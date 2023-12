Pilota dell'anno: ecco come si presenta l'elenco dei team principal

Non solo 19 dei 20 piloti del GP hanno stilato la loro personale top 10 per la stagione 2023. Anche i capi squadra hanno votato, e al primo posto c'è Max Verstappen. Potete scoprire chi lo segue qui.

Giusto in tempo per la fine dell'anno, i piloti di Formula 1 e i boss delle scuderie sono stati chiamati a stilare la loro personale top 10 dei piloti per la stagione 2023 e, come negli anni precedenti, la maggior parte dei piloti (tutti tranne Lewis Hamilton) ha presentato la sua personale lista dei migliori. Tra i team manager, i rappresentanti di tutte le scuderie hanno partecipato alla votazione.

Christian Horner ha votato per il team campione del mondo Red Bull Racing, Toto Wolff per la Mercedes, Fred Vasseur per la Ferrari, Andrea Stella per la McLaren e Mike Krack per l'Aston Martin. Hanno votato anche Bruno Famin (Alpine), James Vowles (Williams), Franz Tost (AlphaTauri), Alessandro Alunni Bravi (Alfa Romeo) e Günther Steiner (Haas).

Il risultato è una lista che differisce da quella dei piloti in otto punti su dieci. Solo che Max Verstappen è in testa, Carlos Sainz al 6° posto e Sergio Pérez al 10° sono identici in entrambe le liste. Quest'anno, Hamilton è al secondo posto per i piloti, mentre Fernando Alonso è al terzo posto per i team principal - è solo al terzo posto per i piloti, mentre Lando Norris è al terzo posto per i team principal.

I piloti vedono Norris al 4° posto e Leclerc al 5°, mentre Leclerc e Hamilton occupano il 4° e 5° posto nella classifica dei team principal. Sainz è seguito da Oscar Piastri, Alex Albon e George Russell, davanti a Sergio Pérez nella top 10. Tra i piloti, Alex Albon, Oscar Piastri e Pierre Gasly occupano i posti dal 7° al 9°.

Selezione dei piloti: Pilota dell'anno

01 Max Verstappen (1° posto nel campionato mondiale)

02 Lewis Hamilton (3°)

03 Fernando Alonso (4°)

04 Lando Norris (6°)

05 Charles Leclerc (5°)

06° Carlos Sainz (7°)

07° Alex Albon (13°)

08° Oscar Piastri (9°)

09° Pierre Gasly (11°)

10° Sergio Pérez (2°)

Scelta del team principal: pilota dell'anno

01 Max Verstappen (1° nel campionato mondiale)

02 Fernando Alonso (4°)

03 Lando Norris (6°)

04 Charles Leclerc (5°)

05 Lewis Hamilton (3°)

06 Carlos Sainz (7°)

07° Oscar Piastri (9°)

08 Alex Albon (13°)

09° George Russell (8°)

10° Sergio Pérez (2°)