la vejez puede ser la mejor época de tu vida, una vez superadas las dificultades económicas y gozando de buena salud.

Por eso me voy sin melancolía. Sólo he comunicado mis planes a unas pocas personas porque no quería ningún alboroto innecesario en la final de MotoGP en Valencia. De momento, no sé a cuántos Grandes Premios asistiré en el futuro, porque no me los perdí cuando no se permitió la entrada de periodistas en el paddock durante la temporada del coronavirus de 2020.

No me perdí ninguna serie de carreras

No tengo ni idea de a cuántos Grandes Premios de motociclismo he asistido desde 1972. Dejé de contar en 300, hace más de 25 años. Serán 700 u 800, pero eso es tan poco importante como una mosca en la pomada.

Me alegro de no haberme perdido casi ninguna carrera. He estado en todas partes: Fórmula 1, Campeonato del Mundo de Rallyes, DTM, Campeonato del Mundo de Turismos, Indianápolis, Campeonato de Europa de Turismos, Hill Climb, MotoGP, Campeonato del Mundo de Motocross en cuatro categorías, Supercross Indoor, Cross Indoor, Seis Días de Enduro, Enduro Playa Le Touquet, Tourist Trophy, Campeonato del Mundo de Trial, Speedway, Ice Speedway, Dirt Track, Short Track, Mile Race, Half Mile Race, TT Steeplechase.

También he participado en todas las grandes vueltas ciclistas, desde el Tour de Francia hasta el Giro de Italia y el Tour de Suiza, porque el ciclismo nunca me ha abandonado desde mis tiempos de activo. Recorro entre 6.000 y 9.000 kilómetros al año con mi bicicleta de carretera, de montaña o de grava y he jurado no comprar una e-bike en mi vida porque nunca cambiaría mi Pinarello Dogma de 6,9 kg y mi BTT Ghost Hardtail (réplica de la Copa del Mundo) de 8,1 kg por un monstruo de 20 kg.

Llevo un registro detallado de cuántas bicicletas preciosas he comprado en los últimos 40 años, pero no llevo la cuenta de cuántos países he recorrido como periodista de automovilismo y cuántos circuitos de GP he visto.

Hay que establecer prioridades.

En mis primeros años como redactor jefe de Motorsport aktuell cubrí un puñado de Grandes Premios de Fórmula 1 cada año. En 1982, por ejemplo, el GP de Fórmula 1 se celebró en Río en marzo, seguido una semana más tarde por el GP de motociclismo en Buenos Aires. Pero por aquel entonces no había 22 o 24 Grandes Premios por serie al año, sino entre diez y doce, y recuerdo algunos años de GP de motociclismo sin una prueba en el extranjero.

A veces iba al GP de Fórmula 1 en Hockenheim el jueves y el viernes y luego volaba por la noche vía Copenhague a Jonköpping para el GP de Anderstorp.

Para ser sincero, cuando hace 40 años la Fórmula 1 introdujo las paradas para repostar y las paradas de neumáticos y se cerraron el pit lane y el muro de boxes a los periodistas, reduje mis visitas a la F1. Pronto dejó de ser posible hablar con los pilotos en privado.

Incluso los tiempos en los que me sentaba a cenar con Bernie Ecclestone y Katja Heim durante cuatro horas, como hice en enero de 1993 en Hockenheim, y el zampano de la F1 respondía a todas mis preguntas sobre la Fórmula 1 y el campeonato del mundo de motociclismo (se encargó del calendario del GP de motociclismo por primera vez en 1992 con su nueva empresa Two Wheel Promotions), se acabaron en algún momento.

El bueno de Bernie quería saber de mí cómo podía atraer más espectadores al GP de motos de Hockenheim. Porque en 1992 había perdido allí 1,5 millones de marcos (aprox. 1,1 millones de euros) como promotor.

Ecclestone fundó TWP en el invierno de 1991/1992 con un capital social de 25.000 libras y la vendió a Dorna un año después por 52 millones de dólares.

Los gusanos sacados de las narices

Sin duda he conocido a muchas personalidades únicas, por ejemplo empresarios con visión de futuro como Dietrich Mateschitz, Stefan Pierer y el Dr. Martin Viessmann. Además de muchos pilotos de carreras destacados, desde Agostini, Read, Taveri y Redman hasta Lauda, Berger, Cecotto, Roberts, Sheene, Mamola, Spencer, Schwantz, Rainey, Lawson, Doohan, Thorpe, De Coster, Malherbe, Kinigadner, Rossi, Stoner, Marc Márquez, Lorenzo y la generación actual, con tipos simpáticos como Bagnaia, Quartararo, Binder, Miller, Pol Espargaró, etc. Además de otras estrellas del deporte, desde Michael Jordan a Jan Ullrich.

En los tiempos de Agostini, Sheene y Roberts, a veces sólo venían tres o cuatro periodistas a los Grandes Premios; en Argentina, en 1981, yo era el único reportero de GP extranjero. Ello propició una relación amistosa con numerosos pilotos, entre ellos los ases germanófonos, desde Peter Öttl hasta Stefan Bradl y Sandro Cortese, por citar sólo algunos.

Algunos técnicos de MotoGP, directores de equipo, mecánicos, personal de hospitalidad y camioneros también se han convertido en compañeros de largo recorrido con los que me he encontrado una y otra vez entre Venezuela, Sudáfrica, Australia y Hohenstein-Ernstthal.

He pasado años haciendo preguntas a muchos directores de equipo como Jan Witteveen, Gigi Dall'Igna, Hervé Poncharal, Pit Beirer, Lin Jarvis, Paolo Ciabatti, Sito Pons, Aspar Martínez y Lucio Cecchinello. Lo mismo puede decirse del CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, y de otros interlocutores frecuentes como Luca Boscoscuro, los fundadores de Kalex, Alex-Baumgärtel y Klaus Hirsekorn, o el exitoso CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, que incluso respondió a mis preguntas ayer, 23 de diciembre.

Tal vez rebusque en mis recuerdos hasta el 31 de diciembre y escriba algunos textos más profundos que están atrasados y que aún deberían ser contados.

Este informe se ha alargado. Lo siento, una vez más no he tenido tiempo de ser breve.

51 años de vida profesional, durante los cuales nunca perdí un avión, no se pueden exprimir en 20 líneas.

No sé si algún día recaeré como periodista, pero no se puede descartar del todo. A veces, en el pasado, no podía quitarme la impresión de que había nacido para sacarle los gusanos de la nariz a la gente.

Si tuviera 40 años y tuviera que despedirme ahora, me invadiría la melancolía. Pero he pospuesto este momento con bastante frecuencia, en parte porque mis colegas más cercanos me han animado a seguir adelante o me han dicho que, de todos modos, seguiría trabajando por toda la eternidad.

Queridos lectores, aprovecho la ocasión para agradecerles su lealtad y su paciencia a lo largo de los años. Si a veces he conseguido proporcionar diversión, clarificación, información de fondo y una opinión clara, entonces no lo he hecho todo mal.

Felices fiestas. Hasta la vista.

Atentamente, Günther Wiesinger