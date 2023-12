Piloto do ano: Eis o aspeto da lista de directores de equipa

Não foram apenas 19 dos 20 pilotos do GP que elaboraram o seu top 10 pessoal para a época de 2023. Os chefes de equipa também votaram - e no topo está Max Verstappen. Pode descobrir quem o segue aqui.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Mesmo a tempo do final do ano, os pilotos de Fórmula 1 e os chefes de equipa são convidados a elaborar o seu top 10 pessoal para a época de 2023 e, tal como nos anos anteriores, a maioria dos pilotos (todos exceto Lewis Hamilton) apresentou a sua melhor lista pessoal. Entre os chefes de equipa, participaram na votação representantes de todas as equipas de corrida.

Christian Horner votou pela equipa campeã do mundo Red Bull Racing, Toto Wolff pela Mercedes, Fred Vasseur pela Ferrari, Andrea Stella pela McLaren e Mike Krack pela Aston Martin. Bruno Famin (Alpine), James Vowles (Williams), Franz Tost (AlphaTauri), Alessandro Alunni Bravi (Alfa Romeo) e Günther Steiner (Haas) também votaram.

O resultado é uma lista que difere da dos pilotos em oito de cada dez lugares. Apenas o facto de Max Verstappen estar no topo, Carlos Sainz em 6º lugar e Sergio Pérez em 10º foi idêntico em ambas as listas. Este ano, Hamilton está em segundo lugar para os pilotos, enquanto Fernando Alonso está em terceiro lugar para os chefes de equipa - ele está apenas em terceiro lugar para os pilotos, enquanto Lando Norris está em terceiro lugar para os chefes de equipa.

Os pilotos vêem Norris em 4º lugar e Leclerc em 5º lugar, enquanto Leclerc e Hamilton ocupam o 4º e 5º lugares na classificação dos chefes de equipa. Sainz é seguido por Oscar Piastri, Alex Albon e George Russell, à frente de Sergio Pérez no Top 10. Entre os pilotos, Alex Albon, Oscar Piastri e Pierre Gasly ocupam os lugares 7 a 9.

Seleção de pilotos: Piloto do ano

01 Max Verstappen (1º lugar no campeonato do mundo)

02 Lewis Hamilton (3º)

03 Fernando Alonso (4º)

04 Lando Norris (6º)

05 Carlos Leclerc (5º)

06º Carlos Sainz (7º)

07º Alex Albon (13º)

08º Oscar Piastri (9º)

09º Pierre Gasly (11º)

10º Sergio Pérez (2º)

Escolha do Diretor de Equipa: Piloto do Ano

01 Max Verstappen (1º no campeonato do mundo)

02 Fernando Alonso (4º)

03 Lando Norris (6º)

04 Charles Leclerc (5º)

05 Lewis Hamilton (3º)

06 Carlos Sainz (7º)

07º Oscar Piastri (9º)

08 Alex Albon (13º)

09º George Russell (8º)

10º Sergio Pérez (2º)