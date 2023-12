Pas un mauvais moment pour se retirer

Dans quelques semaines, une nouvelle saison de sport automobile passionnante et variée débutera avec de nombreux aspects nouveaux, des constellations intéressantes, des lieux attrayants, des règlements partiellement modifiés et de nombreuses surprises.

Parallèlement à la perspective de 2024, je profite de l'occasion pour faire mes adieux aux lectrices et lecteurs de SPEEDWEEK.com. Après un total de près de 45 ans en tant que rédacteur en chef de Motorsport aktuell, puis de l'hebdomadaire SPEEDWEEK et la concentration suivante sur le portail en ligne SPEEDWEEK.com.

A l'évocation de ces chiffres, il devient évident que j'ai atteint l'âge de la retraite et qu'il est grand temps de concrétiser mon retrait, plusieurs fois retardé, des affaires courantes.

Cette décision n'a pas été difficile à prendre pour plusieurs raisons. En effet, je laisse derrière moi une équipe soudée et bien rodée, d'Ivo Schützbach à Mathias Brunner, en passant par Vanessa Georgoulas et Nora Lantschner, qui aura enfin un nouveau supérieur après 41 ans. Il existe un réseau unique d'experts du monde entier disposant de connaissances spécialisées dans toutes les séries de courses imaginables, qui m'a accompagné il y a 15 ans sans rechigner (et sans augmentation de salaire ou d'honoraires) de MSa au nouveau projet.

Grâce à l'élan juvénile et infatigable de tous les collaborateurs, nous avons fait du portail en ligne SPEEDWEEK.com le numéro 1 de ce secteur dans l'espace germanophone à partir de novembre 2012. Nous couvrons plus de séries que nos concurrents et nous nous distinguons également par quelques caractéristiques uniques.

400 pour cent de croissance en quatre ans

Personnellement, j'ai trouvé passionnant, après des expériences professionnelles avec des médias classiques comme la presse écrite, la radio et la télévision, d'explorer une nouvelle fois un nouveau domaine passionnant avec le web et d'en tirer les bonnes leçons avec le soutien d'experts du numérique comme Christof Hinterplattner, Tina Bernold, Andreas Hanzl et Thomas Lang.

Il semble que nous n'ayons pas tout faux et que nous soyons passés de la troisième à la première place dans la région DACH en l'espace de quatre ans. Durant cette période, nous avons enregistré une croissance de 400 pour cent en termes d'accès ; rien qu'en 2022, nous avons augmenté la portée de 76 pour cent tout en respectant agréablement le budget.

Ce n'est pas un mauvais moment pour se retirer, d'autant plus que j'ai déjà reporté plusieurs fois ma retraite, que j'approche maintenant des 70 ans et que je souhaite arrêter tant que je suis capable de monter les escaliers du Media Centre sans aide extérieure. L'extension du calendrier des courses à 22 Grands Prix pour la première fois a encore facilité ma décision.

Au cours de l'année dernière, nous avons rendu SPEEDWEEK.com accessible aux utilisateurs dans d'autres langues, mais je serais un mauvais charlatan si je me vantais d'avoir apporté la moindre contribution à ce projet. J'ai simplement laissé faire, avec l'aide de l'IA et de notre groupe d'experts.

Depuis des mois, je me suis attelé à l'élaboration de ma "bucket list" personnelle, que je souhaite mettre en œuvre progressivement à partir du 1er janvier 2024.

Après le 31 décembre 2023, je n'ennuierai ni n'importunerai plus personne avec des nouvelles, des chroniques et des commentaires d'actualité. Dès à présent, les experts en la matière pourront mettre en œuvre quelques nouvelles idées dont l'efficacité sera bientôt démontrée.

Dans ma tête, dans mes nombreux carnets de notes et enregistrements audio dorment certes encore de nombreux passages d'interviews non publiés, ainsi que des idées et des informations pour des reportages et des histoires, mais il est temps de tirer un trait définitif.

Pendant 51 ans, je me suis tenu sur le chemin du personnel travaillant dans les paddocks de ce monde et, dans le cadre de cette activité innocente, j'ai parfois attrapé une nouvelle secondaire qui pouvait être habilement transformée en information grâce à la technique journalistique de l'exagération.

S'il arrivait qu'un texte soit formulé de manière à peu près utilisable, c'était grâce à mes excellents maîtres, comme Dieter Stappert, Yörn Pugmeister, Herbert Völker et Helmut Zwickl, dont j'ai profité des conseils pendant des décennies.

On dit que lorsque la détresse financière est écartée et que la santé est restée intacte, la vieillesse peut être la plus belle période de la vie.

C'est pourquoi je pars sans nostalgie. Je n'ai mis que peu de personnes au courant de mes projets, car je ne voulais pas faire de vagues inutiles lors de la finale du MotoGP à Valence. Pour l'instant, je ne sais pas à combien de Grands Prix j'assisterai à l'avenir, car ils ne m'ont pas manqué non plus lorsque les reporters n'étaient pas autorisés dans le paddock lors de la saison Corona 2020.

Je n'ai manqué aucune série de courses

Je n'ai aucune idée du nombre de GP moto auxquels j'ai assisté depuis 1972. J'ai arrêté de compter à 300, il y a plus de 25 ans. Il y en aura 700 ou 800, mais cela n'a pas plus d'importance qu'une chiure de mouche dans une auberge.

Je suis heureux d'avoir manqué presque toutes les séries de courses. Je suis passé partout : Formule 1, Championnat du monde des rallyes, DTM, Championnat du monde des voitures de tourisme, Indianapolis, Championnat d'Europe des voitures de tourisme, courses de côte, MotoGP, Championnat du monde de motocross dans quatre catégories, Indoor Supercross, Hallencross, Six Days Enduro, Strand-Enduro Le Touquet, Tourist Trophy, Championnat du monde de trial, Speedway, Ice Speedway, Dirt Track, Short Track, Mile Race, Half Mile Race, TT Steeplechase.

J'ai également participé à tous les grands tours cyclistes, du Tour de France au Tour de Suisse en passant par le Giro d'Italia, car le cyclisme ne m'a plus jamais quitté après ma période active. Je parcours chaque année entre 6000 et 9000 km en vélo de course, en VTT ou en gravel bike et je me suis juré de ne jamais acheter un vélo électrique de ma vie, car je n'échangerais jamais mon Pinarello Dogma de 6,9 kg et mon Ghost Hardtail MTB de 8,1 kg (World Cup Replica) contre un tel monstre de 20 kg.

Si j'ai noté avec précision le nombre de précieux vélos que j'ai achetés au cours des 40 dernières années, je n'ai pas de vue d'ensemble du nombre de pays que j'ai parcourus en tant que journaliste spécialisé dans le sport automobile et du nombre de circuits de GP que j'ai vus.

Il faut savoir fixer les bonnes priorités.

Pendant mes premières années de rédacteur en chef à Motorsport aktuell, j'ai couvert chaque année une poignée de GP de Formule 1. En effet, en 1982 par exemple, le GP de Formule 1 avait lieu à Rio en mars et le GP de moto à Buenos Aires une semaine plus tard. Mais à l'époque, il n'y avait pas 22 ou 24 Grands Prix par série dans l'année, mais dix ou douze, et je garde en mémoire quelques années de GP moto sans événement outre-mer.

Il m'arrivait d'assister au GP de Formule 1 à Hockenheim le jeudi et le vendredi, puis de prendre l'avion tard dans la nuit via Copenhague pour me rendre à Jonköpping pour le GP d'Anderstorp.

Honnêtement, lorsque les ravitaillements en carburant et les arrêts pour les pneus ont été introduits en Formule 1 il y a 40 ans et que la voie des stands et le mur des stands ont été interdits aux journalistes, j'ai réduit mes visites en F1. On ne pouvait bientôt plus parler en privé avec les pilotes.

Même l'époque où, comme en janvier 1993 à Hockenheim, je m'asseyais à trois pendant quatre heures autour d'un dîner avec Bernie Ecclestone et Katja Heim, et où le zampano de la F1 répondait à chacune de mes questions sur la Formule 1, le championnat du monde de moto (il était pour la première fois responsable du calendrier des GP de moto en 1992 avec sa nouvelle société Two Wheel Promotions), a fini par disparaître.

En revanche, le bon Bernie voulait que je lui dise comment il pourrait attirer plus de spectateurs au GP de moto d'Hockenheim. Car en 1992, il y avait perdu 1,5 million de marks (environ 1,1 million d'euros) en tant que promoteur.

Ecclestone a fondé la TWP durant l'hiver 1991/1992 avec un capital social de 25.000 livres et l'a vendue un an plus tard à la Dorna pour 52 millions de dollars US.

Les vers sortis du nez

J'ai en tout cas rencontré de nombreuses personnalités uniques, par exemple des entrepreneurs clairvoyants comme Dietrich Mateschitz, Stefan Pierer et le Dr Martin Viessmann. Mais aussi de nombreux pilotes de course célèbres, d'Agostini, Read, Taveri et Redman à Lorenzo, en passant par Lauda, Berger, Cecotto, Roberts, Sheene, Mamola, Spencer, Schwantz, Rainey, Lawson, Doohan, Thorpe, De Coster, Malherbe, Kinigadner, Rossi, Stoner, Marc Márquez et la génération actuelle avec des garçons sympathiques comme Bagnaia, Quartararo, Binder, Miller, Pol Espargaró et ainsi de suite. Sans oublier d'autres stars du sport, de Michael Jordan à Jan Ullrich.

A l'époque d'Agostini, Sheene et Roberts, il n'y avait parfois que trois ou quatre journalistes qui venaient aux Grands Prix ; en Argentine en 1981, j'étais le seul reporter GP de l'étranger. C'est ainsi qu'est née une relation amicale avec de nombreux pilotes, et toujours avec les as de langue allemande, de Peter Öttl à Sandro Cortese en passant par Stefan Bradl, pour n'en citer que quelques-uns.

Certains techniciens MotoGP, team managers, mécaniciens, employés de l'hospitalité ou chauffeurs de camion sont également devenus des compagnons de route de longue date, que j'ai rencontrés à maintes reprises entre le Venezuela, l'Afrique du Sud, l'Australie et Hohenstein-Ernstthal.

Pendant des années, j'ai demandé des explications à de nombreux directeurs d'équipe comme Jan Witteveen, Gigi Dall'Igna, Hervé Poncharal, Pit Beirer, Lin Jarvis, Paolo Ciabatti, Sito Pons, Aspar Martinez ou Lucio Cecchinello. Il en va de même pour le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, et d'autres interlocuteurs fréquents comme Luca Boscoscuro, les fondateurs de Kalex, Alex-Baumgärtel et Klaus Hirsekorn, ou le CEO d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, qui a connu un grand succès et qui, hier 23 décembre, a même répondu à mes questions de manière actuelle.

Je vais peut-être encore fouiller dans mes souvenirs jusqu'au 31 décembre et écrire quelques textes de fond qui n'ont que trop tardé et qu'il faudrait encore raconter.

Ce rapport a traîné en longueur. Je suis désolé, je n'ai une fois de plus pas eu le temps d'être bref.

Cinquante et un ans de carrière, au cours desquels je n'ai jamais manqué un avion, ne peuvent pas être résumés en vingt lignes.

Je ne sais pas si je rechuterai un jour en tant que rapporteur, mais ce n'est pas à exclure. Parfois, par le passé, je n'ai pas pu me défaire de l'impression d'être né pour tirer les vers du nez de mes semblables.

Si j'avais 40 ans et que je devais maintenant faire mes adieux, je serais peut-être envahi par la mélancolie. Mais j'ai souvent repoussé ce moment, notamment parce que mes plus proches collaborateurs m'ont soit encouragé à continuer, soit estimé que je continuerais de toute façon à travailler pour l'éternité.

Chères lectrices et chers lecteurs, je profite de cette occasion pour les remercier chaleureusement de leur fidélité et de leur indulgence pendant des années. Si j'ai parfois réussi à diffuser de la brièveté, à apporter des éclaircissements, à mettre en lumière le contexte et à défendre une opinion claire, je n'ai pas tout fait de travers.

Bonnes fêtes de fin d'année. Au plaisir de vous revoir.

Votre Günther Wiesinger