Não é uma má altura para a saída

Dentro de algumas semanas, terá início uma nova e excitante temporada de desportos motorizados com muitos aspectos novos, constelações interessantes, locais atractivos, regulamentos parcialmente alterados e muitas surpresas.

Ao mesmo tempo que olho em frente para 2024, aproveito a oportunidade para me despedir dos leitores da SPEEDWEEK.com. Após um total de quase 45 anos como chefe de redação da Motorsport aktuell, depois na revista semanal SPEEDWEEK e a subsequente concentração no portal online SPEEDWEEK.com.

Quando menciono estes números, torna-se claro que estou a aproximar-me da idade da reforma e que é mais do que tempo de concretizar a minha decisão de me retirar da atividade diária, que foi adiada várias vezes.

Esta decisão não foi difícil para mim por várias razões. Deixo para trás uma equipa bem coordenada e muito unida, desde Ivo Schützbach a Vanessa Georgoulas, Nora Lantschner e Mathias Brunner, que finalmente vai ter um novo chefe após 41 anos. Existe uma rede única de peritos de todo o mundo, com experiência em todas as séries de corridas imagináveis, que me acompanharam desde a MSa até ao novo projeto há 15 anos, sem qualquer objeção (e sem qualquer aumento de salário ou de honorários).

Graças ao vigor jovem e incansável de todos os nossos colaboradores, tornámos o portal online SPEEDWEEK.com o número 1 neste sector nos países de língua alemã desde novembro de 2012. Relatamos mais séries do que os nossos concorrentes e também temos um ou dois outros pontos de venda únicos.

400 por cento de crescimento em 4 anos

Para mim, pessoalmente, depois da minha experiência profissional com os meios de comunicação tradicionais, como a imprensa escrita, a rádio e a televisão, foi emocionante explorar mais uma vez uma nova e excitante área com a Internet e aprender as lições certas com o apoio de especialistas digitais como Christof Hinterplattner, Tina Bernold, Andreas Hanzl e Thomas Lang.

É evidente que não fizemos tudo mal e, em quatro anos, passámos de n.º 3 a n.º 1 na região DACH. Durante este período, alcançámos um crescimento de 400% no tráfego; só em 2022, aumentámos o nosso alcance em 76%, mantendo-nos confortavelmente dentro do orçamento.

Não é uma má altura para me reformar, especialmente porque já adiei a minha reforma várias vezes, estou agora a aproximar-me dos 70 anos e gostaria de parar enquanto conseguir subir as escadas para o Media Centre sem ajuda. A expansão do calendário de corridas para 22 Grandes Prémios pela primeira vez facilitou ainda mais a minha decisão.

No último ano, tornámos o SPEEDWEEK.com acessível a utilizadores noutras línguas, mas eu seria um mau charlatão se me gabasse de ter dado o mais pequeno contributo para isso. Limitei-me a deixar que acontecesse - com a ajuda da IA e do nosso painel de especialistas de confiança.

Durante meses, trabalhei na minha lista pessoal de desejos, que quero pôr em prática passo a passo a partir de 1 de janeiro de 2024.

Depois de 31 de dezembro de 2023, deixarei de aborrecer ou incomodar alguém com as últimas notícias, colunas e comentários. A partir de agora, algumas ideias novas podem ser implementadas pelos especialistas relevantes, cuja eficácia se tornará evidente em breve.

Ainda tenho muitos trechos de entrevistas não publicados, ideias e informações para reportagens e histórias na minha cabeça, nos meus numerosos cadernos e gravações áudio, mas agora estou definitivamente a traçar uma linha por baixo deles.

Durante 51 anos, atrapalhei o pessoal de trabalho nos paddocks deste mundo e, durante esta atividade insuspeita, apanhei por vezes uma notícia trivial que podia ser habilmente transformada numa notícia, utilizando o dispositivo estilístico jornalístico do exagero.

Se, por vezes, um texto era formulado a meio caminho de forma útil, isso devia-se aos meus excelentes professores, como Dieter Stappert, Yörn Pugmeister, Herbert Völker e Helmut Zwickl, de cujos conselhos beneficiei durante décadas.

Dizem que a velhice pode ser a melhor altura da vida, quando se ultrapassam as dificuldades financeiras e se goza de boa saúde.

É por isso que me vou embora sem melancolia. Só dei a conhecer os meus planos a algumas pessoas, porque não queria que houvesse confusão desnecessária na final do MotoGP em Valência. De momento, não sei a quantos Grandes Prémios irei assistir no futuro, porque não os perdi quando não era permitida a entrada de jornalistas no paddock durante a época do coronavírus de 2020.

Nenhuma série de corridas perdida

Não faço ideia a quantos Grandes Prémios de motociclismo assisti desde 1972. Deixei de contar aos 300, há mais de 25 anos. Serão 700 ou 800, mas isso é tão insignificante como uma mosca na pomada.

Fico contente por não ter perdido praticamente nenhuma série de corridas. Estive em todo o lado: Fórmula 1, Campeonato do Mundo de Ralis, DTM, Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, Indianápolis, Campeonato Europeu de Carros de Turismo, Hill Climb, MotoGP, Campeonato do Mundo de Motocross em quatro classes, Indoor Supercross, Indoor Cross, Six Days Enduro, Beach Enduro Le Touquet, Troféu Turista, Campeonato do Mundo de Trial, Speedway, Ice Speedway, Dirt Track, Short Track, Corrida de Milha, Corrida de Meia Milha, TT Steeplechase.

Também participei em todos os grandes circuitos de ciclismo, desde a Volta à França até ao Giro de Itália e à Volta à Suíça, porque o ciclismo nunca me abandonou desde os meus tempos de ativo. Percorro 6000 a 9000 quilómetros por ano em bicicleta de estrada, de montanha ou de gravilha e jurei nunca mais comprar uma e-bike na minha vida, porque nunca trocaria a minha Pinarello Dogma de 6,9 kg e a minha Ghost Hardtail MTB (réplica da Taça do Mundo) de 8,1 kg por um monstro de 20 kg.

Tenho um registo detalhado de quantas bicicletas preciosas comprei nos últimos 40 anos, mas não tenho registo de quantos países viajei como jornalista de desportos motorizados e de quantos circuitos de GP vi.

É preciso estabelecer as prioridades correctas.

Nos meus primeiros anos como chefe de redação do Motorsport aktuell, cobri uma mão-cheia de GPs de Fórmula 1 por ano. Em 1982, por exemplo, o GP de Fórmula 1 teve lugar no Rio em março, seguido uma semana depois pelo GP de motociclismo em Buenos Aires. Mas nessa altura não havia 22 ou 24 Grandes Prémios por série por ano, mas sim dez a doze, e lembro-me de alguns anos de GP de motociclismo sem um evento no estrangeiro.

Por vezes, ia ao GP de Fórmula 1 em Hockenheim na quinta e na sexta-feira e depois voava até tarde da noite via Copenhaga para Jonköpping para o GP de Anderstorp.

Para ser sincero, quando a Fórmula 1 introduziu, há 40 anos, as paragens para reabastecimento de combustível e de pneus e as boxes e o muro das boxes passaram a estar fechados aos jornalistas, reduzi as minhas visitas à F1. Em breve deixou de ser possível falar com os pilotos em privado.

Mesmo os tempos em que me sentava para jantar com Bernie Ecclestone e Katja Heim durante quatro horas, como em janeiro de 1993 em Hockenheim, e em que o zampano da F1 respondia a todas as minhas perguntas sobre a Fórmula 1 e o campeonato do mundo de motociclismo (ele foi responsável pelo calendário do GP de motociclismo pela primeira vez em 1992 com a sua nova empresa Two Wheel Promotions), acabaram a certa altura.

O bom Bernie queria saber de mim como poderia atrair mais espectadores para o GP de motociclismo em Hockenheim. Porque, em 1992, ele tinha perdido 1,5 milhões de marcos (cerca de 1,1 milhões de euros) como promotor.

Ecclestone fundou a TWP no inverno de 1991/1992 com um capital social de 25.000 libras e vendeu-a à Dorna um ano mais tarde por 52 milhões de dólares americanos.

As minhocas tiradas do nariz

Conheci definitivamente muitas personalidades únicas, por exemplo, empresários de grande visão como Dietrich Mateschitz, Stefan Pierer e o Dr. Martin Viessmann. Além disso, conheci muitos pilotos de corridas de renome, desde Agostini, Read, Taveri e Redman até Lauda, Berger, Cecotto, Roberts, Sheene, Mamola, Spencer, Schwantz, Rainey, Lawson, Doohan, Thorpe, De Coster, Malherbe, Kinigadner, Rossi, Stoner, Marc Márquez, Lorenzo e a geração atual, com tipos simpáticos como Bagnaia, Quartararo, Binder, Miller, Pol Espargaró, etc. Além de outras estrelas do desporto, de Michael Jordan a Jan Ullrich.

Nos tempos de Agostini, Sheene e Roberts, por vezes apenas três ou quatro jornalistas iam ao Grande Prémio; na Argentina, em 1981, eu era o único repórter estrangeiro do GP. Isto levou a uma relação de amizade com vários pilotos, incluindo os ases de língua alemã, de Peter Öttl a Stefan Bradl e Sandro Cortese, para citar apenas alguns.

Alguns técnicos de MotoGP, chefes de equipa, mecânicos, pessoal de hospitalidade e condutores de camiões também se tornaram companheiros de longa data que encontrei vezes sem conta entre a Venezuela, a África do Sul, a Austrália e Hohenstein-Ernstthal.

Passei anos a fazer perguntas a muitos chefes de equipa, como Jan Witteveen, Gigi Dall'Igna, Hervé Poncharal, Pit Beirer, Lin Jarvis, Paolo Ciabatti, Sito Pons, Aspar Martinez e Lucio Cecchinello. O mesmo se aplica ao Diretor Geral da Dorna, Carmelo Ezpeleta, e a outros interlocutores frequentes como Luca Boscoscuro, os fundadores da Kalex, Alex-Baumgärtel e Klaus Hirsekorn, ou o bem sucedido Diretor Geral da Aprilia Racing, Massimo Rivola, que até respondeu às minhas perguntas ontem, 23 de dezembro.

Talvez até ao dia 31 de dezembro eu remexa nas minhas memórias e escreva mais alguns textos profundos que já deviam ter sido contados.

Este relatório está a arrastar-se. Peço desculpa, mais uma vez não tive tempo para ser breve.

51 anos de vida profissional, durante os quais nunca perdi um avião, não cabem em 20 linhas.

Não sei se um dia voltarei a ser jornalista, mas não é de excluir completamente. Por vezes, no passado, não conseguia livrar-me da impressão de que tinha nascido para tirar as minhocas do nariz das pessoas.

Se eu tivesse 40 anos e tivesse de me despedir agora, talvez ficasse melancólico. Mas já adiei este momento muitas vezes, em parte porque os meus colegas mais próximos me encorajaram a continuar ou disseram que eu continuaria a trabalhar para toda a eternidade.

Caros leitores, gostaria de aproveitar esta oportunidade para vos agradecer a vossa lealdade e tolerância ao longo dos anos. Se, por vezes, consegui proporcionar divertimento, esclarecimento, informação de base e uma opinião clara, então não fiz tudo mal.

Boas festas. Até à vista.

Vosso, Günther Wiesinger