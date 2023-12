Pilote de l'année : voici la liste des chefs d'équipe

Non seulement 19 des 20 pilotes de GP ont établi leur top 10 personnel des pilotes pour la saison 2023. Les chefs d'équipe ont également voté - et c'est Max Verstappen qui arrive en tête. Pour savoir qui suit, cliquez ici.

Juste à temps pour la fin de l'année, les pilotes de Formule 1 et les chefs d'équipe sont invités à établir leur top 10 personnel des pilotes pour la saison 2023 et, comme les années précédentes, la plupart des pilotes (tous sauf Lewis Hamilton) ont donné leur palmarès personnel. En ce qui concerne les responsables d'équipe, des représentants de toutes les écuries ont participé au choix.

Christian Horner a voté pour l'équipe championne du monde Red Bull Racing, Toto Wolff pour Mercedes, Fred Vasseur pour Ferrari, Andrea Stella pour McLaren et Mike Krack pour Aston Martin. Bruno Famin (Alpine), James Vowles (Williams), Franz Tost (AlphaTauri), Alessandro Alunni Bravi (Alfa Romeo) et Günther Steiner (Haas) ont également voté.

Il en résulte une liste qui diffère de celle des pilotes pour huit des dix rangs. Seuls Max Verstappen est en tête, Carlos Sainz est sixième et Sergio Pérez est dixième, ce qui est identique sur les deux listes. Cette année, c'est Hamilton qui occupe la deuxième place chez les pilotes et Fernando Alonso chez les responsables d'équipe - ce dernier n'est arrivé qu'en troisième position chez les pilotes, place occupée par Lando Norris chez les responsables d'équipe.

Les pilotes voient Norris à la 4e place et Leclerc à la 5e, chez les chefs d'équipe, les 4e et 5e places sont occupées par Leclerc et Hamilton. Derrière Sainz, on trouve Oscar Piastri, Alex Albon, George Russell et le dernier du top 10, Sergio Pérez. Chez les pilotes, Alex Albon, Oscar Piastri et Pierre Gasly occupent les places 7 à 9.

Choix du pilote : Pilote de l'année

01. Max Verstappen (1ère place au championnat du monde)

02. Lewis Hamilton (3e)

03. Fernando Alonso (4e)

04. Lando Norris (6e)

05. Charles Leclerc (5.)

06. Carlos Sainz (7.)

07. Alex Albon (13.)

08. Oscar Piastri (9.)

09. Pierre Gasly (11.)

10. Sergio Pérez (2.)

Choix du chef d'équipe : Pilote de l'année

01. Max Verstappen (1ère place au championnat du monde)

02. Fernando Alonso (4e)

03. Lando Norris (6e)

04. Charles Leclerc (5e)

05. Lewis Hamilton (3.)

06. Carlos Sainz (7.)

07. Oscar Piastri (9.)

08. Alex Albon (13.)

09. George Russell (8.)

10. Sergio Pérez (2.)